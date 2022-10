Despertares

El cambio climático es una realidad que estaba ahí desde hace años aunque casi todos nos hacíamos los remolones e íbamos dejando para un mañana impreciso la toma de decisiones que revirtieran sus cada vez más patentes efectos. Ahora que estamos asomándonos al punto de no retorno parece que es el momento de tomar cabal cuenta de cómo afecta el calentamiento global a nuestro modo de vida y más específicamente a los procedimientos que usamos para producir bienes e intercambiarlos. Nadie puede dudar ya de que no puede mantenerse un sistema económico que, como el imperante, necesita crecer sin parar, como esos tiburones que necesitan moverse para no asfixiarse.

La dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en un mundo globalizado donde las mercancías recorren enormes distancias trasladadas por artefactos movidos por motores de combustión, ha señalado el camino. Se ha visto la necesidad de cambiar las fuentes de energía. Pero se ha puesto de manifiesto que las materias primas con las que fabricar lo que venga a sustituir a los motores de combustión son igualmente finitas y en general escasas. Y aún si diésemos con fuentes de energía casi inagotables, pensemos en el hidrógeno —como combustible o como material de fusión atómica—, ya hemos tomado conciencia de que, en realidad, la producción y consumo crecientes de cualesquiera bienes es el camino más seguro hacia el colapso del planeta, entre otras cosas por la cantidad de residuos que se generan. La guerra de Ucrania nos ha obligado a fijarnos en algunas realidades perentorias que nos enfrentan a nuestras limitaciones y que nos señalan que hemos de poner pie en pared si no queremos toparnos un futuro ciertamente inquietante. El fin de la globalización, por lo menos tal como se había entendido, ya es un tópico. Y por lo que respecta a Europa, además nos estamos dando cuenta de que si nuestro viejo continente no quiere verse reducido a la irrelevancia entonces debe avanzar urgentemente hacia la unidad. Josep Borrell ha sido extraordinariamente lúcido señalando que Europa ya no puede seguir obrando con la lentitud y torpeza de un continente artrítico. El cambio pasa por articular mecanismos nuevos de toma de decisiones rápidas. Esto implica necesariamente que las instituciones europeas dejen de ser esos mastodónticos artefactos burocráticos poblados por viejas glorias ya inservibles para los partidos políticos, es decir, que dejen de ser cementerios de elefantes y se conviertan en verdaderos servicios públicos, cuyos miembros trabajen con diligencia y seriedad orientados a las necesidades de los ciudadanos europeos. Quedan sobre el tapete graves problemas, como la codicia e insolidaridad de las grandes corporaciones, que son un potente motor de crecientes desigualdades entre ciudadanos y entre países y, por consiguiente —y al margen de otras consideraciones político-morales, factores de inestabilidad y malestar social que afectan a la armonía y bienestar de las sociedades. En la elaboración de diagnósticos, y sobre todo de soluciones, se juega la diferencia entre un futuro de civilización y otro muy diferente de barbarie o destrucción. Mejor utilizar la racionalidad científica que entregarse a las jeremiadas apocalípticas, estériles como llantos de plañideras.