Irene, Romeo y Julieta

En estos días como los de la polémica de la ministra Montero me resulta especialmente curioso que en el canon mental occidental Romeo y Julieta sea uno de los paradigmas de la historia de amor. Por si no recuerdan la historia, que lo dudo, dos jóvenes se enamoran y, en fin, acaba la cosa malamente. Entre medias suceden cosas, claro, pero las más relevantes para el caso que nos ocupa es que Romeo estaba, cinco minutos antes de caer prendido de Julieta en el baile, enamoradísimo hasta las trancas de Rosalina, trá, trá, mientras que el baile en el que ambos se enamoran se celebraba por el compromiso de Julieta con el conde Paris. El padre de Julieta le había pedido al conde que esperara dos años porque Julieta era demasiado joven. Demasiado joven para la obra es trece años, pero con quince le parece que está bien al señor Capuleto. En fin, no sé ustedes que, seguramente, tienen hijas, pero si a mi casa se acerca un mozo muy conde a pedir en matrimonio a una hija mía y mi cría tiene trece años le digo que se espere a que termine la Universidad y que se lo diga a ella, y que mientras tanto si lo veo a doscientos metros de casa, que sea conde de los que se esconde, que lo escopeteo. Por supuesto, los tiempos cambian, pero en ese canon mental, esas cosas se nos olvidan, al igual que se nos olvida que esa historia transcurre en seis días con sus noches y hay cuatro muertos en total. Violencia, sexo adolescente, muerte; hay libros que por menos han sido denunciados por los abogados cristianos esos.

El caso es que si Romeo y Julieta se diera hoy en día habría altas probabilidades de que el doncel se supiera a esa edad prácticas sexuales que a usted y a mí nos harían sonrojarnos como si a la nodriza de Julieta le contara sus hazañas un viejo lacayo y lo peor para ustedes, padres de adolescentes hijas, es que sus tiernas julietas quizás no estén al tanto, pero sí en los alrededores de darse cuenta. «Mi hija no», musitarán mientras leen esto llevándose la mano al pecho, tal cual señor Capuleto. La escena del balcón de Romeo y Julieta es una broma en comparación, porque el balcón lo lleva su hija las veinticuatro horas mientras postea videos de tik tok a expensas de cualquiera, incluso peor que un romeo. Recordemos que la intervención de la ministra Montero, en una comparecencia de tres horas, tres, es porque una educación afectivo-sexual integral en el menor es una cuestión contestada en esta sociedad nuestra. Y no solo en la adolescencia. Pablo Duchement, profesor especializado en acoso y ciberacoso, cuenta como una profesora perdió valiosísimas semanas con una alumna hasta enterarse, por sus padres, que la galleta por la que lloraba y que su tío le tocaba era la vagina de la propia alumna, que era como en casa de la infante llamaban a los genitales femeninos. La próxima vez que surja este tema, ustedes deciden si son capulletos o mostrencos en la Italia medieval o personas normales por el bien de sus hijos.