Nanosegundos en el metaverso

He visto cosas que no podríais creer, y para los que se sorprenden de que Tamara Falcó pueda decir algo inteligente ante las cámaras les dejo esta perla de las buenas, del calibre y rareza de la Peregrina, que, otra vez, no es la que tiene en pendiente de broche la Casa Real Española. «Tengo un conflicto entre vanidad y verdad». Si esa frase no resume de manera certera el dilema de las sociedades en la era de la comunicación que venga Marshall McLuhan a corregirme. He de confesar que después de esa frase vi con otros ojos a la actual Marquesa de Griñón en la que, hasta entonces concurría el único mérito, aparte de ser ganadora de un reality para celebrities, de ser hija de Isabel Preysler con la voz más gangosa que su hermana Chabeli y de ser la única sobrina del presidente del RACE que había tenido un accidente con un SMART en pleno Madrid.

Un nanosegundo en el metaverso puede ser una unidad de medida perfectamente científica y a la vez suficientemente gráfica para hacer que comprendamos, en toda su inmensidad, la posibilidad de la física cuántica, como señalaba Rosa Palo en una columna. Es la rendija, quizás, por donde se escapa la vida y/o la muerte de los gatitos de Schröndinger, que siempre parecen ser negros, como los ángeles de Machín, o el momento en que apreciamos la belleza en toda su inmensidad donde otros ven fealdad o simple grisura, porque la belleza está en los ojos del que mira, de la misma manera que la física cuántica establece que la observación del fenómeno cuántico altera ese mismo fenómeno. Un nanosegundo en el metaverso establecía la imposibilidad en todos los universos de que Tamara Falcó considerara aceptable para ella el famoso beso entre su prometido y la modelo brasileña en aquel fiestorro en medio del desierto de Nevada. Y, bueno, si no lo hubiera visto habría sido aceptable, porque, de nuevo, ojos que no ven, corazón que no siente y posibilidad que no existe y ahora Tamara iría camino del altar, pero ese universo, una vez observado el momento crítico, ya no existe. Estamos viendo cosas que no podríamos creer y, a estas alturas, estamos un poco cansados de acontecimientos de nivel mundial que, en el fondo, solo son la activación de las cargas de profundidad que hemos ido plantando en nuestra realidad mientras intentábamos mantenerla a flote ignorando los avisos que se nos estaban dando. Qué bajona esta frase, pero también qué verdad que tenemos que contemplar. Ahora mismo estamos hablando de la posibilidad de un misil nuclear porque nos ocultamos antes, unos más que otros, en la complacencia de un régimen autoritario que se ha convertido en dictatorial en Rusia. O estamos sufriendo una pandemia porque, en el deseo legítimo de una vida mejor, no hemos parado en mientes hasta cargarnos el medio ambiente. Podemos seguir así, porque ojos que no ven, corazón que no siente, pero eso sí, batacazo que te pegas. En un nanosegundo del metaverso.