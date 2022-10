Dos mundos

Que el mundo se ha vuelto loco no es una novedad, vivimos en una espiral constante de sobresaltos, acontecimientos históricos y noticias de última hora. El fascismo ha vuelto a Italia, en Europa siguen dándole vueltas a las medidas que adoptar ante la crisis energética, en España los ricos se indignan porque señoros con patrimonios de cinco millones de euros van a tener que pagar un 2% más de impuestos y los ancianos salen a la calle para reivindicar un menú digno en las residencias. Y a los políticos no se les cae la cara de vergüenza. En Murcia la cosa ha estado divertida: un ex presidente de la Comunidad ha hecho el paseíllo hacia los juzgados con un bronceado impecable y traje hecho a medida. Todo será una pérdida de tiempo y no le pasará nada, a finales de noviembre ya no nos acordaremos de ningún auditorio y pelillos a la mar.

Pero sin duda la noticia de la semana está en el Pleno del ayuntamiento de Murcia entre Antelo y Ruiz Maciá. Si no fuera por estos raticos, que diría mi abuela, esto no habría quien lo soportara ante el nivel tan bajo de alguno de nuestros representantes públicos. Murcia otra vez en el foco de la noticia más viral gracias a la brillantez de Gino y la falta de vergüenza del concejal de Vox, utilizando como fuente de datos a Ortega Smith, en fin. ¡Eso no es verdad, Antelo! Gracias por tanto, amigo. Actualidad política aparte, lo que no vi venir es la ruptura de Tamara Falcó, o el comunicado con cuenta atrás incluída en redes sociales de Risto Mejide y Laura Escanes. Y pensábamos que con las etapas del tour del féretro de Isabel II y la ruptura de Piqué y Shakira era suficiente para este 2022, pero no, pobres redactores de las revistas del corazón y programas de cotilleos. Ay, la fidelidad, esa gran desconocida en las relaciones amorosas, pobre Tamara que nos enseñó hace escasos días un anillo de compromiso, mientras él no ha dejado de comprometerse día sí y otro también con todo pibón que se le cruzaba. Ni pidiendo perdón delante de mil cámaras, ni escribiendo comunicados con laismos incluído, le han servido para salvar una relación que estaba muerta desde que empezó. Como la de Risto y Laura, una hija con nombre de ciudad eterna y 21 años de diferencia, no es que tenga yo prejuicios… Ay, el amor, nos han vendido una película que en la realidad no suele tener final feliz, pero siguen cayendo. Y tras estos minutos de lectura de cotilleo político y frivolidad, hoy no quiero irme sin hablarles de mujeres que al otro lado del mundo están liderando la verdadera revolución. Aunque les parezca impensable, existe un mundo donde la policía de la moral ha matado a una chica por llevar el velo mal puesto. Es escalofriante que esto esté sucediendo y no seamos capaces de alinearnos al lado de las mujeres valientes que están saliendo a la calle a denunciar lo ocurrido, a gritar basta, a quitarse el velo y cortarse el pelo, símbolo de protesta. Lo hicimos con Black Lives Matter, a través de redes, también lo hicimos con el Mee Too, ¿qué estamos haciendo ahora por ellas? Parece que hay dos mundos, y uno vale más que el otro. Y ellas, por más que gritan, son silenciadas, les quitan el acceso a internet, desaparecen periodistas que denuncian esta terrible falta de libertad. Y nadie hace nada, seguimos como burros las chorradas y noticias frívolas, los memes, mientras ellas quieren ser libres, tener derechos, pero les dan palizas por un trozo de tela mal puesto, según su moral. Algo impensable en nuestro mundo, algo que vemos muy lejano, un movimiento realmente heroico, valiente, protagonizado por mujeres que están poniendo en peligro sus vidas por defender sus derechos y libertadas. Mientras nos hipnotizamos por la ruptura de una marquesa y una influencer, ellas gritan, en dos mundos distintos. ¿Tú cual eliges?