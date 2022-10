Muy listo el tío de Rafa Nadal. Vino a Murcia a decirnos que su sobrino no guarda ningún tipo de dieta, que se atiborra de las exquisitas sobrasadas y ensaimadas de su tierra balear. Un golpe bajo a nuestro Carlos Alcaraz que esperemos no responda ingiriendo morcillas o las no menos sabrosos salchichas y chorizos que cultivamos en estos lares.

Y no sólo somos campeones en tenis. Esta semana un taxista ha anunciado que nunca más volverá a Murcia por la paliza verbal que le propinó el humorista Miguel Maldonado, que hacía gala de murcianía desde el anhelado programa de Buenafuente. Durante más de seis horas estuvo cascando al conductor para evitar que se durmiera. Superamos a los taxistas en oratoria, que ya es decir. Mejor eso, por supuesto, que sintonice la COPE. En lo que también damos el cante, si bien de forma muy esporádica, es en amar tanto a los ídolos musicales que a veces desaparecen sus instrumentos cuando se asoman por nuestros escenarios. Nos quieren tanto ellos también que las sustracciones son fuente de inspiración. Así, Dani Martin acaba de componer Dónde estará mi guitarra tras su reciente paso por aquí, emulando al que fue uno de nuestros vecinos más famosos, el almeriense Manolo Escobar. Cosa de locos. Toni Nadal también nos dijo algo que sabemos hasta en Murcia, que para tener éxito es preciso prepararse. En educación hemos tenido esta semana el magnífico ejemplo del colegio mayor religioso de Madrid. Cada noche berrean, insultan y denigran a las mujeres como aprendizaje para crear los hogares y despachos que heredarán de su patriarcado. En Murcia también hay colegios mayores y menores, donde se segrega por sexo. Pero lo que, de forma estentórea o subterránea, se destila no es un juego. Ni una broma. Es un golpe contra todas y todos que no sabe de fronteras territoriales ni morales.