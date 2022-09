La leyenda negra que idearon y expandieron los ingleses para desprestigiar a España caló tanto que, aún hoy, siglos después, nosotros mismos seguimos alimentándola. Suelo repetir a menudo, aquellos atinados versos del poeta Joaquín Bartrina que decían:

Oyendo hablar a un hombre,

fácil es acertar dónde vio la luz del sol;

Si alaba a Inglaterra, es inglés,

si habla mal de Alemania, es francés,

y si habla mal de España... es español.

El otro día lo pude comprobar cuando en las redes sociales algunos me afearon el que sintiera cierto regocijo patriótico cada vez que descubro una tienda de Zara en una ciudad extranjera. Los bufidos contra Amancio Ortega (al que yo no considero peor que otros magnates de la industria textil) fueron tremendos. En otra ocasión, otros me reprobaron el que me sintiese orgulloso de que un compatriota, Javier Bardem, de tradición familiar comunista, estuviese considerado como uno de los mejores actores del mundo. En fin, unos y otros tirando piedras sobre nuestro propio tejado. No sé si esto se dará entre los ciudadanos de otros países…, pero a los españoles, como ya nos dijo el poeta, nos encanta practicar nuestro deporte favorito: hablar mal de los nuestros. La leyenda negra continúa.