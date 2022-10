La descomposición del Hinterland ruso

No es de extrañar que los rusos, con Vladimir Putin a la cabeza, se lamenten todos los días que sale el sol del derrumbamiento de la URSS. Más allá de los tiempos de los zares, en los que Rusia llegó a abarcar las tierras de algunos de los países nórdicos, la mayor expansión rusa se produjo durante la era soviética. El imperio comunista no abarcaba solo las múltiples repúblicas integradas en la Unión, sino también los países satélites de Europa del Este que Occidente dejó en manos del dictador Stalin. Esto fue debido en parte por no continuar la Segunda Guerra Mundial, en parte como recompensa al esfuerzo humano que hicieron los soviéticos al entregar la vida de millones de compatriotas para derrotar a la Alemania nazi, y finalmente, a partir del año 1949, por temor a iniciar la tercera guerra mundial, y esta vez con el empleo de devastadoras armas nucleares por ambos bandos.

La determinación de Iósif Stalin tuvo como recompensa el sometimiento de los pueblos de Europa del Este, o de Europa central, como ellos se vieron siempre, al yugo soviético. No quedó ninguna duda de lo que los pueblos de esos países hubieran deseado otra cosa, cuando votaron en elecciones libres al principio y cuando se rebelaron después antes los Gobiernos comunistas. Los partidos comunistas de estos países, siempre minoritarios en votos, utilizaron maniobras de acaparamiento del poder y desplazamiento sin compasión de las fuerzas democráticos que representaban a la mayoría, para imponer su voluntad con la ayuda de la URSS. Primero controlaron los ministerios de Interior y Defensa, después se hicieron con los jueces y acabaron con la prensa libre, y a partir de entonces, las elecciones fueron ya una pantomima. Las primeras revoluciones de colores antirrusas (antes de que las llamáramos así) ocurrieron en Alemania del Este en 1953, en Polonia y Hungría en 1956, y en 1958 Checoslovaquia con la Primavera de Praga. Todas fueron reprimidas entonces como lo fueron las protestas en Bielorrusia contra el dictador Lukashenko por flagrante fraude electoral hace apenas dos años, también con la ayuda de soldados rusos, esta vez a las órdenes de otro dictador: Vladimir Putin. No es de extrañar que todos esos pueblos de la mal llamada Europa del Este fueran los que provocaron, con su insumisión ante una URSS en franca decadencia a finales de los ochenta, la desestabilización y finalmente caída del imperio comunista. A ello siguió la oleada de independencias de países que habían sido agregados la URSS por conquista o por anexión y que mantenían a pesar de años de sometimiento una fuerte identidad nacional propia, como Ucrania, Georgia, los países bálticos o los de Asia Central. Después de eso, los rusos pusieron pie en pared y decidieron hacer frente a otra oleada de separatismo, esta vez de las Repúblicas integrantes de la propia Rusia, como Chechenia. Boris Yeltsin primero, con cierta restricción, y posteriormente Vladimir Putin con la crueldad que le caracteriza, impidieron que esa otra oleada independentista prosperara y que la Federación de Rusia (nombre oficial del país), constituido en ese momento por 85 ‘sujetos federales’, quedara deshecho como un terrón de azúcar en una taza de café caliente. Desde entonces, ha habido intentos para recomponer el espacio soviético por parte de Rusia, en parte debido a las fantasías imperiales que obsesionan a Vladimir Putin. Pero lo que están produciendo esos intentos, violentos como en Georgia y Ucrania, o pacíficos como las sucesivas alianzas de naciones exsoviéticas, son a menudo lo contrario de lo que se pretende. Solo hay que mirar las noticias de los últimos días. Por lo pronto los países de Asia central se están despegando cada vez más de la visión rusa del conflicto, probablemente porque ven reflejados en Ucrania a la hora de sopesar su propia independencia del siempre amenazante imperialismo ruso. Y, al contrario que la Bielorrusia de Lukashenko, se sienten amparados por la posición del hegemón chino, cada vez más presente e influyente en esos países exsoviéticos. Ni siquiera Tajikistán, a cuyo territorio acudieron los rusos este año para ayudar a las fuerzas locales sofocar las protestas contra sus gobernantes, se ha posicionado claramente en favor de la invasión de Ucrania. Otro ejemplo palmario de la pérdida de influencia rusa es la reunión entre el presidente de Armenia, Vahagn Jachaturián, y su tradicional enemigo turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo amparo ha buscado para mediar en su conflicto con Azerbaiyán, otra república exsoviética sobre la que los turcos ejercen un fuerte tutelaje. Ese acercamiento por sí solo, a espaldas del antiguo mentor ruso, habla bien a las claras de la pérdida de influencia de Putin en su anterior esfera de influencia del Cáucaso. Acorralado por la OTAN en el oeste, que ha salido reforzada con dos importantes nuevas solicitudes de membresía, debilitado por la influencia china cada vez mas evidente en Asia Central y socavado su poder en el Cáucaso por Turquía, a Rusia solo parecen quedarle los apoyos de los países parias del mundo: Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Estos patéticos mariachis son los que le bailan el agua en su invasión de un país soberano y democrático como Ucrania. 35 países se han abstenido en la votación celebrada en la Asamblea General de la ONU y 143 han votado a favor de condenar los referendum ilegales y la anexión de los territorios ucranianos. La mayor parte de los abstencionistas se ausentaron de la votación. Si algo está quedando claro tras la invasión de Ucrania, más allá de la cada vez más remota posibilidad de éxito ruso en los campos de batalla, es que las decisiones de Vladimir Putin representan para Rusia un error estratégico de dimensiones catastróficas. Tras la formal anexión de los territorios de cuatro regiones ucranianas, los rusos han quemado las naves y han cortado de raíz cualquier posibilidad de encontrar una salida digna que les salve la cara de una derrota vergonzosa. De hecho, la anexión ha acallado las voces que en Occidente abogaban por ceder el territorio de Crimea, graciosamente cedido por Nikita Jrushchov al país hermano en 1957, y una autonomía política para las regiones rusófilas (aunque eso era antes de la guerra) como forma de terminar el conflicto en Ucrania y establecer una paz duradera. En vez de eso, la anexión de Luhansk, Donetsk, Zaporiya y Járkov, han endurecido aún más la determinación de Ucrania por recuperar hasta el último palmo del territorio invadido ilegalmente por Moscú, Crimea incluida. Entretanto, el imperio ruso camina a marchas forzadas hacia la misma irrelevancia en la que sumergieron todos los imperios de la Historia.