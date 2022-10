Sánchez vuelve a castigar a la Región con los peores presupuestos de la historia

Los Presupuestos con más gasto de la democracia son los peores de la historia para la Región de Murcia. Pedro Sánchez nos ha vuelto a castigar y nos sitúa, de nuevo, en el vagón de cola de España, como la comunidad autónoma en la que menos invierte el Gobierno central. Nos convierte además en la única región a la que se le recorta el presupuesto, concretamente más del 33% menos con respecto a unas cuentas, las del ejercicio anterior, que ya eran muy cicateras con nuestra tierra.

La Región de Murcia es la más perjudicada en unos Presupuestos Generales ya de por sí irreales, mentirosos y electoralistas, que se alejan de las verdaderas necesidades de los ciudadanos, que castigan al emprendimiento y la creación de empleo, y que, lejos de contener la inflación para que afecte lo menos posible a las familias, la fomenta y la utiliza para pagar y dopar su campaña electoral con la sobrerrecaudación derivada de la desorbitada subida de los precios.

Unos Presupuestos que vuelven a abandonar al Mar Menor, del que no se prevé ningún proyecto concreto, tan solo una pequeña partida para la compra de terrenos. Cabe recordar que el pasado año, el Gobierno de Sánchez anunció más de 200 millones de euros para invertir en el ecosistema y, sin embargo, no se ha ejecutado absolutamente nada: resulta inconcebible esta nueva mentira, esta tomadura de pelo a los ciudadanos de la Región. Mientras tanto, el Gobierno de Fernando López Miras sí se vuelca en la recuperación del Mar Menor, cuyo estado ha mejorado este verano gracias a unas actuaciones e inversiones que en el caso del Ejecutivo central se cuentan por cero euros.

El Gobierno de Sánchez debería involucrarse con hechos y cifras que no están en los Presupuestos, Al igual que en otras actuaciones de otras comunidades autónomas se define muy bien la partida presupuestaria con nombre y apellidos y las cantidades, exigimos que del mismo modo se defina la partida presupuestaria con las palabras ‘Mar Menor’ y las cantidades que va a asignar. No vale que se escondan detrás de partidas generalistas como se hizo el año pasado, en el que al final no hubo inversión.

Lo que no está en los Presupuestos es un cuento, y este es el peor cuento posible de la historia para la Región de Murcia: hay partidas que estaban en los Presupuestos del año 2022 que no se han ejecutado, y vuelven a aparecer en los de 2023 del mismo modo, o, incluso, han desaparecido.

Como muestras, otros botones: al Palacio de Justicia de Cartagena, como al de Molina de Segura, se le vuelve a asignar una partida ridícula; desaparecen las asignaciones a los cuarteles de la Guardia Civil de Mazarrón y los compromisos con el Cuartel de la Guardia Civil de Jumilla y la Comisaría de Policía de Alcantarilla no tienen reflejo presupuestario; y tampoco hay nada sobre la llegada del AVE a Cartagena, y apenas hay asignación para el Arco Norte o para el tercer carril de la autovía A-7 entre Alhama y Alcantarilla.

En el colmo de la indignidad, mientras a la Región de Murcia se le recorta un 33%, el Gobierno de Sánchez anuncia un aumento de 144 millones para los altos cargos, casi un 20% más respecto al año pasado, cuando peor lo está pasando la gente.

A costa del esfuerzo y sacrificio de los españoles, Sánchez dispone de 27.000 millones de euros extra como consecuencia de la disparatada subida de los precios. ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer el Gobierno? Porque, mientras tanto, sus más de 800 asesores, sus 22 ministerios y sus 158 millones de euros gastados en propaganda son cifras que no tienen precedentes. El Gobierno de Sánchez gasta como nunca, mientras los españoles se sacrifican como nunca.

Sánchez hace mucho tiempo que ha perdido el sentido de la realidad. Se niega a ajustar el IRPF de las rentas medias y bajas, como le viene pidiendo el PP desde abril; a rebajar al 4% el IVA de los productos básicos de una cesta de la compra que ha subido un 15%, a extender la bajada del IVA de la luz y el gas más allá del 31 de diciembre, como le están reclamando las familias, las empresas y los autónomos.

Lo lógico si el Gobierno fuese serio sería rectificar y presentar unas nuevas cuentas con previsiones serias, rigurosas y reales. La única lectura positiva que cabe hacer es que estos presupuestos van a ser los últimos del Gobierno de Sánchez y, por tanto, está Región y toda España tendrá pronto los que se merecen.