Murcia toma desventaja

Madrid, Andalucía y Murcia se disputan la cola del menor gasto por habitante en sanidad, que es otra forma de ver la carrera que llevan para reducir los impuestos. La capital tiene en sus presupuestos un gasto por habitante de 1.300 euros, los andaluces lo elevan a 1.388 y Murcia se queda en 1.433. Todos ellos lejos de los 1.679 euros de media del gasto sanitario autonómico en 2022.

Normal que se opongan a unos presupuestos nacionales que supondrán un nuevo incremento en la partida de Sanidad, reseñando el coste real de cada servicio para ponernos los pelos de punta cuando escuchamos que nuestros presidentes autonómicos recortan los ingresos públicos, pero la pelea también se libra a nivel regional.

«Una minucia», que diría la farmacia murciana donde se me ocurrió renovar el medicamento que empecé a tomar en mis vacaciones en Almería. Allá, a un paso de la frontera, su coste fue de 4,65 euros. Aquí, en la mejor tierra para vivir, la misma receta y fórmula 33 euros. Eché cuentas y multipliqué por los meses que he de tomar la medicina y me gastaré 150 euros más que si la adquiriera en Huércal Overa. No me hizo falta tampoco calculadora para concluir que por mucha rebaja fiscal que me apliquen, en el tramo autonómico, también saldría perdiendo. Y, aún con la gasolina al precio de oro, me merecía la pena ir cada mes a que me lo preparara el vecino.

Pena da la situación de Emergencias del Hospital de la Arrixaca, que no se puede calificar de sala puesto que son barracones. En su aspecto no llegamos a las chabolas de plástico blanco y negro en las que se hacinan los inmigrantes del campo de Níjar, pero vamos camino de ello.

A este paso, como en el caso de la violencia doméstica, tomamos la delantera… hacia el cementerio. Hagan cola y, cuando toque votar, la ola.