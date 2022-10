De higos chumbos y colonias

Primero yo. Voy por un carril de la huerta de Murcia. Paso por un cruce en el que tengo preferencia. Efectivamente, un coche que viene por la otra dirección se para y me cede el paso. Miro al conductor para hacerle ese gesto con la palma de la mano con el que se dan las gracias y veo que es el presidente López Miras. Y, oye, me hizo ilusión que fuese él el que tenía que dejarme pasar a mí primero. Me sentí como si yo fuera ya de mejor familia.

Buen informativo. ¿Ustedes ven el telediario de La 1 por la noche? Pues está muy bien. El presentador es bueno, la técnica inmejorable y la información yo creo que fiable, aunque, claro, de eso cada uno puede pensar lo que quiera. La parte de deportes es la mejor de todas las cadenas, con diferencia. Serie. Estoy viendo una serie que se puede recomendar. Se llama Causa propia y (sí, ya sé que es mucho crimen ya y mucha policía buscando al culpable) va de un asesinato, su investigación y el juicio a los posibles autores. No es que los portugueses hayan descubierto la pólvora con esta producción, pero sí se ve que han visto mucho nordic noir, y han leído las novelas de Carmen Mola o cosas similares. La ambientación es muy buena, con sus parques con niebla nocturna y mucha fotografía de drones, que quedan tan chulas. Le falta que el policía y la jueza se líen y se acuesten, pero todavía quedan capítulos para que ocurra. Si es así, ya les avisaré para que no les pille desprevenidos. No, por favor. Parece ser que las plataformas van a pedirnos más dinero en las cuotas o, en su defecto, que aguantemos anuncios. A muchos nos va a costar trabajo acostumbrarnos otra vez a que se corte una película para indicarnos que con una colonia se nos van a tirar encima los seres humanos para besarnos y abrazarnos, porque, sin ser Chris Hemsworth o Keira Knightley, eso no va a pasar nunca. Vendrá poco. Un antiguo alumno me escribe desde Alemania. Comenzó ingeniería en la UPCT y decidió ir a terminar la carrera en aquel país. Allí ha encontrado una pareja y trabajo y se ha quedado. Lo que me pareció más triste de su e-mail es que diga que va a volver menos por Murcia, porque su chica le ha planteado que ella ya conoce esta Región, y que le gustaría aprovechar las vacaciones para visitar otros lugares de España o del mundo. Si ella, que es alemana, ha dicho esto, creo francamente que lo vamos a ver poco por aquí. Amistad. Aunque ya hace bastantes años que dejé la enseñanza, todavía hay alumnos con los que sigo en contacto. No son muchos, pero son muy buena gente y disfruto de su amistad. A veces hay alguno que viene a contarme su segundo divorcio, y me cuesta trabajo animarlo a que inicie una tercera relación, o una cuarta, o una quinta. Lo cierto es que resulta magnífico que, además de enseñarles algo de Inglés en clase, después haya podido mantener una amistad con ellos, con sus parejas, y que incluso conozca a sus hijos. Una fortuna. Como ya sabrán ustedes el golfista español Eugenio López-Chacarra se embolsó cuatro millones de dólares al ganar un torneo en Bangkok. Para hacernos una idea de cómo están las cosas en este deporte, el premio del Open de España, que se estaba celebrando a la vez que el otro, es de 300.000 euros. Me alegro por el muchacho, pero qué disparate de dinero, ¿no? Cariñoso. Un amigo me dice: «He comprado una caja de plástico con seis higos chumbos ya pelados. Me ha costado 4 euros. Parece poco, pero no lo es. Es un puñetero disparate»; y, bajando la voz, añade: «Es que a mi mujer le gustan mucho…» Tres hombres hablan del desfile del miércoles en una terraza de un bar donde estoy esperando a unos amigos para tomarnos una cervecica. Uno de ellos dice: «¿Tú le hubieras gritado a Pedro Sánchez el día del desfile?» «Yo, sí», responde otro. Y añade: «Y no porque llegara tarde, sino por cómo llegó… (en este momento se levanta de la silla y comienza a andar pomposamente, moviendo los brazos y sacando pecho) …que parecía que iba chuleándose y como diciéndole a la gente que él llega cuando le da la gana». El tercero sonríe y dice: «Vamos, que tú no vas a votar a Pedro Sánchez en las próximas, ¿verdad?».