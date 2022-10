Tomates y casas

Previsora. Una señora en la cola para vacunarse, en el centro de salud, le dice a otra que va delante de ella (las dos de más de 70 años): «Que sepas que te has colado; que te he visto, aunque a mí me da igual, yo me he dejado la comida hecha».

Viejas novelas. Me ha dado por leer novela negra, y he comprobado un par de cosas. Las hay muy buenas, escritas para que te enganches con ellas, con un lenguaje cuidado y con personajes bien ideados, aunque me gustaría que apareciera en alguna un, o una, policía que no tenga problemas personales y que estos estén presentes en su quehacer diario de búsqueda de culpables. Pero también las hay muy flojas. El otro día comencé a leer una que abandoné enseguida. Su pobre redacción y temática me recordó algo que quizás ustedes hayan vivido, si tienen edad para ello. Hablo de las novelas del FBI y de la CIA que alquilabas en los kioscos y que después podías cambiar por otras pagando una pequeña cantidad de dinero. Las tramas eran muy elementales y está claro que todavía hay quien las sigue escribiendo así. Suciedad. Como es natural, por el tiempo y los muchos alquileres, a veces te encontrabas los libros muy sucios y daba un poco de grima tocarlos. Sin embargo, las mismas novelas de alquiler, pero escritas para mujeres, de amores y eso, se conservaban mucho mejor. (Sí, por si a alguien le llama la atención lo que aquí digo: había novelas para mujeres y novelas para hombres, y colegios para niñas y colegios para niños, para que se supiera desde muy pronto dónde estaba el sitio de cada uno. Y colegios mayores femeninos y masculinos. De estos todavía quedan, aunque muy pocos, y en algunos se hacen y gritan cosas realmente sucias, machistas y asquerosas). Caro. Me encuentro con un amigo en el mercado que me enseña una bolsa y me dice: «Mira, cinco tomates para ensalada y seis o siete para rallarlos, y no son muy grandes. ¡Me han cobrado casi seis euros! ¡Mil pesetas por estos tomates! No sé a dónde vamos a parar». «Déjate ya las pesetas…», le digo yo, pero es verdad que los precios de la alimentación han subido de un modo increíble. Viviendas. El problema de los alquileres para la gente joven se está poniendo imposible. Cada vez son más caros y los propietarios exigen ver las nóminas, comprobar si tienen contratos indefinidos e incluso ver el movimiento de sus cuentas. Como hay muchas solicitudes, algunos hasta hacen un casting, citándolos a todos a la vez para hacerles la entrevista. Están en su derecho porque las casas son de ellos, pero lo cierto es que los jóvenes no pueden independizarse hasta cada vez más tarde. Y para ir a un banco a pedir una hipoteca hay que atarse los machos. ¿Saben cómo mejoraría esta situación? Pues con las administraciones nacional, regional y local dedicando un capítulo de sus presupuestos a viviendas sociales para jóvenes. (Hubo tiempos no muy lejanos en los que se hacía). Exactamente igual. Me mandan un vídeo en el que se ve a un hombre mayor que dice: «¿Tú sabes ese dolor de todo el cuerpo que se te pone después de una noche sin parar de hacer el amor? Pues así estoy yo está mañana. Pero sin haber hecho el amor». Pide justicia. Un hombre, con un teléfono en la mano donde está leyendo algo, le dice a otros tres con los que se sienta en una terraza: «En la lista del dinero que recibirán del presupuesto del Estado las comunidades autónomas, la Región de Murcia está la séptima con 600 millones de euros, y, en cantidad de euros por habitante andamos por la mitad. A ver si cambian la ley de financiación de una vez y la hacen más justa, joder». Estoy viendo la serie La historia de Jeffry Dahmer. Es terrible, pero merece mucho la pena verla. Se trata de la vida de un asesino en serie americano que mató a más de quince hombres jóvenes ante la más absoluta incompetencia de la policía de Milwaukee. Yo creo que esta es la vez que he visto un acercamiento más profundo del cine a la psicología de un asesino. Y está muy bien dirigida y con un montaje estupendo que salta en el tiempo, pero con el que no te pierdes nunca. Hay que alternarla con otra cosa para ver algo más suave antes de irte a la cama, pero es buena de verdad.