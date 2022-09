Los ricos también votan

Curro Jiménez mantenía en Sierra Morena un impuesto revolucionario a los ricos para favorecer a los pobres, que en parte ingresaban las sisas, pero en los tiempos modernos esta fórmula tan primitiva ha quedado obsoleta. El PP ha dado la vuelta al relato y promueve, con el supuesto mismo fin, lo contrario: ahora se trata de aliviar de cargas impositivas a los ricos, de manera que incrementen su actividad emprendedora, de la cual sacarán tajada los pobres. Cuanto más rico sea el marqués por tener menor obligación de ceder tributos al rey, más bienestar para sus lacayos.

Con menos elementalidad que lo descrito pero respondiendo fielmente a la teoría, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio, aunque se ha tanteado la camisa ("si las circunstancias económicas lo permiten") y en seguimiento de lo que sus más reputados colegas autonómicos ya practican (Madrid) o proyectan (Andalucía). Parece que se lo pensó dos veces antes de decidirse, y de hecho, inicialmente lo negó, pero en plena subasta electoral y envalentonado por el arrojo del andaluz Moreno Bonilla, se ha lanzado, si bien dejando caer el condicional: "si las circunstancias...". Ahí ya vemos una contradicción: si se trata de una medida para reactivar la economía, ¿cómo es que las ‘circunstancias económicas’ pudieran no permitir una medida de impulso? Sería, en todo caso, al revés: ante circunstancias económicas malas, esta bendita medida sería muy apropiada, si tan bendita es.

Aceptemos que vivimos en una sociedad compleja, pero que el partido de la derecha baje los impuestos a los ricos con el pretexto de que esto será positivo para los pobres (englobamos aquí a la desestructurada clase media, autónomos y por ahí) requeriría de un mayor esfuerzo de didactismo. Porque lo que el vulgo contempla con perplejidad, antes de que se haga el milagro de que los 4.500 ricos potencialmente beneficiarios de la supresión del impuesto (tenemos, por desgracia, pocos ricos en la Región) se den patadas por invertir y crear puestos de trabajo, es que aumenta la desigualdad impositiva cuando lo que correspondería corregir es que, según la teoría de progresividad al respecto, los ricos pagaran de acuerdo a su condición, cosa que, por otra parte, es muy dudosa, pues la impresión general es que los ricos, en muchos casos, disponen de mecanismos de escaqueo que no están al alcance de quienes dependen de una nómina, por ejemplo.

Y bien, es posible que el Gobierno regional contemple una cierta injusticia en que quienes ya tributan convencionalmente como ricos deban hacerlo también por el extra del patrimonio, pero ¿no disponen de foco para observar otras injusticias fiscales en el amplio espectro social de los que no son ricos? ¿Por qué empiezan priorizando los supuestos desajustes que también supuestamente gravan a los ricos? Y, sobre todo, si se trata de una cuestión de justicia ¿por qué depende de "las circunstancias económicas" el poner en marcha esta iniciativa? ¿Quiere decir el presidente que si la Comunidad Autónoma, la empresa que dirige, tiene problemas de cash, no aplicará la eliminación de ese impuesto? ¿No habíamos quedado en que, al suprimirlo, se incrementaría la actividad y las inversiones y, por tanto, ‘los pobres’ ingresarían más?

Quitar los impuestos a los ricos para que los pobres tributen más: esa es la ley liberal que refuta la de la compensación de Curro Jiménez, pero en la que el presidente murciano no termina de creer a juzgar por su acotación condicional: "si las circunstancias lo permiten".

Las circunstancias no lo permitirían nunca si atendemos al espectacular nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, la indigencia gestora de los fondos europeos, la situación crítica de los servicios públicos, la intolerable permanencia de las listas de espera sanitarias, o la ineptitud consagrada de ciertas inamovibles consejerías ocupadas por las trepatrans, alguna de las cuales, como Valle Miguélez, se han acreditado como Consejeras por el Mundo en el Falcon virtual del Gobierno regional. O sea, también despilfarro. Véase la última iniciativa de la dirección general en que ha quedado la consejería de Transparencia, en manos de la policonsejera Isabel Franco, más preocupada de su protocolo personal que de los asuntos bajo su responsabilidad: una especie de circular a los funcionarios en que se les apela a ser amables con los usuarios: "Ponte en su lugar: ofrece un trato adecuado y respetuoso" es uno de los puntos de un decálogo ilustrado con iconos de lectura fácil y dirigido a trabajadores públicos, muchos de los cuales acumulan más de treinta años de servicio. En chorradas de este calibre, humillantes para los profesionales de la función pública, se justifican estructuras administrativas de pomposa denominación e incontenido gasto que no responden en absoluto a lo que en su día se anunció a los ciudadanos: la información precisa de la actividad de los representantes del poder político. Pero ¿qué transparencia puede ofrecer quien, con engaños, ha venido tratando de ocultar su papel como chivata de López Miras tras firmar una moción de censura contra él y, en consecuencia, ser recompensada con un cargo vitalicio de legislatura?

