No soy una servilleta

Si Darwin levantara la cabeza, que lo dudo porque ni Dios lo ha hecho, se quedaría prendado al comprobar que andaba en lo cierto: ¡El ser humano es la bomba! Somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de adversidad, lo cual nos cuesta sacrificio e incluso dolor; somos capaces de superar prácticamente todo, aunque lo de morir, o mejor dicho que se nos mueran, no lo llevamos muy bien. La mujer, el hombre, es una máquina prácticamente perfecta y más lo sería si hubiésemos averiguado, investigado con resultado, cada una de las áreas del cerebro. Nos sobreponemos, nos reintentamos, nos reinventamos y somos capaces de seguir adelante, mirando de reojo el pasado y aplicando lo aprendido. También hay quienes se descarrilan, pero ese es otro tema. Yo estoy muy orgullosa de ser mujer. Me gusta ser mujer. Con mis errores y aciertos; con mis virtudes y mis torpezas. Podría haber nacido perro, pájaro o servilleta de papel, pero, sin embargo, tuve la suerte de calzarme este personaje, único en la historia, pieza de un patrón, y me gusta. Darwin estaría orgulloso de mí y sin esfuerzo alguno. Solo voy saltando charcos.