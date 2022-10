La constancia en la lucha

Lucas siempre explica las parábolas que pone en boca de Jesús. En su momento, Jesús no lo habría hecho, pues las parábolas tienen la cualidad de sostener la interpretación abierta para que sea quien escucha quien tome partido en la interpretación. Una vez que el sentido de la parábola está cerrado, pierde su fuerza performativa, pues ya no será posible aplicarla a situaciones diversas. En el caso que nos ocupa, antes incluso de exponer la parábola, Lucas ya la ha explicado: « Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer». Esta expresión es la interpretación de Lucas, pero no tenemos muy claro que sea la única y menos la que Jesús pretendió en el momento de contarla a las gentes que le seguían.

La parábola es muy conocida y reproduce un esquema habitual: dos personajes en contraposición. En este caso un juez y una viuda. La viuda no para de ir al juez para pedirle que le haga justicia frente a su adversario. El juez «ni cree en Dios ni teme a los hombres», pero para que deje de molestar le hace justicia. El final tiene un claro tinte apocalíptico: «Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». La fe es la de la viuda, que no desespera solicitando justicia ante el juez. La insistencia es lo que la parábola exalta, no la oración. Es la perseverancia en sostener tu derecho frente a los poderosos lo que Jesús pone en valor. Esa es la fe que moverá montañas y que construirá el Reino de Dios en el mundo. Para los oyentes de Jesús, las dos figuras están cargadas de simbolismo. De un lado el juez, símbolo del poder ejercido contra los humildes, pues los jueces suelen venderse al mejor postor y éste siempre será un rico o un poderoso. Como dice el profeta Amós, venden a los pobres por un par de sandalias. El juez es el prototipo del corrupto según la ley de Dios, pues debería observar la justicia divina y sin embargo solo le importa su bienestar. Mientras, la viuda es otro símbolo, en este caso del desvalimiento. Se trata de una persona que no tiene quien la proteja y ampare y que no puede ganarse la vida por sí misma. Depende de una estructura social justa que la sostenga. Jesús presenta este caso como un caso prototípico: la humilde frente al poderoso. La constancia en reclamar la justicia vence a la indolencia y la corrupción. Los oyentes deben aplicar esto en su vida. No se trata simplemente de ser constantes en la oración, se trata de ser constantes en la lucha por los derechos de los pobres y oprimidos. Esta fe es la que salvará al mundo. Este es el sentido de la parábola ayer y hoy.