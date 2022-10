Gorrón y cuenta nueva

Comer, beber y divertirse a costa ajena o el arte de consumir sin pagar. A lo largo de la historia el ser humano ha demostrado una habilidad pasmosa para la ciencia del engaño y la picaresca. Ya en el siglo XVI se conocían con el sobrenombre de ‘gorrones’ a los universitarios pobres de Salamanca que, con el fin de alimentarse sin pagar, se colaban en banquetes y celebraciones haciéndose pasar por invitados y saludando al resto de comensales con sus gorras, de ahí el apodo.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y la sociedad ha sufrido una transformación radical derivando a formas de gorroneo mucho más sofisticadas en apariencia, pero con un mismo objetivo: no pagar.

A pesar de todo, la figura del ‘gorrón’ tradicional no ha dejado de existir nunca y no parece, precisamente, que esté en peligro de extinción. Porque, ¿a quién no le han pegado la gorra en alguna ocasión? Pues eso. La cara de tonto que se te queda.

Puedo entender a los ‘gorrones’ obligados, aquellos que por circunstancias de la vida, crisis económica, pérdida de empleo… en fin, una mala racha, se ven impulsados a llevar a cabo este tipo de prácticas. Comprendo también a los ‘gorrones’ ocasionales: amigos, compañeros o colegas a los que en casos puntuales tienes que pagarles unas cañas o abastecerlos de tabaco, pero que, sin embargo, en otras circunstancias, no tienen reparos en ser generosos contigo. Incluso, haciendo un esfuerzo, podría excusar al ‘gorrón’ pasivo, el que cuenta con el beneplácito del gorroneado. Y aunque esto no le exime de culpa, de alguna manera queda justificado.

Pero si con alguno hay que tener especial cuidado ese es, sin duda, el llamado ‘gorrón’ crónico. Esta especie habita entre nosotros agazapado en la subcapa de la sociedad a la espera de una presa fácil e inocente a la que embaucar con sus encantos. La mayoría de las veces cuesta verlo venir, y cuando lo haces ya es demasiado tarde.

Saben aquel que diu:

—Joder, me he dejado la cartera en casa… o no llevo suelto. Paga tú y ya ajustaremos cuentas (Bizum, Bizum).

—Ya no fumo… pero si tienes un cigarrillo por ahí… (y cada diez minutos te pide uno).

—Sí, cuenta conmigo para el regalo. Cómpralo y después te daré mi parte (ja,ja,ja).

—Vecino ¿puedo utilizar tu wifi mientras instalan el mío? (le dejas tu clave y nunca más supiste del vecino ni de la madre de su wifi).

Algunos ni siquiera se molestan en disimular, directamente desaparecen a la hora de pagar. Y otros no tienen ningún reparo en permanecer impasibles junto a ti hasta que tú por aburrimiento terminas pidiendo la cuenta.

En fin, chistes hay de todos los géneros y para todos los gustos, por tanto, ojo avizor y si detectas una presencia sobrecogedora acechándote y sientes escalofríos, no lo dudes, corre como alma que lleva el diablo.