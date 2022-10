Romper el espejo

¿Por qué somos tan simplistas? ¿Por qué lo reducimos todo al tamaño mezquino de nuestros prejuicios y nuestras fobias? Dice Vila-Matas que «los sucesos de la vida se vuelven más complejos y oscuros, más ambiguos y equívocos, es decir, tal y como verdaderamente son, cuando uno los escribe». Se refiere a los escritores de ficción, que para él apenas está separada de la realidad. No escribimos para aclararnos, sino para conocernos, para descubrirnos. Y lo que está por descubrir no puede significar otra cosa que ahondar en el misterio, en el estupor ante la ignorancia sobre la vida, sobre las cosas, sobre nosotros mismos y, desde luego, sobre los demás. Cuando intentamos cruzar el espejo al encuentro de la realidad, el espejo se hace añicos. Aún así, se escribe siempre en busca de la verdad, sea cual sea esta, exista o no, solo ella justifica la aventura. Y eso vale para la ficción, pero también para el periodismo.

Para los periodistas esta premisa se convierte enseguida en un desafío difícil de asumir porque lo vuelve todo endiabladamente complejo, como ese espejo hecho añicos al borde del camino. El periodismo sí escribe para aclarar, pero no al precio de simplificar la realidad. Debe clarificar sin renunciar a la complejidad. A menudo fracasa porque confunde los términos y se hace un lío, por pereza en el mejor de los casos, por interés en el peor. Ocurre cuando aclara el pensamiento y complica los hechos. Justo al revés de lo que se le pide: hacer simples los hechos y compleja su explicación. Depurar los hechos hasta que, como suele decirse, hablen por sí solos y, a continuación, dar voz al coro para lo que tenga que decir. A propósito del caso Ahuja, unos hechos, que ni llegan a hechos, en forma de representación de una representación, desencadenaron una apoteosis de interpretaciones, una vertiginosa carrera por imponer el marco, fijar posiciones, cavar las habituales trincheras… y que los trocitos del espejo los recoja otro. En la universidad les pregunté a mis alumnas qué opinaban de lo que habían visto y oído en los vídeos. No diré lo que me contestaron, solo que en sus ojos había más verdad que en todas las páginas de periódico y horas de tertulias televisivas juntas que se han dedicado al tema. El periodismo se ha olvidado de preguntar, solo tiene respuestas y se ha apropiado de todas. Pero no perdamos la esperanza. Entre toda la confusión, el coro siempre se abre paso, por ejemplo en estas palabras: «Todo forma parte de ritos de paso que perpetúan un sistema de valores indeseable, machista, acosador y misógino (...) Por otro lado, es un error creer que todo esto es asunto de ricos y clases privilegiadas. Mi experiencia me dice que es universal y que en los colegios mayores públicos, el mecanismo es idéntico». Lo dice el director de cine Juan Gautier, que lleva años recomponiendo el espejo.