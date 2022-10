Tranquilos, los pobres no votan

Los pobres en este país siguen aumentando, y ya superan los trece millones de personas. Casi 400.000 personas se sumaron en 2021 a esta oscura y triste lista. En otras palabras, el 27’8% de la población se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, presentó el pasado viernes su informe El Estado de la pobreza y exclusión social en España 2015–2022.

Un informe que deberían leer toda la clase política en este país antes de tomar su próxima decisión. Desde el Gobierno de España al Consejo General del Poder Judicial, de presidentes autonómicos a alcaldes, de consejeros a concejales. Quizás, solo quizás, algunas decisiones o espectáculos que algunos dan en las instituciones les haría recapacitar tras su lectura.

Pero, tranquilos, sobre todos aquellos que no ven pobres por su ciudad, los que en nombre de la libertad siguen desmantelando el sistema público educativo y sanitario, o los que siguen defendiendo que bajar impuestos a los más ricos es bueno para su región. Y es que los pobres no votan.

No se preocupen porque las colas del hambre sigan creciendo, si las estanterías de los bancos de alimentos tiemblan de abandono y soledad, o esa gente incluso que aun trabajando no puede encender el aire acondicionado o la calefacción, y no se calienten la cabeza si los pobres siguen aumentando, cuantos más pobres, más posibilidades tendrán de seguir gobernando algunos o acceder al poder otros.

Tampoco sufran por el dinero en ayudas sociales que destina el Gobierno de Sánchez, no se quejen en exceso cuando el Gobierno socialcomunista quiere con sus impuestos aplicar el Ingreso Mínimo Vital, o poner el grito en el cielo cuando la nueva ley educativa quiere volver a adecentar e invertir en el vagón de la educación pública dejando de enviar carreterillas de dinero a la privada; pero, de nuevo, tranquilos, toda esta gente en su gran mayoría en lo último que están pensando es en joderle las elecciones.

Todos los estudios elaborados, aprovechando las oportunidades que ofrecen ahora los ‘big data’, vuelven a certificar que siguen siendo tres de cada cuatro pobres los que no ejercen su derecho al voto. Pero las buenas noticias para los ricos no acaban aquí, y es que aproximadamente el 75% de los que ganan más de 70.000 euros al mes, sí que votan, y encima tienen claro a quién votar, y lógicamente lo hacen en favor de quien mejor defienden sus intereses. ¡Yo no soy tonto!

Así que si el Gobierno español sigue facilitando ayudas a las personas que no llegan a final de mes, cuyos ingresos están por debajo de los 20.000 euros, o ya están de lleno en las listas de exclusión social, ponen impuestos a los que su patrimonio les sale por las orejas, y se olvidan de esa gran mayoría que cobra entre 20.000 y 40.000 euros, ya pueden ir haciendo las maletas para regresar al desierto.

Cada día que pasa y aumentan los pobres más cerca está la extrema derecha de elegir sillones en el próximo Gobierno, y es que aquí, en la mejor tierra del mundo podemos seguir haciendo el ridículo en la Asamblea Regional, tener consejeras tránsfugas, viajeras, incompetentes y negacionistas, seguir esperando sentados, como hacía Penélope, en un banco en el andén a que llegue una alternativa, o asistir a la enésima tanda de reuniones entre los partidos de izquierdas para ver si alguna vez el final del cuento cambia. Cada minuto que una persona pasa a la lista de los pobres, es un minuto más lejos para que abandonemos ser una de las regiones con más desigualdad y más pobres de España.