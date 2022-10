El trueno y la tormenta

Es insoportable pensar que estando en el salón de tu casa apaciblemente oyendo caer el agua de los cielos pueda llamar a la puerta un aluvión de agua y barro que te arrastre junto a tus enseres y te ahogue y te mate, en ese camino infernal y desenfrenado.

Ha ocurrido hace unos días en la pedanía murciana de Javalí; algunas voces han contado como Antonio, un vecino de 56 años, pedía socorro y auxilio flotando hacia un desamparo final. Le vieron pasar aterrorizados sin poder salvarle la vida. Desesperación colectiva y compartida.

Está en la historia nuestra de días pasados y en el presente más trágico. El agua desbordada, la riada es consustancial con nosotros mismos. El oasis se convierte pronto en lodazal voraz y nos quita los ángeles, desangelándonos, del alma; nos arruina, nos desespera, nos desquicia en minutos. Nada nuevo y, al contrario, muy antiguo.

Las ancestrales inundaciones con nombres propios, según el día del calendario, siguen de algún modo presentes; no aprendimos a tiempo de la vieja herencia de saber que no se puede habitar en lugares y solares de riesgo; no parece que la elemental técnica de prevenir haya calado de forma definitiva en nuestros proyectos. Las corrientes y los vendavales nos llenan de angustia si nos encuentran asentados en lugar inadecuado; lo decían los antiguos huertanos cuando se referían a que el río y la naturaleza, cíclicamente, saca sus escrituras y exige, reclama a la fuerza, su propiedad y desalojo. Hemos sido demasiadas veces ocupadores del territorio y del espacio inhabitable. Un alto porcentaje de construcciones se han realizado al borde mismo de ramblas, cauces secos, hasta determinado día, posibles torrenteras, presagio de catástrofes y truculentas jornadas de angustia.

En esta tierra, el argumento de la realidad y de la ficción por designios o por creación propia viene siendo inamovible desde hace siglos. Avenidas, arrastres y otras avalanchas lo certifican; la novelización e incluso el cine, lo inventado y los archivos documentales, también tratan el tema del agua en todas sus direcciones. Las luchas, la sequía, la rogativa, la enorme paradoja de pedir lluvia al firmamento y, al tiempo, recibirla a cántaros insoportables.

Es cierto que en las últimas décadas se han realizado excelentes obras de encauzamiento en sonoras ramblas y en los propios ríos, con el Segura a la cabeza. Eso ha impedido un número mayor de desgracias a causa de los desvaríos de las corrientes dejando aquel París-Murcia, de edición histórica francesa para ayuda de damnificados, en tan solo un rastro de la memoria, acaso perdida, por suerte.

Los últimos años, décadas, han sido por ello más serenos; hace unos días nos acordábamos del susto de una nueva salida de madre de la rambla de Nogalte; fue hace diez años, el día de San Wenceslao, el 28 de septiembre; no hubo víctimas y sí daños materiales en carreteras e infraestructuras. Otra cosa muy distinta fue aquella inmensidad que nos enlutó el 19 de octubre de 1973, y me hago algo protagonista porque me tocó vivir el horror de aquel momento y sus cien muertos en el Valle del Guadalentín y Puerto Lumbreras, bastante familiarmente y de cerca. En primer plano.

Me atrevo a decir que existe la necesidad del cauce y del encauzamiento, de su uso racional; que los montes deben ser replantados y arbolados de forma estratégica para que sirvan de retención a las aguas bravas; diques y buenos proyectos son de una urgencia muy desatendida históricamente. Día llegará que la voz AGUA pueda ser solo armonía de riqueza y no de taquicardia y colapso. Podemos conservar, eso sí, la toponimia y el léxico de nuestras necesidades y protección.