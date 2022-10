¿Una Región preprada para las tormentas?

Ya deberíamos haber aprendido lo que significa urbanizar ramblas, cortar cauces naturales de agua, desviar otros o desaguar mediante escorrentías incontroladas donde no se debe, mayormente en cuencas fluviales o marítimas. Lecciones no sabidas tenemos bastantes desde que una crecida de la Rambla de Nogalte mató a 89 personas en Puerto Lumbreras y 13 en Lorca, en 1973, por citar un caso paradigmático. Pero no. Desde entonces hay cada año episodios de furia hídrica en los que el agua busca el camino natural hurtado por el ladrillo y arrasa con casas, haciendas, zonas de recreo, playas y cultivos. A veces, también con alguna vida que otra: acaba de pasar en Javalí Viejo.

Si algo caracteriza a la rabiosa respuesta natural del agua contra los desmanes es su práctica impredecibilidad. Al menos en el lugar exacto en que se va a producir el rugido de la naturaleza. Se puede anticipar más o menos cuándo y en qué area, pero el lugar exacto es difícil. ¿Dónde la próxima? La localización concreta puede ser en miles de lugares de la cuenca mediterránea y marmenorense, aunque hay sitios obvios donde el zarpazo es casi inevitable.

En esto la Región tiene un lugar notable, ni más ni menos que otras más al norte o más al sur, y también ineludible. Además, a lo que antes eran ocasiones dañinas especialmente en las ramblas del interior se ha sumado una repetición prácticamente anual en la costa del Mar Menor. Gracias a la urbanización desaforada y a la alteración sin remedio eficiente de los equilibrios naturales en una extensa zona de secano convertida en regadío intensivo al mejor postor: el Campo de Cartagena.

Por eso, lo que antaño eran daños limitados a los entornos de ramblas más o menos urbanizadas y/o carentes de conservación y limpieza, ahora se convierten también en tremendas anegadas de viviendas, paseos marítimos y otras infraestructuras que dificultan los cursos naturales del agua de lluvia hacia el mar o los desvían artificialmente incrementando los daños.

Puede parecer un lugar común, pero cierto es que el calentamiento global o cambio climático agrava los fenómenos meteorológicos: la última tormenta en Murcia estuvo entre las diez más fuertes desde que hay registros. Total, la progresiva virulencia de las descargas de agua agrava sus efectos porque cae sobre territorios en los que la ordenación habitacional o agroindustrial no ha tenido en cuenta las reglas obvias de la naturaleza.

De nuevo, el caso de Murcia. Por la invasión de ramblas con edificios o infraestructuras y por las explotaciones agroindustriales hechas en función exclusiva del beneficio, sin otras consideraciones. Las consecuencias en el primer caso son como las registradas en Javalí Viejo. En el segundo, es otra posible anoxia en el Mar Menor por los arrastres de lodo y nutrientes químicos (nitratos y fosfatos) de los abonos. Si no se suprimen, no hay solución, avisó Ecologistas en Acción. En algunos círculos, la sostenibilidad suena a sánscrito o arameo.

Por muchas instalaciones paliativas que se construyan, serán insuficientes como muestra la experiencia. Las tormentas son inevitables. Los obstáculos artificiales al agua, no. La salida es revertir la desastrosa planificación territorial y agrícola. ¿Un cascabel demasiado grande y peligroso de poner al tan bien alimentado gato del perjuicio ambiental? Hasta ahora han primado los intereses, sin importar a menudo su ajuste a la legalidad, de quienes imponen sus beneficios particulares y exclusivos. El regadío ilegal en el Campo de Cartagena ha llegado a ser el 20% del total, anotó la CHS. Con añadido del vertido diario de más de 5.000 kilos de nitratos y fosfatos, aseguró ANSE/WWF. Más la sobreexplotación de acuíferos. Sin poner coto a aquellos intereses y estas irregularidades, es imposible evitar el ecocidio del Mar Menor o las catástrofes costeras e interiores. Como la de Javalí Viejo.

La Naturaleza no perdona, por Pablo Molina

Las riadas que de forma episódica tienen lugar en el Levante español, como es bien conocido, tienen que ver con fenómenos naturales debidos a la concentración de humedad en la atmósfera y la caída de la temperatura en sus capas más altas. Es lo que antes se llamaban las tormentas del otoño, más tarde la Gota Fría y actualmente una DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos), que son nombres distintos para denominar un fenómeno atmosférico que suele acarrear graves consecuencias cuando se produce con una intensidad desmedida.

El pasado lunes se produjo uno de estos episodios en la pedanía de Javalí Viejo, con los efectos que hemos conocido. Habrá quien quiera extraer conclusiones políticas de esta desgracia que se ha llevado la vida de una persona, pero lo cierto es que tormentas brutales como la desatada en Murcia hace unos días ocurren prácticamente a diario en todo el mundo, según la época del año de que se trate (véase la tradicional temporada de huracanes en el Caribe o los monzones en Asia). La única diferencia sustancial es que mientras en los países civilizados apenas hay daños personales y materiales tras un temporal de estas características, en las zonas menos desarrolladas la devastación es absoluta y los muertos se cuentan por centenares. Si la tormenta del pasado lunes en Murcia se hubiera producido en un poblado del sudeste asiático o de Sudamérica los daños se habrían multiplicado por varios factores, una cuestión que tiene que ver más con la calidad de las construcciones y la existencia de infraestructuras adecuadas que con un supuesto ensañamiento de la naturaleza con los más pobres.

Pero esta circunstancia interpela doblemente la capacidad de las sociedades avanzadas para evitar los efectos de las lluvias torrenciales, un objetivo que debería haberse alcanzado ya hace tiempo y que, por desgracia, sigue pendiente. A este respecto es preciso recordar que somos meros usufructuarios del territorio que ocupamos y que la Naturaleza, más tarde o más temprano, reclama sus dominios. La urbanización de terrenos próximos a las ramblas, arroyos o escorrentías donde las aguas han corrido libremente desde hace eones tiene un coste que en algún momento hay que pagar. En muchos casos, desgraciadamente, con vidas humanas. He ahí una responsabilidad grave de los políticos que deciden el planeamiento urbanístico llevados por las urgencias presupuestarias del momento, confiando en que la naturaleza respetará su decisión. Como los responsables públicos deciden con un horizonte temporal que rara vez supera los cuatro años, el tiempo de una legislatura, las consecuencias de sus decisiones casi nunca les alcanzan a ellos, sino a sus sucesores. Y el que venga detrás, que arree.

En el caso de Murcia hay un factor añadido que acrecienta la gravedad de las consecuencias cuando se producen estos fenómenos brutales. Se trata del Mar Menor, cuyo precario equilibrio hace que cualquier aportación extraordinaria de agua dulce y nutrientes, como ocurre cuando las ramblas salen en tromba en esa zona de nuestra costa, amenace con desatar otro episodio de turbidez y muerte masiva de la flora y fauna marinas tal y como ha ocurrido en el pasado.

No se trata, a mi juicio, de arrasar con la civilización para que la naturaleza se desenvuelva a sus anchas, como pretenden en el fondo las organizaciones ecologistas más radicales, sino de invertir lo necesario en infraestructuras para poner a salvo de estos fenómenos destructivos las vidas y haciendas de todos nosotros.

Hay tecnología y presupuesto suficientes. Solo hacen falta políticos que miren más allá de la próxima cita electoral.