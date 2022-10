El demonio vive en la Glorieta

Desde que UGT en el Ayuntamiento hace casi veinte años fuera dinamitado debido a las desavenencias de un grupo de funcionarios con la cúpula del sindicato (lo que dio lugar al SIME, el sindicato con más representación entre la plantilla municipal), no se había dado en el Ayuntamiento de Murcia una lucha sindical igual. En este caso, por las bases de estabilización de la plantilla. O dicho de otro modo, por las condiciones que han de regir el proceso y las pruebas que deberán pasar los empleados municipales interinos, en cumplimiento de lo decretado por el Gobierno central, para hacerse funcionarios.

La cosa ha llegado hasta el punto de que se han producido en círculos privados acusaciones mutuas de intereses personales detrás de la cerrazón de unos y otros. Un juego en el que han entrado altos funcionarios, personas ajenas a la gestión municipal y hasta individuos que, de manera anónima, inundan los correos de periodistas con mensajes acusatorios sin prueba alguna. Incluso se habla de que se estaría espiando a ciertos dirigentes para pillarlos en un renuncio. Además, se ha producido una gran brecha sindical que será difícil de reparar y que perjudicará a futuras negociaciones. La crispación y la tensión han llegado hasta tal punto que pareciera que el demonio se hubiera mudado a vivir a la Glorieta, comentan ciertos funcionarios con mucho que decir en esta historia.

Ninguno de los dos bandos en liza tiene previsto dar marcha atrás, y el SIME, el sindicato más potente del Ayuntamiento y el que se ha descolgado del acuerdo, está dispuesto a seguir con las movilizaciones. Una actitud que le puede hacer mucho daño al alcalde, José Antonio Serrano, y a su equipo, teniendo en cuenta que este sindicato no es de los que tiran la toalla. Capaces son de alargar sus manifestaciones hasta las elecciones.

Siempre han defendido con uñas y dientes a sus compañeros con la máxima de no dejar a nadie atrás. En este caso, denuncian que se quedarán en la cuneta media centenar de empleados municipales con el riesgo de que se puedan producir despidos. En caso de que los malos augurios lleguen a cumplirse, las arcas municipales deberán entregar más de un millón de euros en indemnizaciones, una merma para la economía del Ayuntamiento importante que no está sobrada de financiación para gastos de esta naturaleza.

La clave está, al parecer, en la antigüedad en cada plaza que sale y será convocada. El Gobierno local y el resto de sindicatos han aprobado unas bases para consolidar al que lleve más años en esa plaza y el SIME considera que se debe tener en cuenta toda la experiencia laboral del interino. De no ser así, aseguran, habrá una riada de denuncias en los tribunales al entender que se vulnera lo decretado por el Gobierno central. Aportan ejemplos de sentencias que ya han sido emitidas en ese sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ginés Ruiz y Podemos. Y si crispado está el ambiente sindical en el Ayuntamiento no menos dislocado se encuentra Podemos. El portavoz de los morados en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, ha dicho que no se presentará a las primarias de la formación al no contar con el apoyo del partido. Una actitud que no es nueva. Llevan ninguneando a su portavoz desde hace bastantes meses. Ahora, el aparato del partido se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de su portavoz en un ejercicio de cinismo de libro. No contentos con eso, se ponen a plantear, sin contar con sus concejales en el Ayuntamiento, que van a enmendar los Presupuestos Generales del Estado para lograr dinero para el tranvía. Hasta donde se sabe el Gobierno central es una coalición PSOE-Podemos. ¿Van a enmendarse sus propios Presupuestos? Como el demonio del que hablan los funcionarios no deje de enredar no sabemos cómo acabará la cosa. Por nadie pase.