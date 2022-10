Sánchez sitúa al Sistema Nacional de Salud al borde del colapso

La falta de médicos es, sin duda, el gran problema al que se enfrenta la Sanidad española. Estamos ante una situación de la máxima gravedad, una seria amenaza para el sistema sanitario en España, frente a la que debe reaccionar de una vez el Gobierno de Sánchez, que es el competente en la materia como coordinador general del Sistema Nacional de Salud. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos pedido al Ministerio un plan de medidas urgentes que aborde la carencia de especialistas sanitarios en todo el territorio nacional.

Porque el déficit de profesionales médicos no es un problema exclusivo de la Región de Murcia, sino de toda España, que sufren todas las CCAA por igual. Una grave adversidad que se agudiza en la época de verano, cuando los médicos se acogen a su derecho a vacaciones y no hay especialistas suficientes para sustituirlos, como tampoco los va a haber para cubrir las jubilaciones de los próximos años. Se estima que no se van a poder cubrir 70.000 puestos de médicos en los próximos años, porque no cuentan con un relevo generacional tras la jubilación de los actuales profesionales.

El Gobierno regional está realizando un esfuerzo extraordinario para blindar y proteger nuestro Servicio Murciano de Salud, a pesar de ser la autonomía peor financiada. Ha aumentado año tras año el presupuesto de sanidad, alcanzando en 2022 la cifra de 2.212 millones de euros, casi la mitad de todo el presupuesto autonómico, lo que nos sitúa como la tercera comunidad de toda España que más dinero invierte en Sanidad. Desde que comenzara la pandemia se ha incrementado la plantilla del personal sanitario en un 23%, lo que supone que contamos con 5.471 profesionales más al servicio de la salud de todos los ciudadanos de la Región. Respecto a la estabilización del empleo, se van a ofertar 2.961 plazas más para reforzar nuestro sistema sanitario regional, que se suman a las 5.349 nuevas plazas ofertadas desde el año 2017: es decir, 8.310 nuevas plazas en los últimos cinco años.

Todo este esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional para garantizar la atención sanitaria no será suficiente si no contamos con los profesionales médicos necesarios. Las CCAA, todas sin excepción, sea cual sea el color político de sus Gobiernos, están lanzando un grito de desesperación, están pidiendo auxilio al Gobierno de España ante el déficit de médicos al que se enfrentan todas ellas.

El Ministerio de Sanidad debe reaccionar ya y activar un Plan Nacional de medidas urgentes y efectivas para paliar la falta de profesionales médicos, que contemple la creación de más plazas universitarias para formar a más médicos y poder así asegurar el futuro de nuestro sistema sanitario; la ampliación de plazas de formación médica especializada (MIR), de forma especial las de Medicina de Familia y Comunitaria y las especialidades hospitalarias deficitarias; la flexibilización y agilización de los criterios de acreditación; una convocatoria extraordinaria de plazas MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que alivie la situación de saturación que vive la Atención Primaria en España; y crear la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, como ya está reconocida en la gran mayoría de países de la Unión Europea.

Pero el PSOE se limita a anunciar a bombo y platillo un Plan de Atención Primaria del Gobierno de Sánchez que reparte ridículas migajas a la Región de Murcia, y que encima no aborda el principal problema que están sufriendo las CCAA, ya que no permite que ni un solo euro se destine a la contratación de personal. Una vez más se demuestra que Sánchez gobierna completamente alejado de los problemas reales.

En este asunto tan crucial, ha quedado también de manifiesto la diferencia entre PSOE y PP: ante un problema, el PSOE pretende sacar rédito político; el PP busca soluciones. El Gobierno de Sánchez no puede seguir dando la espalda a la principal amenaza a la sostenibilidad de la Sanidad española. Si no asume su responsabilidad, esta situación no solo no se va a resolver sino que irá en aumento. Es la inacción de Pedro Sánchez la que está situando al Sistema Nacional de Salud al borde del colapso. Puesto que carece de ideas propias, tiene una salida: volver a copiar las propuestas del PP, también en esta materia. Que lo haga, pero ya.

Por el bien de nuestro sistema sanitario.