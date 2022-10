En Madrid, en marzo de 2020 la muerte estaba en el aire. Lo sabe quien vivió aquellos días allí. Madrid fue la zona cero del horror, sobre todo para nuestros mayores. 7.690 ancianos fallecieron en las residencias de la ‘Comunidad de la libertad’ durante la primera ola de marzo a mayo de aquel terrible año que nunca olvidaremos. La falta de medios, el colapso de la atención sanitaria y un protocolo macabro, inhumano e indecente trajo como consecuencia el abandono de miles de personas, a las que se les negó la asistencia si padecían una dependencia física alta o deterioro cognitivo grave. Los dejaron solos en habitaciones, o acompañados de cadáveres que no se recogían hasta 7 o 10 días después. Bomberos, UME, funerarias desbordadas y un palacio de hielo utilizado como morgue. Más de 5.500 camas habilitadas en IFEMA en aquellos días, y no fueron capaces de trasladar a los residentes que lo necesitaban; el discurso del Gobierno autonómico: en todo el mundo ocurrió lo mismo y hubieran muerto igual.

Escalofriante, ¿no les parece? Pues con todo esto, todavía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que abrir una comisión de investigación sobre lo ocurrido en aquellos días en las residencias es reabrir el dolor de los familiares, que ya han superado la muerte de sus seres queridos. Y a mí qué quieren que les diga, me dan ganas de coger un lanzallamas al ver la poca vergüenza que se gastan algunos políticos como este vicepresidente de Ayuso.

Ni olvido ni perdón. Las familias de los fallecidos merecen saber qué ocurrió, nadie les ha escuchado ni atendido. No han recibido información y apoyo que les ayude con el duelo más difícil por el que han pasado y siguen pasando. Los minutos de silencio y homenajes no sirven de mucho, hace falta saber lo que ocurrió, primero por los que ya no están, y después para aprender y trabajar para que no vuelva a suceder. Mientras nuestra clase política, lejos de querer mejorar, hacer autocrítica y rectificar, se opone a que se investigue con la ayuda de los cómplices de sus Gobiernos.

Madrid rechaza abrir una comisión de investigación gracias al veto de PP y Cs y a la abstención de Vox. Pero no era la única Comunidad autónoma que tapaba las muertes y las terribles irregularidades que se produjeron en las residencias, Murcia también rechazaba abrir una comisión por los 126 fallecidos en residencias y centros de discapacidad. La consejera y vicepresidenta de la Comunidad de Murcia, Isabel Franco, conseguía que no se investigara sobre lo ocurrido en la Región en aquellos días. Tirando de hemeroteca, he visto la primera comparecencia de la consejera tránsfuga en aquellos meses complicados, y tirando de cinismo y mano en el pecho decía que nuestros mayores tenían todo su apoyo de corazón, tuvo cero capacidad de autocrítica y tira de épica ñoña cuando los medios le preguntaron qué se hizo mal: «Tratamos de levantar un muro invisible delante de las puertas de las residencias, pero el virus ha superado la barrera que levantamos». Indecente.

Murieron solos, durante semanas sus familias no tuvieron información, imaginen el dolor, la angustia de aquellos días, la impotencia. Cómo Encarna, familiar de un fallecido en una residencia en Murcia, ojalá haber reventado la puerta y entrar a por nuestros seres queridos.

Nadie dice que fuera fácil vivir en aquellos días como profesional en una residencia ante lo ocurrido, pero las mentiras, los protocolos fallidos, la falta de recursos, y el horror que nuestros mayores vivieron no puede quedar impune. Parece que la fiscalía por fin da un paso al frente y pide que se investigue y se escuche a los familiares, tras dos años de silencio. Sin justicia no habrá descanso para los que se fueron y sus familias. No merecían morir así. Justicia y reparación.