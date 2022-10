Piedras en el camino de Blackstone

Hace algunos años, justo cuando estaba terminando de prepararme para un largo viaje en coche, recibí una llamada desde un teléfono desconocido. Al descolgar, el interlocutor me dio su nombre y me hizo una pregunta de lo más inesperada: ¿conoces Blackstone? Dedicándome como me he dedicado toda mi vida profesional al marketing para el sector inmobiliario, la respuesta no podía se otra que sí. Otra cosa es que me extrañaba mucho estar hablando con alguien de Blackstone, el mayor fondo de activos inmobiliarios del mundo. Por muy conocido que yo fuera en el mundo inmobiliario, no me podía creer lo que estaba oyendo.

Ante la idea de reunirnos esa misma tarde, le propuse a mi interlocutor esperar a la vuelta de mi viaje. Después de colgar el teléfono, reflexioné un instante, le volví a llamar y cerramos una cita. Por resumir, la división de alquileres de Blackstone se iba a encargar de comercializar más de 3.000 viviendas procedentes de los activos de Aliseda (la inmobiliaria del desaparecido Banco Popular) en la Región de Murcia, activos a su vez originarios del estrepitoso derrumbe empresarial de Polaris World durante la Gran Crisis. El proyecto de la subsidiaria de Blackstone era poner en alquiler esos miles de viviendas, la inmensa mayoría apartamentos de dos dormitorios en campos de golf de Murcia, a menos de 360 euros por unidad. Simplemente buscaban una agencia de publicidad local para que les ayudara con la comercialización. De esa forma me enteré de que Blackstone iba a gestionar una cartera de 30.000 viviendas a nivel nacional. El trabajo fue altamente satisfactorio pero, desgraciadamente, duró muy poco. Las sucesivas reformas de la Ley de Alquiler, impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, se tradujeron en el abandono total del proyecto de comercialización. Blasckstone devolvió los activos a su propietario, ahora ya el Banco Santander por la absorción del Popular. Como decimos en Murcia, «una mata que no ha echao». Hace poco, el Sindicato de Inquilinos, una marca blanca de Unidas Podemos para luchar contra los fondos buitre como consideran a Blackstone, ha puesto el grito en el cielo por las quejas de unos arrendatarios de Madrid contra los arrendadores, que resulta ser este mismo fondo americano. No sé si lo del Sindicato de Inquilinos habrán leído un artículo aparecido en The Guardian la pasada semana. Si lo leyeran, se sentirían reivindicados en sus demandas, pues ese mismo tipo de contestación es recurrente en países como Suecia y Dinamarca, donde opera este fondo. Las quejas habituales son que Blackstone sube las rentas al convertirse en propietario de los inmuebles. A eso, ellos responden que las rentas se actualizan conforme a los precios de mercado y respetando la normativa vigente en los contratos de alquiler. Añaden que el Fondo invierte lo necesario para renovar las viviendas y mejorar su presencia y habitabilidad. Actúan, por lo demás, como cualquier propietario. Lo que probablemente no tuvieron en cuenta los directivos americanos de la entidad financiera cuando entraron en el mercado de alquiler residencial en nuestro país en 2016 y en el resto de Europa a partir de entonces es que se encontrarían con una oposición tan radical y orquestada. Al fin y al cabo, The Blackstone Group, fundado por Peter G. Peterson y Stephen A. Schwarzma, lleva desde el año 1985 gestionando activos en rentabilidad para sus accionistas, que integran grandes fondos de pensiones públicos y privados y que buscan así asegurarse una vejez holgada a cuenta de los réditos que les proporcionen las rentas generadas por esos activos. Nada que no haga en nuestro país cualquier particular con capacidad de ahorro y que confíe en el ‘comprar para alquilar’ una segunda propiedad a lo largo de su vida activa con el fin de complementar su pensión de jubilación y, de paso, dejar una herencia para sus descendientes después de su muerte. Pues lo mismo pero a lo bestia y confiando en los gestores del fondo para obtener la máxima rentabilidad, cediéndoles una parte de los beneficios y sin tener que molestarse en tratar directamente con los inquilinos, hacen los ahorradores que confían en Blackstone. En vez de una casa, dejarán a sus herederos una gallina que pone huevos en forma de réditos, en lugar del activo inmobiliario propiamente dicho. Si los herederos tienen la suerte de ser propietarios de su propia vivienda (algo muy habitual, al menos en la generación de los boomers) se podrán repartir fácilmente y sin conflicto la riqueza financiera del finado, o compartir las rentas, en vez de tener que ponerse de acuerdo para vender la herencia en forma de un siempre problemático proindiviso. No es de extrañar que el siguiente movimiento estratégico de Blackstone, después de renunciar a poner las 30.000 viviendas de marras en alquiler, fuera comprar una cadena de hoteles. De hecho, en Blackstone se habían dedicado tradicionalmente al sector comercial, logístico y hotelero, y solo entraron en el residencial recientemente. Visto la historia en Suecia, Dinamarca y España, creo que ahora se lo pensarán dos veces. A la izquierda le cuesta aprobar leyes que perjudiquen a los rentistas particulares, de ahí los problemas actuales de los socios de gobierno a cuenta de la limitación de los alquileres, pero les encanta que los vean combatiendo a los Fondos de inversión, sobre todo si son norteamericanos. La conclusión es que veremos muchos menos proyectos de ‘build to rent’ (construir obra nueva destinada al alquiler), lo que perjudicará directamente a la oferta de pisos en alquiler y ayudará, en consecuencia, a que los alquileres sigan subiendo, sobre todo en las grandes ciudades. Nada nuevo bajo el sol. Como subir impuestos para redistribuir las rentas y engordar las administraciones públicas siempre acaba repercutiendo en las clases medias, y por lo tanto reorientando su voto, los gobiernos de izquierda prefieren hacer política social por la vía del BOE a costa de las empresas, como el caso reciente de la subida unilateral de las cotizaciones sociales para compensar la actualización indiscriminada de las pensiones. Lo que no tiene en cuenta la izquierda es que una empresa que no gana dinero acaba cerrando y que el dinero, en el mundo globalizado en el que vivimos, viaja a la velocidad de la luz. Si no puede obtener réditos ofreciendo viviendas en alquiler en España, se irá a otros mercados más receptivos, al igual que pasa con las grandes fortunas. ¿A quién expoliarán entonces nuestros Gobiernos?