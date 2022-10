Los malvados y los tontos

No sé qué es peor: la maldad o la idiotez. No sé qué abunda más, o quiénes son más peligrosos: los malos o los tontos. Por tontos no me refiero a los escasos de luces ni a los ingenuos, ejército del que formamos parte la mayoría, sino a los necios, los que no saben lo que ya deberían saber o se esfuerzan por esquivarlo, ignorantes que a la falta de inteligencia añaden ausencia de pensamiento. Errar no nos hace tontos, pero sí aferrarse a los propios errores por comodidad o ideología o, lo que es peor, por interés.

¿No tenemos la sensación de que hay ahora más tontos que antes? Quizá el incremento del número de tontos sea inversamente proporcional al aumento de los niveles de alfabetización. Quizá es solo una impresión falsa en vista de la sofisticación tecnológica que ha alcanzado nuestra sociedad. O quizá lo que ocurre es que la tontería se ha concentrado en los lugares más visibles y arma mucho ruido. ¿No es paradójico que siendo las redes sociales el fruto del mayor ingenio creado por la inteligencia humana se esté pudriendo casi antes de nacer por efecto de la estupidez? Cuando escuchamos a alguien decir que abandona sus cuentas en las redes porque lo que ocurre allí le parece tóxico suele achacar su toxicidad a cierta perversidad en forma de acoso verbal, agresividad o manipulación. Sin embargo, son más los que se van hartos de la banalización de ese lugar de encuentro, cansados de estrellarse contra la capa de intolerancia, ideología y pensamiento único que cubre como una mugre cualquier intento por debatir con algo parecido al pensamiento libre. La tontería se extiende ahora como una epidemia por las redes, pero el contagio está ya en estado avanzado en el resto de medios, y no digamos en la política. Contra ella arremetía en sus artículos Javier Marías cuando la estupidez tomaba la forma de santa inquisición de lo políticamente correcto, como ha recordado el escritor Jorge Fernández Díaz: «Le parecía indigno ser un obediente y sumarse a la demagogia, y le preocupaban más los idiotas que los malvados». Lo que no sabemos es a quién se tomaba más en serio. Pero lo cierto es que, curiosamente, sus novelas están llenas de malvados y no se encontrará en ellas a un solo tonto, que se los reservaba para sus artículos dominicales, una de cuyas recopilaciones se titula Cuando los tontos mandan. Si uno lee sus novelas, nota que sus malvados al menos se hacen merecedores de respeto, pues actúan con un propósito, a menudo oscilando ambiguamente en la línea que separa lo perverso de lo necesario. En cambio, el tonto de turno solo le produce desprecio, y del hastío de lidiar con él cada domingo solo le salvaba su fina inteligencia.