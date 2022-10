¿Para cuándo un almirante?

Hubiera sido toda una sorpresa, pero no, el nuevo almirante de Acción Marítima es un hombre, Alfonso Delgado, uno de los pocos varones que ocupan los principales puestos de responsabilidad en esta Cartagena, que puede presumir de ser todo un referente nacional y tal vez hasta internacional en empoderamiento femenino. La verdad es que si somos estrictos, la superior del nuevo inquilino de la Capitanía de la Plaza San Sebastián es la ministra Margarita Robles, una mujer.

Cartagena suena a femenino más que nunca, con su alcaldesa, su vicealcaldesa, su presidenta del Puerto, su presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, su fiscal jefa, su presidenta de la patronal, su rectora de la UPCT, su directora del Museo del Teatro Romano y hasta una hermana mayor del Resucitado como presidenta de la Junta de Cofradías. ¿Quién da más?

Lo de una almirante o ‘almiranta’ está complicado, aunque, como ha ocurrido con la ruptura de otros tantos techos de cristal, solo es cuestión de tiempo. Pensemos que la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas se produce en 1988, pero no se da en condiciones de plena igualdad con los hombres hasta 1999. En menos de un cuarto de siglo, dos mujeres ya han alcanzado la máxima graduación posible, la de general, en ambos casos en el Ejército de Tierra. Otra historia será que hagan méritos y alcancen la cúspide como Jefas del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el mandamás de las Fuerzas Armadas después de la ministra o el ministro de turno. Los Ejércitos son, por el momento, un imperio masculino. Solo queda saber por cuánto tiempo.

Y debe ser cosa de los uniformes, pero otro de los puestos donde también sorprendería ver a una mujer es el de Comisario Jefe de Cartagena, aunque también en este caso parece que es cuestión de armarse de paciencia.

No duden de que la mujer avanza en la sociedad a marchas forzadas y que cualquier día, más pronto que tarde, se cruzarán los astros y veremos al frente de la Policía o de la Guardia Civil a una respetable señora y a una dama con galones tomar posesión del cargo de gerifalte de la Armada en el salón del trono de nuestro palacio militar del casco histórico.

Quien se ha subido a otro trono es otra mujer, también cartagenera. La joven Maica Benedicto se ha coronado como la más bella en el certamen de Miss Tourism World Spain y se disputará el cetro mundial de la hermosura en noviembre en Sri Lanka. Recuerdo aquella ocasión en que un miembro del jurado le preguntó a una miss qué conocía de Rusia y ella respondió algo así como que la ensaladilla, con una risilla tonta. ¡Anda que no cambiaría la cosa si se lo preguntase ahora!

Nuestra miss, la cartagenera de hoy, no es así. A su pasión por el mundo de la moda, le suma los estudios de Bioquímica Industrial y ya trabaja como visitadora médica. Porque las mujeres ya no son solo una cara bonita, aunque participen y disfruten de concursos de belleza, son plenamente conscientes de que en los curriculum no basta con lucir palmito.

Tampoco nos engañemos. Claro que hay guapas y feas, como también los hay guapos y feos. Y por supuesto que en esta sociedad superficial y superflua le damos a la imagen más importancia de la que tiene, pero, parece que, afortunadamente, nos vamos creyendo más lo que bailaban la bella y la bestia, que la belleza está en el interior.

Hablando de interiores y belleza, parece que por fin se le ve futuro a nuestra Catedral Vieja. Le ha costado, pero el Obispado ha culminado por fin el plan director para su rehabilitación. Lo más destacado es que podremos entrar tanto para admirarla como para rezar, porque se prevé que cuando culmine su recuperación, se pueda usar tanto con fines turísticos y culturales como religiosos. Paso a paso. De momento, se anuncia que las bases del concurso para llevar a cabo el proyecto se publicarán antes de fin de mes. Sin embargo, nada sobre una fecha para la conclusión y apertura de la flamante catedral de Santa María la Mayor, que emergerá de sus restos como un nuevo símbolo de la ciudad.

En esta Cartagena donde toda obra de relevancia se eterniza, suplicamos a las alturas que no haya que esperar tanto tiempo para regocijarnos de nuestro recuperado templo, como el que previsiblemente podría quedar para que nuestra Armada la comande una almirante.