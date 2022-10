Quitaría 'anciano' del diccionario

Apreciando el sabor. Un hombre, en la barra de un bar, toma la caña que acaban de ponerle delante, bebe un buen trago, chasquea la lengua, y dice: ‘¡pero qué buena está, joer!’

Un velázquez. Si quieren ver algo especial, vayan a la sala de exposiciones de la Fundación Cajamurcia, en Las Claras, en la capital. Se trata de un solo cuadro, un retrato, pero es tan bueno, comunica tantas cosas ese rostro de un hombre, pintado hace más de trescientos años por un artista genial, Diego Velázquez, que merece muchísimo la pena plantarse delante de la obra y mirarla despacio, porque van a experimentar grandes sensaciones. Sobre todo, observen su mirada. Está acompañado de una buena contextualización histórica y una muy seria investigación sobre el personaje, Juan de Córdoba, que vivió aquí unos años. Pero lo importante es el cuadro, que es una obra de arte absoluta.

No lo entiende. Escucho a alguien que me dice esto: «¿Por qué tiene que ser todo así? ¿Por qué los políticos son capaces de convertir cualquier acción de los partidos que no son el suyo en una caca, independientemente que lo sea o no lo sea? Mira el tema de los impuestos. ¿Cómo puede llegar a decirse que el dinero de la subida de impuestos a los más ricos va a parar a los bolsillos del Gobierno del PSOE y Podemos? O, incluso, (esto también lo he oído yo) a los bolsillos de Pedro Sánchez para gastárselos con el avión ese que lo lleva a los distintos países a los que acude como presidente del Gobierno. Son ideas tan absurdas…».

Cine He intentado ver la película Blonde, esa que han hecho sobre Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas. Mis palabras no ofendan, pero es un muermo de muchísimo cuidado, y el trabajo de ella, a mis cortas luces, una exageración total. A ver si les gusta a ustedes, porque yo la quité enseguida. Tampoco he terminado otra que se llama Instinct, que creo que es holandesa, y que también déjala que vaya. Y sí he terminado y me ha gustado bastante Suburbicon, una dirigida por George Clooney, con guion de los Cohen y con Matt Damon y Óscar Isaac. Esta está bien, aunque ellos las han hecho mejores, pero a mí me ha gustado.

Opinión. Y esto es lo que respondo yo: «Estoy seguro de que nadie que se haya encontrado con una enfermedad grave o la de un familiar o amigo cercano, que ha sido tratado en la Sanidad Pública, con todo un despliegue de medios que proporcionan los impuestos que pagamos, puede racanear a la hora de pagar lo que le corresponda por lo que gana. O los que tenemos hijos que han estudiado en la Enseñanza Pública y que ha sido la suya desde Primaria a la Universidad, y han hecho sus carreras y se ganan la vida ahora, tampoco creo que pensemos que nuestros impuestos están mal gastados. Eso sí, cada uno debe pagar con respecto a lo que gana, y a los que no lleguen a un mínimo para salir adelante, el Estado deberá ayudarles, también con ese dinero de los impuestos».

Doble trabajo. Una mujer a otra, en la calle: «Hija, me dejé la ropa tendida por la noche y cayó agua a mantas, y se me puso perdida de tierra. Nada que tuve que meterla en la lavadora otra vez».

Serie. Estoy viendo Atrapados 2, una serie islandesa que está muy bien. Ya había visto la primera y me había gustado. Me sigue impresionando el paisaje de ese país. Es tan distinto al nuestro. Y la mayor parte del tiempo se nota que los actores están pasando un frío importante, estén donde estén, si no están a cubierto.

Quitarla de la circulación. Si yo estuviera en la RAE, propondría sacar del diccionario la palabra ‘anciano/a’. Ya escribí aquí ayer sobre el tema. Las connotaciones que tiene esta cosa no me parecen de los tiempos que corren, porque ya no implica solo ser viejo, sino desvalido, un poco o un mucho incapacitado, etc. Y ya, cuando se une la expresión a la edad, resulta un poco de chiste pues apenas puedes observar relación de los años que se tienen con el aspecto o las capacidades de los individuos. ‘Mayor’, sí, y ‘viejo/a’, de broma, también, pero ‘anciano/a’, yo lo quitaría.

Cambio de tiempo. Estoy escribiendo esto el viernes por la mañana, y, oiga, que he tenido que cerrar la ventana del estudio. Hace un viento más frío… ¿Será posible que haya llegado el otoño de verdad?