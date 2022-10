La visión de Marina

Marina es insultantemente joven, pero ya ha recorrido medio mundo y eso le otorga una visión de la vida que ya quisieran tener muchos videntes. Despliega su bastón blanco sin pudor. Para ella es una herramienta útil, necesaria en bastantes situaciones, y recurre a él sin que le importe lo que piensen los demás cuando ven que su resto visual aún le permite moverse con soltura y manejar su teléfono móvil. Admite que no fue fácil, que le costó salir a la calle por primera vez, pero que ya ha superado esa fase y que el bastón le facilita mucho la vida.

Marina tiene Stargardt, una enfermedad que causa la degeneración progresiva de la retina y que comienza por la afectación de la visión central, la que utilizamos para leer, ver la televisión y reconocer las caras. La joven presume y pregona su origen brasileño, aunque ha fijado su residencia en Londres por motivos laborales. Habla portugués, inglés, francés y español y lidera con orgullo e ilusión el Consejo de la Juventud de Retina Internacional, lo que la ha traído a Murcia este fin de semana para participar como ponente en el I Congreso Internacional Retina Murcia. Llama a los jóvenes a implicarse en la defensa de los derechos de los pacientes afectados por distrofias de retina y, sobre todo, a generar nuevos liderazgos como el que ejerce ella, al reclamar mayores esfuerzos y más recursos para la investigación.

La cita organizada por la Asociación Retina Murcia recorrió las terapias avanzadas y los muchos ensayos clínicos que vislumbran futuros tratamientos para patologías que, hasta ahora, condenaban a quienes las padecen a una ceguera o una discapacidad visual grave. Pese a la lentitud de la investigación y a la siempre deficiente disponibilidad de recursos, la juventud de Marina le otorga una posibilidad para que su camino hacia la oscuridad se interrumpa y pueda encenderse una nueva luz en su vida, tan intensa como la sonrisa que luce de forma casi constante. Su misión, la de todas las asociaciones e instituciones que trabajan en favor de los pacientes de retina, la dejó más que clara durante el Congreso el presidente de la Fundación de Lucha contra la Ceguera de Estados Unidos, Jason Menzo: «Lograr el tratamiento y la cura de nuestras enfermedades», dijo antes de añadir que para cumplirla se necesitarán billones con b de dólares, destinados a proyectos de investigación y el desarrollo de ensayos clínicos.

«Pedid y se os dará», rezaba el evangelio de Lucas que llegó a ser trending topic a mediados de esta semana. Y eso es lo que hacen miles de colectivos en el mundo que agrupan a millones de pacientes inmersos en una cuenta atrás a la que quieren poner fin. Todas sus esperanzas están puestas en la investigación y no hay duda de que la cuna de la investigación se encuentra en las universidades. ¿Cómo van a investigar los científicos si no tienen para calefacción y se ven abocados a sufrir el frío del invierno? Al menos los de la Universidad Politécnica de Cartagena, según su rectora, quien advirtió en la inauguración del curso de las precarias condiciones que atraviesan por la falta de financiación. Me consta que esta advertencia de la rectora no es una amenaza, sino una realidad. El pasado mes de mayo asistí a un acto en un salón de actos de uno de los campus de la UPCT. Los abanicos removían un aire asfixiante sin éxito. «No podemos poner el aire porque hay instrucciones de que no se puede encender hasta el mes de junio», se excusaban desde la organización.

¡Quién sabe! Igual la ausencia de calor por la falta de calefacción sea lo que lleva a nuestros universitarios a recurrir a otras formas menos loables y más soeces de calentarse. Que se lo digan a los jóvenes del colegio mayor de Madrid que vomitan a gritos sus carencias por las ventanas: «Putas ninfómanas!». Disculpen la grosería, pero el mensaje dirigido a sus ‘queridas amigas’ de la residencia de enfrente es literal. Si ésta es la educación de nuestros universitarios, cómo será la de ese tercio de jóvenes que no cursan ni bachillerato ni FP. En realidad, poco importa, porque la sabiduría y la formación académica no tienen porque ir de la mano necesariamente. A mi entender, depende más de la formación humana, de esa que se mama en los hogares, en el seno de la familia, esa que se desangra a pasos agigantados, que se desintegra y se pierde entre las redes sociales, la tecnología y los videojuegos, la autocontemplación y el hedonismo, de la crisis de valores tan o más acuciante y alarmante que las múltiples amenazas que nos acechan en estos tiempos.

Lo más vomitivo del griterío de una edad del pavo prolongada más allá de lo debido, más allá de una legión de hormonales desatados, no son sus proclamas soeces y desagradables, fruto del instinto primario que pugna con nuestra racionalidad. Lo realmente preocupante y que debe activar todos nuestros sentidos es cómo los míseros políticos de hoy en día se lanzan a la yugular de unas víctimas fáciles, como buitres ante la carnaza, y lanzan sus bocados dialécticos impregnados de un equivocado buenismo en el que impera lo políticamente correcto. Si al menos dieran ejemplo, pero lejos de guardar las formas, sus señorías y, en general, buena parte de los representantes públicos han transformado los parlamentos y las sesiones plenarias en un escenario de despropósitos que adolece cada vez más de la mínima educación exigible a los templos de la voluntad popular.

Esta misma semana hemos tenido dos de esos bochornosos episodios en nuestra Región. Ellos son los primeros en recurrir a un lenguaje barriobajero, en proferir insultos y en enredarse en disputas a grito pelao, impropias de quien representa a los ciudadanos. Siempre pagan justos por pecadores, pero es innegable que existe esta tendencia a mancillar la noble labor de la política mediante la filosofía del ‘y tú más’.

Afortunadamente, el mundo no solo lo habitan energúmenos que imitan a los primates sin complejos al ritmo de los gorilas que cantaba la pequeña Melody.

Estoy convencídisimo de que son mayoría los jóvenes prometedores, con formación tanto académica como humana, con inquietudes por construir un mundo mejor para todos. El problema es que nos va la marcha y vende más un titular de un grupo de jóvenes en modo piara que una chica como Marina vociferando con calma, sosiego y respeto que ellos deben abanderar su propio futuro. Su mensaje es mucho más valioso y profundo, pero hace menos ruido. Ya va siendo hora de que se calle el silencio.