La supuesta preocupación por los recursos públicos esconde toda una serie de miserias funcionales que se harán cada vez más visibles conforme avancemos hacia el escenario electoral y se perciba con más claridad que el presidente es rehén impotente del virus de las trepatrans. Aunque hay que admitir que López Miras bastante bien se desenvuelve generando puntos de interés con que desplazar la atención pública hacia debates como, en este momento, la política fiscal, pero esto se produce con el grave riesgo para él de tener que ser protagonista a cada instante de nuevos ingenios de su Gobierno con que establecer pantallas que deriven los focos de sus muy discutibles resultados de gestión y de la estructura estabulada de su Ejecutivo.

El modelo autonómico que nos hemos concedido contiene una sorprendente particularidad: los Gobiernos autonómicos gastan mientras el central recauda y financia mediante transferencias. Es un modelo comodísimo para los presidentes autonómicos, que se llevan los aplausos por lo que invierten mientras el Gobierno central, de cualquier signo, sufre la impopularidad de lanzar contra los ciudadanos a los sabuesos de Hacienda. Solo hay corresponsabilidad para rebajar impuestos, no para mantenerlos o incrementarlos, como ocurre con el IRPF desde que Pujol, en negociaciones con Aznar, se reservó para la suya y por extensión al resto de Comunidades un tramo autonómico que, como también ocurre ahora en Murcia, se utiliza para eliminarlo. Todo impuesto que viaja a las autonomías es suprimido, pero a la vez no hay jefe autonómico que no se queje de infrafinanciación estatal. En el caso de la Región esa queja está justificada por inadecuación del sistema, sin que el PP lo modificara, pero esto no impide que la Comunidad se siga administrando como si estuviera sobradamente financiada, y todo va a una deuda de ya insoportable mantenimiento. Y mientras tanto, a bajar impuestos. Por supuesto, a los ricos.

Y ahí se produce una gran paradoja: si los ricos ya votan al PP, ¿qué sentido tendría seguir cebándolos con privilegios? El truco consiste en que López Miras no vende la eliminación del impuesto de patrimonio como una concesión a los ricos sino que lo hace mediante el señuelo genérico de ‘bajada de impuestos’, de modo que todos acabaremos creyendo que somos los beneficiados de lo que sólo afecta a unos pocos miles de personas en una Región de un millón y medio de habitantes, a los cuales se nos transferirá por ciencia infusa una reactivación económica por la que, los trabajadores sí, llenarán las arcas de la Comunidad. No por lo que aporten los ricos, sino por la graciosa repercusión que la liberación impositiva de éstos tendrá en los pobres, que serán los que contribuirán. Este es el cuento chino del liberalismo rampante tal y como lo concibe este tipo de gobernantes que jamás se han enfrentado personalmente a la puerta fría del mercado que tanto santifican. Quien está en el mundo, seguro que entiende la imagen.

Esta sobreactuación repentina con los presupuestos parece ser, más que una decisión meditada del presidente murciano, la consecuencia del arrastre de una política central de su partido, con Núñez Feijóo de ministro de Economía alternativo del Gobierno de Sánchez. Pero Feijóo, en cuestiones económicas, está más bonico cuando calla. Porque cuando se le entiende, se equivoca o se contradice, y cuando no se le entiende deja al mundo perplejo.

Hay que ver qué poco caso ha hecho López Miras al dictado del líder nacional de su partido, quien la semana pasada proclamó en esta Región: "Menos Ave y más infraestructuras hidráulicas", en resumen. ¿Quién lo entendió? El gallego dejó a todo quisque patidifuso. De hecho, esta misma semana el Gobierno regional ha llevado a la Asamblea Regional para su aprobación el Pacto por las Infraestructuras, que si bien es un nada y así sea, pues se trata de un listado sin fechas ni financiación, se expone como una gran prioridad política. Y entre esas infraestructuras no hay ninguna que tenga que ver con recursos hídricos, pues aquí estamos al completo en ese capítulo. Solo falta el agua; las infraestructuras ya las tenemos.

Tal vez se podría justificar a Feijóo por la necesidad de empatizar con los regantes, aparentemente encariñados con Vox, y decidido a restar importancia a la llegada del Ave a Murcia, que se producirá antes de las elecciones generales, una baza del PSOE. Pero esto sería suponerle una estrategia local, y lo cierto es que su mensaje no se acompasaba con el del PP murciano.

Sin embargo, la endeble situación política de López Miras obliga a éste a hacer seguimiento de Feijóo, quien en sus rondas de los fines de semana parece dispuesto a comparecer por la Región de vez en cuando, probablemente con la intención de remarcar que su exigencia electoral al presidente murciano (el padrinazgo para que sea candidato se supedita a la obtención de la mayoría absoluta) no quedará por falta de apoyo presencial del aparato de Génova al más alto nivel. Lo que pasa es que Feijóo irrumpió aquí para traer el desconcierto, minusvalorando las infraestructuras de comunicación justo unos días antes de que la Asamblea las consagrara como eje básico de la política del Gobierno regional. También tiene gracia que el líder del PP fuera desdeñoso con las infraestructuras en una de las regiones españolas, tal vez tras Extremadura, más desconectada del país después de décadas de Gobiernos populares: tal vez fuera que pretendía disculpar tamaña apatía.

Pero en lo lo relativo a la política fiscal, el Gobierno regional ha sido más sumiso a la política general de su partido, sin importarle que la temporada política se inicie con su anuncio de que pretende eliminar impuestos a los ricos, algo quizá previsible en un partido de derechas, pero poco edificante en una Región con problemas gravísimos de desigualdad social y donde hay mucho tajo por donde empezar.