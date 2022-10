La personalidad esquizofrénica del Mar Menor

La Ley de personalidad jurídica para el Mar Menor es un producto ideológico excretado en Murcia tras una mala digestión de ideas aportadas por el fanatismo climático en coalición con el indigenismo tercermundista. El marronazo resultante ha sido tragado por los dirigentes socialistas y populares que, actualmente, confluyen en el ecologismo progresista, una doctrina que aboga por la anulación de la propiedad sobre los recursos naturales y el borrado de los derechos constitucionales.

Los promotores de esta ley han logrado que Murcia sea la única Región europea rendida al movimiento por los derechos Pacha-Mama, una brigada jurídica internacional que va colocando su programa en las Constituciones de los países más atrasados y en regiones víctimas de sus propios Gobiernos. Por eso, la idea de dar personalidad a los ecosistemas, sólo tiene adeptos en territorios plagados de conflictos civiles y en feudos tiranizados por oligarquías locales o para rescatar concesiones mineras esquilmadas por multinacionales.

Esta ideología tiene dos armas, (1) la Jurisprudencia de la Tierra, que niega la eficacia de las normas jurídicas y tacha de inútiles a las instituciones democráticas, y (2) el Ecocentrismo que establece la primacía de los ecosistemas sobre los intereses humanos y aboga por un nuevo pacto social, que idealiza el modo de vida en la jungla y la actitud del hombre primitivo, que venera la tierra sin dueños. Vista en su conjunto, la ideología de los Derechos de la Naturaleza, es un manifiesto contra el modelo de convivencia basado en la libertad individual y la propiedad privada. Pero esta filosofía jurídica tiene serios problemas con la Constitución, pues descarta el ‘derecho de las personas’ a un medio ambiente adecuado (art. 45) y lo suplanta por el ‘derecho de los ecosistemas’ a prevalecer sobre los seres humanos.

La ley de personalidad jurídica del Mar Menor sigue el dictado de esta ideología hasta en sus fundamentos emocionales. Pero, además, rompe el reparto competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Murcia, a la que desapodera de sus competencias ambientales. La nueva Ley se construye sobre dos hechos de dudosa veracidad: (1) el «fracaso del marco legal vigente» a pesar de la acumulación de protecciones sobre el ecosistema lagunar, y (2) la existencia de una «crisis social, ecológica y humanitaria» de proporciones catastróficas. Y con este relato, confeccionado al gusto ecologista, la nueva Ley da paso a un cambio radical ‘del orden jurídico-político’ para gobernar los destinos del Mar Menor.

Lo más peligroso no es que el Mar Menor tenga personalidad, una herramienta que la propia Unión Europea (2021) ha declarado incoherente con el derecho comunitario. Lo verdaderamente arriesgado es otorgar al ecosistema un estatuto jurídico propio en formato de norma en blanco. Se ha legalizado la posibilidad de una regulación que no emana del Parlamento o del Gobierno, sino que se presenta como una derivación de las leyes naturales y las dinámicas internas del propio ecosistema. Con este nuevo principio de legalidad, a partir de ahora, quedan en entredicho todas las normas, autorizaciones y concesiones que contradigan el derecho a ‘existir y evolucionar’ otorgado al ecosistema. Además, la Ley da por ciertas las ‘presiones’ a combatir, que son las definidas en un informe que cita el Preámbulo, elaborado en 2017, en parte sesgado, incompleto y desfasado.

Que nadie se engañe. La decisión de otorgar personalidad y estatuto al Mar Menor tiene efectos demoledores. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley, quedan prohibidas todas las actividades que perturben el ecosistema, en su derecho a existir y evolucionar, conforme al valor ambiental declarado por los guardianes de la laguna salada, entronizados como cuerpo o casta sacerdotal al mando de este espacio singular, consagrado y separado del resto del medio físico de competencia estatal o autonómica. Tener estatuto propio para existir y evolucionar significa que las normas o planes vigentes carecen de valor jurídico para impedir el cierre de cualquier actividad que perjudique o amenace la integridad del ecosistema (con personalidad) según la apreciación de los guardianes de un ente natural vivo que no se puede profanar.

El cambio jurídico-político para el Mar Menor implica que cualquier vertido, actuación, cultivo, edificación, actividad náutica, pesquera, recreativa, urbanística, agrícola, ganadera, es decir, cualquier actividad humana del tipo que sea, en la medida en que contradiga el conato del ecosistema para perseverar en su esencia, debe ser «limitado, detenido y no autorizado». Y, además, cualquier persona puede entablar la acción correspondiente ante las autoridades y tribunales de justicia para que cese la actividad y se repare el daño ocasionado. Un régimen tan estrafalario no admite predicciones fiables, pero las urbanizaciones, los regadíos, las actividades ganaderas o el desarrollo económico en general, a partir de ahora, carecen de un marco legal estable que transmita confianza o seguridad jurídica a propietarios y emprendedores.

Y no es solo el Mar Menor. Toda la cuenca vertiente, con sus redes de drenaje, pasa a ser un ecosistema único con personalidad y estatuto, con un régimen peculiar en estado de excepción permanente. Se ha producido una separación del resto del espacio físico y del ordenamiento jurídico. No tienen valor las normas vigentes frente a los edictos de los tutores o guardianes, que declaran lo que perjudica al ecosistema en su «derecho a existir y evolucionar» de acuerdo con «un orden natural o ley ecológica que hace posible que exista como ecosistema». Además de la ruptura jurídica también hay una secesión política, ya que estamos ante un ámbito marítimo-terrestre que no lo representan ni gobiernan las instituciones del poder territorial con capacidad de mando según lo previsto en la Constitución. El nuevo modelo de gobernanza es un conglomerado de comités, manejado por un poder oligárquico que ni siquiera esconde su ambición y pretensiones.

Son diversos los conflictos de orden constitucional que la ley comporta. El derecho de propiedad carece de seguridad jurídica y las libertades derivadas del libre emprendimiento han perdido su marco de referencia. El sistema de fuentes queda dinamitado, al emanar las normas de una entidad natural con soberanía propia y capacidad de autodeterminación. Los tutores del ecosistema no son elegidos por procedimientos electorales ya que los promotores de esta Ley se han erigido en portavoces de la ciudadanía, arrogándose un poder decisorio desvinculado del principio de representación democrática.

En resumen, con esta Ley, queda invertido el derecho humano al medio ambiente, derogado el principio de legalidad, la propiedad y la libertad carecen de contenido, la idea de seguridad jurídica se desvanece, y queda escamoteado el principio de representación para tomar decisiones e imponer cargas a los ciudadanos.

Finalmente, esta Ley dice ejercer el poder estatal para dictar la legislación básica de medio ambiente, pero hay un fraude en este planteamiento. Se ha usurpado la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Murcia sobre los ecosistemas en aguas interiores, que excluye la posibilidad de una Ley estatal que se entrometa en el Mar Menor, en tanto ecosistema, otorgando un estatuto que desapodera las funciones autonómicas. ¿Cómo se ha eliminado esa competencia regional? Ampliando el concepto de ecosistema hasta el punto de desfigurarlo, llevándolo a toda la cuenca hidrográfica, para burlar el límite constitucional.

Con esta manipulación se otorga una personalidad esquizofrénica al Mar Menor, haciéndole pasar por otra entidad, obligándole a asumir un poder regulador que no le corresponde e incluye acuíferos en la provincia de Alicante. El Mar Menor es un ecosistema natural, pero no se puede deformar esa realidad, con el disfraz de un ecosistema legal estirado, para imponer una satrapía ecologista saltándose los límites de la Constitución.