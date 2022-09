Es una victoria, pero queda torneo

La otra noche le escuché a Miguel Ríos decir que, con la gravedad de los asuntos urgentes, como la guerra, la inflación, la subida de la cesta de la compra y la energía, nos olvidamos de los problemas más graves como el de la emergencia climática, que nos está llevando a un punto de no retorno. Por eso no viene mal, de vez en cuanto, una buena noticia que nos insufla esperanza como la aprobación definitiva en el Senado de la Iniciativa Legislativa Popular sobre los derechos del Mar Menor.

Estamos ante la prueba fehaciente de que las buenas causas, incluso las más acuciantes, no están perdidas de antemano. Mira que si fuera verdad eso de que cuando se unen los pequeños y dolientes, no hay poderoso ni chupasangres que resista… Deberíamos aprender de esta lucha de la ILP, encabezada por gentes como Teresa Vicente, esa catedrática de Filosofía del Derecho a quien es probable que nunca le otorguen la Medalla de Oro de la Región, pero que se la ha ganado más que nadie. Es probable que de algunos altos cargos políticos no quede nada en un tiempo, y hasta el tiempo borre su memoria, pero serán inolvidables quienes han peleado para que nuestra laguna salada obtenga una personalidad jurídica hasta ahora inédita en toda Europa. Por detrás, vienen otras iniciativas similares que han tomado nota de esta Ley para el Mar Menor: la de la naturaleza de Derry, en Irlanda del Norte; la del río Loira en Francia; la del Ródano en Francia y Suiza, o la del Mar del Norte en Los Países Bajos.

Ha mostrado públicamente su satisfacción porque esta iniciativa de nuestra Región «es un paso histórico y una senda a seguir para todo el mundo y para nuestro proyecto de Embajada del Mar del Norte, que busca dotar de derechos a dos ecosistemas». Es este uno de los muchísimos testimonios internacionales de satisfacción ante el triunfo de la ILP del Mar Menor que nos deberían hacer sentir más orgullosos, si cabe, de la titánica tarea de cientos de hombres y mujeres que no han desfallecido ante las dificultades y recogieron firmas sin descanso, a la par de los miles que han participado en las manifestaciones, abrazos a la laguna y acciones lúdicas, culturales, festivas y siempre reivindicativas.

Es verdad que lo importante viene ahora, que es el momento de poner en marcha una Ley hermosa y necesaria, pero que no se puede quedar en papel mojado, que ya sabemos que hasta nuestra Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a un trabajo, un salario y una vivienda digna, y aún estamos en ello. Así que esta gran victoria no deja de ser la de una carrera, pero el torneo va para largo.

Lo que nadie puede arrebatarnos es lo que ya aprendimos de la Plataforma del Soterramiento y hemos vuelto a constatar ahora con la ILP: que esta Región está menos dormida de lo que a veces aparenta y menos dividida de lo que a muchos les interesa. No quiero olvidar el apoyo de la Universidad y del Ayuntamiento de Los Alcázares, que ya lo intentó en su Pleno y que tanto ha apoyado, pero lo mejor ha sido que la iniciativa ha sido realmente una cosa de la gente. Salvo el vergonzoso voto en contra de los irreductibles, negacionistas, parásitos y antipatriotas, que tienen la desfachatez de decir que la ILP es «un chiringuito totalitario de la extrema izquierda radical para rapiñar fondos», está bien lo que bien acaba, incluso que ahora se suban al carro aquellos que decían que la iniciativa no era necesaria y, antes, que el Mar Menor estaba mejor que nunca, mientras se ponían las botas a marisco, entre risas, y casi se bañaban como Fraga en Palomares.

Antes se decía que ‘el demonio nunca descansa’, y es lo que pasa aquí con los empeñados en hacer caja con lo que es de todos. Hay que estar vigilantes, pero por fin tenemos una herramienta legislativa a la que recurrir para corregir tantos desmanes en las últimas décadas. Hay que reconducir la agroindustria intensiva a una agricultura sostenible, más retirada del Mar Menor. Hay que evitar la llegada de nitratos, minerales contaminantes de la sierra y residuos humanos de las poblaciones vecinas, y hay que hacerlo con el vertido cero y también con el control, saneamiento y reducción en origen. Hay que recuperar cultivos tradicionales, productos de secano, y ecológicos, cada vez más demandados: a veces es preferible y más rentable la calidad que la cantidad. Hay que sanar el entorno también visualmente, recuperar la vegetación natural autóctona, cuidar el paisaje, cumplir el Convenio Europeo de Florencia, que insta a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas eficientes a escala local, regional y nacional para proteger, planificar y gestionar todas las formas de paisaje natural, rural, urbano y periurbano, tanto los emblemáticos como los ordinarios, con sus componentes naturales, culturales y humanos.

Tengo claro que estamos ante una oportunidad de cumplir aquello de ‘piensa global y actúa local’, así que a nosotros nos ha tocado este rincón del planeta que hemos de cuidar y hacer más habitable y recuperar la belleza de su biodiversidad, sin perder la de su patrimonio cultural, artístico y monumental. Todo esto merece la pena por sí mismo, es necesario para nuestra propia subsistencia y, mira por dónde, también sería un buen negocio turístico. Vivimos en una Región en la que el ansia de unos pocos les ha llevado a matar la gallina de los huevos de oro, por aprovechar hasta el último tesoro de su interior, sin dar lugar a dejar a la gallina, tanto que hablan de libertad, campar a sus anchas, bien alimentada y respetando su ciclo natural.

Por si faltaba poco, ahora aparece otro nicho de negocio para las grandes empresas: la instalación de campos (’grandes o pequeños, los que hagan falta’) de placas fotovoltaicas. Siendo las energías renovables la única salida para el futuro, siendo la energía solar una energía más limpia, no parece que la única fórmula sea la de aniquilar campos y paisaje, teniendo otras zonas más adecuadas: polígonos industriales, zonas degradadas, tejados de las viviendas, techos de los edificios públicos, aparcamientos… El presidente Miras se ha lanzado con entusiasmo de nuevo converso a lo de ‘placas fotovoltaicas para todos los campos’, pero estamos aún a tiempo de hacerlo de manera adecuada, organizada, consensuada y respetando el medio y el paisaje. Seguro que la nueva ley que protege ahora el Mar Menor, ayudará a que así sea.

De lo de la loca carrera por ver quién baja más los impuestos a unos cuántos ricos, mientras los pobres ignorantes aplauden, sin darse cuenta de que ellos no podrán pagarse unos servicios públicos cada vez más precarios porque no podrán ir a los privados como los privilegiados… ya si eso, hablaremos otro día, que el tajo nunca acaba.