Por un Cine Rex vivo

1. Los primeros rumores en torno a la posible venta del cine Rex se remontan al año 2006. En 2019 volvió a cernirse la amenaza sobre la centenaria sala. En los últimos meses, con el candado ya echado a raíz de la pandemia, el asunto de su reapertura y continuidad como sala cinematográfica está en plena efervescencia, y se presenta como un auténtico desafío sortear la amenaza que supone para el mismo la pretensión por parte de la empresa propietaria de conseguir la autorización para el cambio de usos del inmueble. Como en las ocasiones precedentes, la respuesta ciudadana no se ha hecho esperar (concentraciones en la puerta del cine, redes sociales, entrevistas radiofónicas o artículos en prensa).

La cuestión no sólo apela a la conservación de un lugar con solera, hecho para el disfrute de los aficionados al séptimo arte, con condiciones acústicas y de accesibilidad óptimas, sino también a la de un auténtico emblema de esa Murcia que se resiste a fenecer haciendo frente a los embates de intereses que lo conciben exclusivamente como objeto mercantil.

De ahí que las iniciativas en pro de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), no supongan el logro de un simple oropel, sino que trascienden su mera inclusión en un catálogo: buscan la consagración de este espacio como bien común, es decir, como propio de toda la ciudadanía.

En consecuencia, la presencia de vecinos de distinta procedencia en sus puertas no es ni más ni menos que la expresión consciente (no por ello exenta de sentimientos) de una ciudadanía que no se resigna a la inercia de unos acontecimientos que, fruto de los ‘nuevos tiempos’, se presentan como inevitables.

Frente al consabido lema ‘las cosas son como son’, ciertos movimientos nos hacen tomar conciencia de que también pueden ser de otra manera. En el caso del cine Rex (del cine por extensión), sería una temeridad considerar que ‘su suerte está echada’. Ya ha superado otras crisis (la aparición y extensión de la televisión en los años cincuenta y sesenta o la irrupción masiva de los videoclubs en los ochenta), y aunque el reto sea mayor esta vez merced al alcance y celeridad que conlleva el particular carácter de las nuevas tecnologías de la comunicación y el consumo desmesurado de contenidos audiovisuales, convendría no precipitarse, olvidando el fracaso de las recurrentes predicciones catastrofistas referidas al teatro, la prensa o la radio.

2. Al hilo de estos acontecimientos, he vuelto a ver con deleite la colección de la filmografía completa del cineasta francés Jacques Tati, con especial detenimiento en Mi Tío (1958) y Playtime (1967). En ambas, con su personaje, Monsieur Hulot como, hilo conductor, Tati contrapone un nuevo mundo, marcado por el diseño, la tecnología y la urgencia, a un viejo mundo, ajeno a él, únicamente sujeto a los impulsos vitales de la comunidad que lo habita.

Paradójicamente, o quizás no tanto, ese nuevo mundo, programado, milimétricamente ordenado, mecanizado, automatizado, compartimentado hasta el paroxismo (es paradigmática y elocuente la escena de Playtime en la que una serie de oficinistas realizan su trabajo cada uno dentro de un espacio cúbico, aislados e incomunicados entre sí) gesta en su seno el caos, a la vez que frusta una comunicación plenamente humana. Dicho mundo, forjado con una suerte de grisácea argamasa transparente de vidrio y metal, replicado por doquier y ‘alérgico’ a lo múltiple, se revela servil al control del puro negocio y aparece como la antítesis de la verdadera vida, imprevisible también, pero auténtica, quizás porque, a pesar de su empeño (la vana pretensión de encajar al ser humano en un poliedro) en ella subyace algo auténticamente humano: el sentido de pertenencia a una comunidad viva, no a una masa de individuos.

Las maquetas que Tati construye para diseñar el espacio en Playtime son un metáfora de este nuevo mundo. Dentro de ellas, Monsieur Hulot deambula entre atónito, descreído y fascinado, a través de un laberinto de pasillos interminables y diseños enrevesados, inmerso en una corriente incesante de individuos que, siempre en línea recta, en realidad no saben adonde van, y siguen como posesos, trazados preestablecidos de imposible retorno (¿no les recuerda esto a ustedes cierta multinacional dedicada al ‘hogar’?), dibujando con unos cuerpos de movimientos casi desnaturalizados, involuntarias y grotescas coreografías o viéndose atrapados en círculos viciosos.

En Mi Tío, Tati muestra como antítesis a esto la vida del viejo barrio que fluye espontánea, desenfadada, imperfecta, imprevisible, colorista (adoquines recién regados, puestos ambulantes, ropa tendida, balcones floreados y perros callejeros) y, en cierto modo, indómita y carnal a la vez que dotada de una sencilla cortesía, e inmersa en un tempo que emana y se recrea en sí mismo.

3.También en la realidad encontramos esta dicotomía: grandes centros comerciales que no son sino una suerte de ciudad impostada, concebida para el consumo como última razón de ser y casi único nexo de unión entre sus pobladores.

Por contra, la vida, la auténtica vida urbana, se aferra a nuestros barrios casi como últimos baluartes, propiciando encuentros (casuales en unos casos, pretendidos en otros) y despertando sentimientos diversos.

El cine Rex se muestra como un enclave, encrucijada de diversos barrios (el barrio, por definición, tiene personalidad propia, y trasciende la mera organización administrativa, entiéndase distrito): Santa Eulalia, San Lorenzo, La Merced, San Juan y Catedral.

4. ¿Qué queremos que sea el (¿nuevo?) cine Rex? ¿Un pastiche organizado en celdillas ocupadas por dependencias administrativas, negocios varios y unas gotas de ambrosía cultural como coartada? ¿Merece la pena pagar como precio su irremediable destrucción por algo que es factible en otros espacios disponibles en la ciudad? De cumplirse tal desatino no asistiríamos a nada nuevo. Desde la década de los 80 hemos presenciado el nacimiento de diseños similares (anunciados como ‘el no va más’) en diversos puntos de nuestra ciudad. Proyectos fallidos como Centrofama y especialmente el Centro Comercial Victoria (surgido del vaciado del antiguo Hotel Victoria, en cuyas inmediaciones, por cierto, tenían lugar en tiempos remotos conciertos, bailes y proyecciones de ‘cinematógrafo’, que, entre otros espectáculos, amenizaban las tórridas noches del estío capitalino) atestiguan el fracaso de este tipo de concepciones que con el paso del tiempo han devenido en enclaves lnanes y desangelados, en un claro y lamentable derroche de espacio urbano.

Por todo lo dicho el cine Rex (nuestro cine Rex) no se resigna a ser un capítulo más de lo perdido, ni tan siquiera un expediente más en el catálogo de BIC: quiere y reivindica ¡seguir vivo!