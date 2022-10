Esto es muy español, dicen. Como hay días internacionales para casi todo, al igual que nombres de santos católicos, hoy se celebrar el día mundial del improvisador. Todo lo cual, aplicado a la legislación, resulta que se aprueba una norma dedicada a economía, por ejemplo, y acaba metiendo el ascenso de un político en su anterior puesto de trabajo, para cuando deje de ser político. Lo que pasa es que esto más que improvisación, y aprovechando este día internacional, me atrevería a calificarlo de ‘morración’ (echarle morro al asunto).

Sin embargo, hay otras leyes que sí cumplen con su misión de ser estudiadas, examinadas y reflexivas (la mayoría de ellas) que se apartan de una improvisación interesada. Me refiero a la ley trans y a la del aborto, que pretende el Ejecutivo que sean aprobadas antes de que acabe la legislatura. No va a ser sencillo, porque tanto PP como Vox han propuesto enmiendas a la totalidad de la ley (cuestión que por frecuente que sea utilizada, no deja de sorprender). Vox, porque considera que la ley supone una batería de adoctrinamiento e ingeniería social, que resulta incompatibles con la libertad de pensamiento y educación. El PP, porque sostiene que las personas no tienen un derecho generalizado a declararse del sexo opuesto, ni de un tercer sexo. Por su parte, Ciudadanos quiere cambios asimismo en la norma, referentes a la salud sexual y reproductiva, así como a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por si fuera poco, parte del colectivo feminista está en contra a la autodeterminación de género. Tildan la norma a estudiar de misógina, porque dicen que, por un mero acto de declaración, un varón puede rellenar una póliza y en tres meses puede obtener la categoría legal de mujer en el Registro Civil. El supuesto no parece irreal, pues ya se ha dado. Así, en una entrevista concedida por una abogada especialista en Derechos Humanos, y correpresentante de una mujer victima de agresiones por parte de un hombre, puso de manifiesto que éste ha cambiado de sexo registral para evitar ser acusado de violencia machista (eso sí que es también otro morrazo). Pero el colofón a oponerse a la norma lo han puesto los socialistas veteranos, entregando a los diputados de su partido político un paquete de enmiendas.

Sería de desear que todas estas enmiendas a la totalidad y a la parcialidad no se echen en saco roto, y sirvan para enriquecer la nueva ley trans y del aborto, pues se trata de unos temas tan delicados y unidos a la condición humana y al concepto ético y moral y de libertad que se tenga sobre la forma de vivir que más vale compaginar todos estos derechos del hombre, de la mujer y del nasciturus por vía del entendimiento y el consenso. Mejor que, desde luego, pasar un rodillo con la mayoría que se pueda obtener, simplemente por una coalición o, lo que es peor, por intereses partidistas. Todos queremos, sin lugar a duda, una ley trans y otra ley sobre el aborto, contraria a la improvisación que hoy se celebra. Una ley que permita estar a la altura de los Derechos Humanos, de unos y otros. Y para eso será preciso escuchar a todos los partidos políticos y a todas las plataformas y colectivos, que aporten ideas para dejar indemnes los derechos constitucionales de libertad de la persona, y el del derecho a la vida. Y, por supuesto, sin olvidar la necesidad de cortar el paso a todas aquellas personas que quieran cambiar de sexo, solamente para eludir la ley, que como los matrimonios de conveniencia (para obtener la nacionalidad española, por ejemplo) están prohibidos, por configurar la figura de ‘fraude de ley’.

Dejemos a un lado tanto este día, así como la fama, supongo que bien ganada, de improvisar, porque si es signo de inteligencia y lo contrario a la ortodoxia, que es su tumba (dicen los genios y artistas de la vida), no es el momento de utilizarla para leyes de este calado, que van más allá de una ideología.