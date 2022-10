Que los extremos no son buenos no es algo que me esté sacando de la chistera del conejo. Así lo pienso, en innumerables ocasiones, como por ejemplo hace unos días, cuando al poner el televisor encontré a una chica celebrando su triunfo electoral en Italia. Observé su físico y tras oírle una frase, no me quedó otra que reconocer que aún hay que gente imbécil que triunfa. Habrá muchos que la votaron, que andarán tremendamente arrepentidos de haber otorgado su confianza a semejante especie de persona. Seguro, pero ya no hay marcha atrás. Ahora, que apechuguen y traguen saliva, con el dolor propio de quien se equivoca y se mete en la boca un buen puñado de chinchetas al rojo vivo. Imaginen si dolerá el masticarlas y tragarlas, pero ni pensar quiero en cómo será el defecarlas. Pensé que como hablaba italiano me estaba confundiendo al traducirla, pero no era así. ¡Lo que entendía, lo estaba diciendo! No podía dar crédito. Lo siguiente que me pasó fue tener que ir a una tienda a comprar un mando universal. El original, tras apagar el televisor, tras apagar la voz de esta señora, jamás volvió a funcionar. Cuestión de extremos.