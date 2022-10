La libertad sexual de las mujeres

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ‘ley del sí es sí, salió adelante el pasado 24 de agosto con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y tres abstenciones (dos de la CUP y una de PRC).

La finalidad de esta ley, tal como expresa su preámbulo, es dar cumplimiento a las obligaciones globales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños frente a las violencias sexuales. Lo que significa que no abarca la violencia contra las mujeres exclusivamente.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra a la Violencia de Género, supuso un gran paso adelante para garantizar una respuesta integral y coordinada frente a la violencia contra las mujeres cometida en el ámbito de las relaciones de pareja. Sin embargo, ha de señalarse que el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa, ha expresado su preocupación por la concentración de esfuerzos en la violencia en el seno de la pareja en detrimento de otras formas de violencia, a las que esta ley también hace frente.

Ha sido un hecho muy concreto de nuestra memoria reciente el que prendió la mecha para su germinación: la violación grupal de cinco hombres a una mujer de 18 años, aquel 7 de julio de 2018 en Pamplona: “Caso de la Manada”

Hagamos memoria: La sentencia reconoce (dos de los tres miembros del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra), textualmente, que los procesados «apremiaron (a la víctima) a entrar en el portal tirando de ‘la denunciante’, quien de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia»; que allí los cinco acusados la penetraron bucalmente, vaginalmente, y uno también analmente, pero, curiosamente, el tribunal no aprecia indicios de violencia o intimidación en los hechos y los absuelve del delito de agresión sexual (violación) tipificado en el art. 179 del Código Penal Español. Sí aprecia el delito de abuso sexual con prevalimiento (consentimiento viciado de la víctima por la superioridad de los autores del delito); y condena a los procesados a nueve años de prisión y a indemnizar a la denunciante de forma solidaria con una cantidad de 50.000 euros. También aprecia el tribunal la sustracción del teléfono móvil por parte de Antonio Manuel Guerrero (uno de los cinco acusados), y lo condena por un delito leve de hurto, como si se tratara de un simple ratero y sin reconocer en el acusado un acto de intimidación y coacción hacia la víctima con el fin de evitar cualquier tipo de aviso de alarma.

Pero hay más. La sentencia del Tribunal contiene el voto particular del magistrado Ricardo Javier González González diferente de la de sus compañeros, al no apreciar ningún comportamiento constitutivo de delito sexual, ni siquiera abuso, y solo reconoce el delito de hurto de Antonio. Este magistrado entiende que el prevalimiento y el abuso de superioridad requiere, (citando al Tribunal Supremo) «la doble exigencia de que la situación de superioridad sea, al mismo tiempo, notoria y evidente». Y solo sería así, si la chica hubiera manifestado su negativa de forma inequívoca y ellos hubieran tenido que ejercer la violencia para someterla. Pero en el vídeo, que solo los jueces han visionado, ella no dice nada y, claro, los pobres chicos no son adivinos.

Tras los hechos rememorados se produjeron numerosas reacciones y manifestaciones por parte de diferentes colectivos feministas y de relevantes figuras políticas y sociales que se posicionaron en contra de la decisión judicial. La mayoría de las protestas se centraron en que no se había condenado a los acusados por violación, sino por abuso sexual, lo que implicaba una rebaja considerable de las penas.

El caso de la manada ha marcado un antes y un después en la vida social española, en especial entre las mujeres jóvenes. Los lemas repetidos estos últimos años: «hermana, yo sí te creo», «no es abuso, es violación», y «solo sí es sí» han quedado grabados en nuestra memoria colectiva y nos han ayudado a reflexionar sobre lo que son las agresiones sexuales y a la sensibilización contra ellas. Este giro social es lo que ha impulsado la base del articulado de la ley que ahora nos ocupa, ofreciendo un nuevo contexto en materia de violencia sexual a la hora de ser aplicada por jueces y tribunales. A partir de ahora, para que se perpetre una violación no tiene por qué existir necesariamente violencia o intimidación, y el consentimiento solo lo dará un sí, no la duda ni el silencio.

Veamos algunos de los aspectos más relevantes de esta ley:

Impulsar la puesta en marcha de los llamados centros de crisis de 24 horas, uno por cada provincia. La previsión del Gobierno es que, al menos, 50 estén abiertos en 2023. Para llevar a cabo este proyecto, el Ministerio de Igualdad ha destinado 66 millones de euros de los fondos europeos a este fin. «Es lo que va a garantizar que cualquier mujer es asistida desde el primer momento por médicos y psicólogos, lo que ofrece unas garantías primero para las víctimas, y de cara al proceso penal».

Elimina la diferencia entre abuso y violación que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establecía. A partir de ahora son consideradas agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento expreso de la otra persona.

«Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada agresión, reconocemos todas las agresiones como violencias machistas», se afirma desde el Ministerio de Igualdad

«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», dice el texto de la norma,

No se habla solo de ‘libertad sexual’, también de ‘reparación’ a las víctimas de violencia sexual.

Por primera vez se amplía el marco de la violencia de género, incluyendo a las mujeres que han sido objeto de explotación sexual y de trata de personas; la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.

Se incluye como agravante la sumisión química en una agresión sexual, lo que hasta ahora se consideraba abuso, pues una mujer, como es evidente, bajo los efectos de una sustancia química no puede manifestar consentimiento o rechazo en una relación sexual.

Todos los asesinatos por violencia sexual serán registrados como violencia machista (recuerden que hasta ahora solo se contabilizaban aquellos cometidos dentro de las relaciones de pareja).

Se incluye la violencia digital: la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos.

Leyes como esta son muy valiosas en cuanto al respaldo normativo que ofrecen a quienes deben aplicarlas, pero nunca se obtendrá un resultado satisfactorio mientras las personas que ocupan juzgados y tribunales no estén plenamente sensibilizados con el problema ¿como si no puede entenderse que el Tribunal Supremo rebaje la pena a un hombre que asesta 83 puñadas a su esposa en presencia de sus hijas alegando que no se han acreditado lesiones psíquicas en las niñas?

Las buenas leyes están ahí, pero quienes las aplican son fundamentales para que las sentencias sean justas y proporcionadas, reparen el daño de las víctimas, y los agresores no se sientan impunes.