Que llueva, que llueva. Escribo esto el viernes por la mañana. Estoy sentado al aire libre, mirando al cielo de vez en cuando, a ver si es verdad que van a aparecer las nubes y va a llover algo como nos vienen anunciando los que saben de esto. Es por recordar cómo era eso del agua cayendo y mojando la tierra, esas lágrimas sobre los cristales, ese olor a limpio que deja la lluvia que ya casi he olvidado. Ya sé, ya sé que ayer jueves llovió en Cehegín y en algún otro lugar de la Región, pero, ¿por qué no en toda? Eso sí, mansamente. Pero que llueva, ya, hombre.

Casi pregoneros. No sé si ocurre igual en otros pueblos y pedanías de Murcia, pero, en La Arboleja, se mantiene una costumbre muy antigua. Cuando fallece alguien, salen unos vecinos en un coche con unos altavoces y van por todo el pueblo dando noticia de la muerte, con el nombre y apellidos del finado/a, su alias, si lo tiene, la hora del entierro y de la misa por su eterno descanso. Es algo muy entrañable, que puede parecer raro en esta época de la información al instante y de las redes sociales, pero que tiene un sabor a amistad, a vecindario solidario. Es una llamada a compartir el dolor de la pérdida (emoticono del aplauso).

Casi un libro. Una mujer a otra, cerca del kiosco donde acabo de recoger mis periódicos. ‘Nada, que tampoco tienen el Hola aquí. Está agotado en todos sitios. Como viene el entierro completo…’ La otra responde: ‘Pues ya llevará páginas, porque el entierro, otra cosa no, pero largo sí que ha sido’.

Buen plan. El jueves, 29, el Colegio de Economistas ha organizado un concierto a beneficio de Cáritas en el Auditorio Víctor Villegas. La Orquesta Sinfónica de la Región va a interpretar La Sinfonía del Nuevo Mundo, de DvoraK, dirigida por Virginia Martínez. No me la pierdo. Aquí donde ustedes me ven, yo he escuchado esta sinfonía en Praga, y, como este Antonín era checo, la cosa tuvo su aquel. Es una música preciosa, y si además ayudas un poco a los que hacen una labor tan importante con los que más lo necesitan, pues que es un plan muy completo, y es que conozco yo a varios economistas que son muy buena gente, entre ellos, un hijo mío.

Abuso. Una mujer al carnicero que la está despachando: ‘No me pongas ese papel tan grande para pesarme las pechugas. A ver si te voy a pagar el papel al precio del pollo’.

Italia. Lo del ultraderechismo parece que se pega, no sé si por vía oral o por otra vía. En los países nórdicos se está extendiendo, y ya veremos qué pasa en Suecia. En Italia parece que pueden ganar las elecciones. Y, no sé si lo verían ustedes en la tele, pero, si no, búsquenlo porque merece la pena. Me refiero a Berlusconi, con ese pelo, con esa cara maquillada hasta el empaste, con esa sonrisa de dientes que valen un dineral, allí, al lado de esa mujer tan ‘moderada’, Meloni, el facha irredento llamado Salvini, etc.

Pasan de ellos. Tratando de comprender qué pasa en Italia para que todos estos ultras puedan ganar las elecciones, leo unos cuantos artículos en periódicos de allí, y también de otros países. Parece ser que la realidad es que muchos italianos están tan hartos de sus políticos que votan a los que más pueden fastidiar a los que votaron antes. Pero realmente parece que se sienten muy lejanos a todos ellos, como si los políticos fueran de otra galaxia, como si no tuvieran que ver mucho con sus vidas. Están muy desengañados de unos y de otros.

Inaceptable. Una chica de unos treinta años, bastante guapa, habla por el móvil en la calle. Solo la escucho decir: ‘¡Que no me va eso! ¡Que no me va, joder!’

Serie. He visto la serie Santo, los seis capítulos. Siento decir esto porque soy un defensor de las series españolas, pero esta es mala, sin exagerar, pero mala. Lo peor, desde mi punto de vista, es el montaje, porque hay veces que no tienes ni idea de si lo que está pasando es del presente o del pasado. Además, lo peor, que tú la está viendo y dices: ‘ahora va a explotar una bomba’, y explota, o ‘¿qué te apuestas a que se hunde el suelo y cae abajo?’, y se hunde. Es una pena, porque Raúl Arévalo siempre lo hace bien, pero aquí no funciona. La ambientación brasileña sí tiene interés, pero, francamente, no merece la pena perder el tiempo por ver interiores y exteriores del Brasil pobre. Encima.