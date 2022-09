López Miras vuelve a bajar los impuestos para ayudar a las familias de la Región

La subida de los precios que el Gobierno de España es incapaz de contener se solucionará en la Región de Murcia con la segunda mayor rebaja del IRPF autonómico de toda España. El presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, adaptará, rebajará los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para evitar que los contribuyentes de la Región sufran una doble penalización en su declaración de la renta, es decir, que pierdan poder adquisitivo por la escalada de la inflación y a la vez paguen más impuestos por una subida de sueldo que no compensará el aumento de los precios de la cesta de la compra.

El jueves se aprobó en Consejo de Gobierno un Decreto Ley que modifica la escala autonómica del IRPF rebajando los cuatro primeros tramos autonómicos del impuesto un 4,1 %, medida que beneficiará a 330.000 murcianos y supondrá un ahorro total estimado de entre 8,5 y 10 millones de euros.

Así lo anticipó el pasado 27 de mayo el presidente Fernando López Miras, en los primeros meses de conflicto en Ucrania y con una inflación descontrolada; y lo confirmó en el Pleno de Control en la Asamblea Regional el pasado 21 de septiembre.

Medida que persigue ayudar a las familias a hacer frente a la elevada inflación que estamos viviendo. Y es que el IRPF es un tributo que grava de manera progresiva la obtención de la renta de las personas residentes en España. Este impuesto estatal está parcialmente cedido a las Comunidades, que pueden introducir cambios en los tipos y en el número de tramos. Y es lo que ha hecho el Presidente López Miras: una vez más, bajar impuestos, seguir aplicando una política fiscal definida que ha permitido que en los últimos años seamos la Comunidad Autónoma con mayor tasa de empleo, que hayan crecido un 25 % nuestras exportaciones, y que superemos en 10 puntos el crecimiento industrial de España, En definitiva, somos una de las Comunidades Autónomas fiscalmente más competitivas.

Esta rebaja se suma a otra más del presidente López Miras: una bajada progresiva en la tarifa autonómica del IRPF durante el periodo 2019-2023, cuyos tres primeros tramos han supuesto en esta legislatura un ahorro de 54 millones de euros para los ciudadanos de la Región.

Los contribuyentes de la Región podrán beneficiarse de la reducción del número de tramos del IRPF, de la bajada de los tipos impositivos de cada uno de los tramos iniciada en 2019, de la deflactación del 4,1 % que se acaba de aprobar y de hasta 15 bonificaciones autonómicas.

Todo con un único objetivo: ayudar a las familias de la Región y que el ciudadano no se vea obligado a pagar más impuestos por el incremento salarial, ya que la inflación está en un 10,5 % y la subida salarial ha sido de un 4,1 %, por lo que la capacidad de compra de los ciudadanos se ha visto claramente perjudicada.

Lo que queda claramente demostrado es que las políticas de libertad económica, de moderación fiscal y bajadas de impuestos funcionan. En la Región de Murcia lo hemos comprobado, por ejemplo, con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que en dos años desde su supresión se han recaudado 700 millones de euros más con los que sostener el Estado de Bienestar en la Región.

Y es que las bajadas de impuestos puestas en marcha por el Gobierno de Fernando López Miras han permitido que los habitantes de la Región de Murcia se ahorren un millón de euros al día durante este año 2022 y un total de 1.400 millones de euros en lo que llevamos de legislatura.

Todo lo contrario de lo que sucede en el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha llevado a cabo 26 subidas de impuestos y ha obtenido una recaudación extra de 22.000 millones de euros, pero sigue sin utilizar esos ingresos para aliviar la difícil situación que atraviesan la mayoría de los españoles. Es más, esas políticas confiscatorias hacen que seamos el último país de la Unión Europea en salir de esta crisis y el que mayor tasa de desempleo tiene.

Si comparamos unas políticas con otras, está claro que las que mejor funcionan son las del modelo de libertad económica y moderación fiscal que aplican las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Frente a las frases vacías, hechos. Frente a los anuncios que nunca se cumplen, trabajo. Frente al engaño, compromiso. Frente al populismo, medidas reales. Desde el PSOE luchamos, cada día, por mejorar la vida de las personas. Por darles soluciones reales con medidas reales a sus problemas cotidianos.

¿Por qué no pensamos en medidas que ayuden a más gente? Como bonificar el transporte público interurbano que puede suponer un alivio para muchísimas personas que lo necesitan para llegar hasta su lugar de trabajo o estudio. Pensar, de verdad, en las necesidades de los vecinos y las vecinas, tal y como han hecho ayuntamientos como Molina de Segura, Lorquí y Ceutí, entre otros, gobernados por el PSOE y que han apostado por ayudar a su gente. Han asumido competencias autonómicas, competencias que no les corresponden, con el único objetivo de echar una mano a quienes lo están pasando mal.

El Gobierno de España también lo hace. El 30% de bonificación en el transporte público y los bonos gratuitos de Renfe para cercanías son un alivio para muchísimas personas. Pero, claro, cómo va a pensar López Miras en este tipo de medidas si los suyos ni siquiera saben cuánto vale el billete.

Nuestro secretario general, Pepe Vélez, ha pedido en varias ocasiones la complementación de estas medidas para los autobuses interurbanos de la Región. Al menos, financiar la gratuidad de este transporte para los estudiantes, pensionistas, personas con discapacidad y otros colectivos con más necesidades.

Sin lugar a dudas, en estas circunstancias en las que muchas personas lo están pasando mal por culpa de la guerra de Putin, los Gobiernos podemos hacer dos cosas: ayudar a las familias o no hacerlo y mi pregunta es: ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no ayudan a quienes peor lo están pasando? ¿Son impasibles ante el sufrimiento de la ciudadanía?

Yo creo que no hacen nada porque creen que, cuanto peor les vaya a los hombres y mujeres de la Región, mejor les irá a ellos.

Núñez Feijóo lo dejó claro hace ya diez días. Para el líder de los populares, la Región no necesita AVE ni otras infraestructuras.

Menos mal que, desde hace cuatro años contamos con un Gobierno en España que apuesta y cree en el desarrollo de la Región de Murcia, que invierte en infraestructuras del siglo XXI como los 3.000 millones de euros que traerán el AVE. También destina recursos para que contemos con mejores cercanías, para electrificar las vías. En definitiva, para conseguir la mejor red de trenes de toda Europa.

Mientras ellos juegan a engañar, nosotros seguimos trabajando, firmes en nuestro compromiso de ayudar a todos los habitantes de la Región de Murcia. Sin dejar a nadie atrás.