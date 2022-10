La revolución (también sexual)

Me he tenido que acurrucar en el coche volviendo del Hermosa Fest porque me caía de sueño a pesar de haberme metido un Starbuck doble caramel machiatto comprado en la gasolinera a precio de Fifth Ave. Solo me ha faltado una tiara de esas de bijoux falsete y un croissant y ponerme a mirar el surtidor de gasolina como si fuera el escaparate de Tiffany’s, que al precio que está la gasolina también vale. Que a mí me parece una increíble fotografía y si nadie la ha hecho todavía le cedo la idea. Sin embargo, he dormido como un bendito, aunque pareciera una momia inca durmiendo en el asiento de atrás.

Mientras les escribo esto soy un cuerpo escombro pero es un escombro hermoso, una ruina de la gloria emocional que fue ayer saltar y cantar al himno de La Casa Azul, La Revolución Sexual. Hace tiempo que me desconecté de la música más o menos actual, siendo la frontera imaginaria el último disco de Mecano, porque cincuenta años tengo, pero La Casa Azul me conecta con ese pop que pobló mi juventud, que yo siempre percibí como cantabile, armónico, en mi humilde y equivocada opinión, molón. El pop que me hablaba de caminos a seguir, de cosas a soñar o de dramas un poco de la SuperPop, pero que eran reales y que a ese yo/tú indeterminado, sin género declarado, dolido, tarado, confuso y no necesariamente adolescente le cantaban desde la radio, el casette, el vinilo o el cd. Que no digo que no sea así ahora, pero piensen en la lógica sordera generacional, y el que esté libre de ese pecado que tire el primer sonotone.

«Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico» creo que es un lugar en el que hemos estado todos o estamos ahora mismo y que a falta de construir un espíritu nacional que siempre está en obra permanente, y quizás ese sea también el espíritu nacional, el de estar constantemente pensándonos, la determinación de cambiar las cosas para bien sea el mínimo común múltiplo que nos aumenta en lugar de recurrir al máximo común divisor, que es dividir a quien no sea de una manera determinada, haciendo que parezca que su vida no valía

«Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico , porque hoy empieza la revolución( también sexual)» extrañamente encaja en esa marcha de granaderos que desde hace doscientos años que no tiene letra. Me parece un fantástico objetivo que todos podemos cantar a pleno pulmón para una país mejor, y con esa idea he conseguido dormirme esta noche en la parte trasera del coche.

Un himno que hable de dolor, extrañamiento, esperanza, amor y revolución, también sexual. Un himno que tendremos que empezar a cantar frente a quienes quieren que siga siendo mudo y, de paso, apropiarnos de la bandera para usarla de manta para resguardarnos y no, como ellos quieren, de mortaja para no cambiar las cosas y quedarnos así, como muertos, toda la eternidad.