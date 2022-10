Que Disney nos jodió la vida a una o varias generaciones no debe sorprender a nadie. Que si los príncipes azules, comer perdices, el amor verdadero, los cuentos de hadas, y no sé cuantas chorradas más nos han marcado desde que éramos pequeñas. Ni cotiza que fui del team Bella Durmiente y La Cenicienta, nada de Blanca Nieves, ni Bella, de Pocahontas ni hablamos: cuando vi su película pensé que era de todo menos una peli infantil.

El cine de cuando éramos peques nos ha marcado al menos a mí, al margen de hacerme creer en príncipes azules e idealizar el amor romántico, no te lo perdonaré jamás Walt Disney, las películas que vi desde mi infancia a mi adolescencia las guardo como un tesoro.

El secreto de la Pirámide, Los Goonies, La Princesa Prometida, Big, Cuenta Conmigo, Regreso al Futuro, Gremlins, Los Cazafantasmas o Willow podría decir que son mis favoritas. Quizás se me haya quedado alguna en el tintero, y alguno de ustedes quiera compartir conmigo alguna de sus favoritas, quizás traigan a mi memoria alguna que haya olvidado, aunque estás son mis imprescindibles. He dejado la mejor para darle una mención especial aprovechando que esta semana hemos conocido la noticia del fallecimiento de su protagonista, Ángela Lansbury.

Que La Bruja Novata es la mejor película de Disney (de la época) es un hecho y de ahí no me bajo y ahora que Miss Price ( Ángela Lansbury) nos ha dejado y acabo de volver a mi niñez viendo la película de nuevo, aquí va mi homenaje a una generación de brujas novatas que cantábamos Treguna MeKoides Trecorum Satis Dee, o el conjuro que la protagonista necesita encontrar para devolver a la vida objetos inanimados, llamado conjuro de la ‘locomoción sustitutiva’ con el que la protagonista conseguirá vencer a los nazis que durante la Segunda Guerra Mundial llegan a las costas inglesas. Más Miss Price nos hacen falta en estos tiempos convulsos donde el fascismo va calando de nuevo por toda Europa, ¿no creen?

Ver ahora con mis casi 45 años esta película ha sido divertido: una aprendiz de bruja en una moto sidecar de los más mod, sus gafas de pasta y su look salido de un concierto de Cooper, revivir cada canción y conjuro. El boliche de Michael, la cama voladora, PortoBello Road y esa bella melodía cantada por el profesor Emilius Brown interpretado por David Tomlinson (quien haría de padre de Jane y Michael Banks en Mary Poppins) me ha llevado a mi infancia, la inocencia de aquellos años 80, donde una bruja buena, un mago venido a menos y unos niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial se metían en la isla de Nabumbu, gobernada por animales donde encontrarán las palabras que necesitan para completar el conjuro que acabará con la guerra en Europa. Les recomiendo que si no la han visto, se sienten y la vean, si tienen hijos o nietos les sienten con ustedes y disfruten de una película que es posible que haya pasado de moda, pero a veces volver a lo sencillo, a lo de antes, sin artificios ni buenos efectos especiales a una la reconcilian con la vida.

A mí, volver a la bruja novata estos días me ha sacado una sonrisa. Le he puesto a mi sobrina Elena, que está deseando que la dejemos ver Stranger Things, varios cortes de la peli y aunque me ha mirado con cara de menuda antigualla, sé que la veremos juntas. Ángela Lansbury subida en una escoba con un casco de soldado y empuñando una espada para luchar contra los nazis me parece una de las imágenes más potentes y a la misma vez en estos años que nos ha tocado vivir más inspiradora que he visto.

Una película de Disney que lucha contra el fascismo gracias a los conjuros de una bruja buena a lo mejor es lo que necesitamos para combatir a los malos. Por el momento, como decía Julio Pérez-Muelas, también columnista de esta santa casa, a la bruja novata le debemos la infancia, yo al menos la mía, y como dice la canción:

TREGUNA MEKOIDES TRECORUM SATIS DEE