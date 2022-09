Cosas de chicas

Quizá has oído hablar del revuelo que ha habido en la selección femenina de futbol. Por lo visto, ha habido un desplante generalizado de las chicas, que no tragan al entrenador, y se han puesto en modo conmigo no cuentes hasta que la federación les dé soluciones.

Desconozco los pormenores del conflicto. No dudo de la veracidad de lo que se ha dicho, pero quizá haya más detalles que no han trascendido y que, de la realidad del asunto en toda su dimensión, a las cosas que se ha publicado, haya un abismo. Pero sí que me ha hecho gracia, en el sentido más irónico de la expresión, ver cómo un grupo de chicas jóvenes se han rebelado y han puesto en solfa al seleccionador y a la federación. El modo tan femenino de afrontar el conflicto. Nada de broncas ni de puños. Han dicho ahí te quedas tú, y a ver cómo lo haces. Eso dejando claro, lo primero, su interés por seguir formando parte de la Selección Española. Que por eso no es.

Claro que no son chicas cualquiera. Todas juegan en ligas de primer nivel, en equipazos como el FC Barcelona, el Manchester Utd y el City, o el Atlético de Madrid, equipos que han apostado por ese ente creciente que es el fútbol femenino. Y aunque es evidente que estas chicas ganan una miseria frente a lo que ingresarían si fueran hombres, nada les quita el valor de ser pioneras en lo suyo. Pero no es un tema económico. Estas chicas, si juegan a ese nivel, es porque llevan muchos años en ese mundo. Y la posición que tienen, en esa madurez deportiva dentro de un mundo de hombres, les da una fuerza que no tendrían si trabajaran de limpiadoras en un almacén. Por desgracia es así. Y por eso su rebelión tiene el valor y el alcance que tiene.

Lo grave del asunto es que ni el Luis Rubiales, que me da la impresión de que no se ha puesto nunca las gafas de ver más allá de sus narices, ni ningún jerifalte de la federación han sabido calibrar el alcance del enfado, ni han acertado a ver el potencial destructivo al que puede llegar el cabreo de las chicas.

«Nunca cabrees a una mujer embarazada», solía bromear cuando era más joven. Las hormonas en ebullición te ponen en órbita a la menor contrariedad. Y a estas chicas, jóvenes y ‘empoderadas’ como se dice ahora, les pasa lo que a una embarazada cabreada. Un mihura es poco a su lado.

La incorporación de la mujer al mercado laboral, a todos los niveles, no sólo en puestos auxiliares, y la presencia cada vez más constante de la mujer en puestos directivos o sencillamente decisivos, entre otras cosas ha traído eso: la visión femenina de todo. El conflicto de las futbolistas ha puesto de manifiesto que las mujeres no trabajamos sólo por dinero, por poder o por popularidad. Es necesario también un trato digno y respetuoso. De persona. Te parecerá una ridiculez, pero dime si no es verdad que las mujeres necesitamos ser felices en lo que hacemos. No estamos en venta. Y es una pena porque eso nos incapacita gravemente, pero al mismo tiempo nos habilita para dar lo máximo de nosotras cuando sí se dan esas condiciones, aunque salgamos incluso perdiendo, para beneficio de quien nos sabe entender.

Desde este punto de vista, si lees el comunicado de la federación, amenazándolas y al mismo tiempo perdonándoles la vida, sólo puedes reírte. Estos tíos no saben a qué se enfrentan, y lo mismo se quedan sin jugadoras que seleccionar. Al leerlo he pensado que, si alguna jugadora llegaba a imprimir semejante despropósito, sería para hacérselo comer al tontolhaba miope que lo haya ideado.

En mi humilde y femenina impresión, los mequetrefes de la federación tienen pinta de no haber visto un par de ovarios en su vida. Hay que ver lo que les queda por aprender.