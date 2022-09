Vacaciones en el puerto de Mazarrón

Como ustedes, yo también me tomé un tiempo de relax. Les dejé descansar de mis reflexiones e intenté alejarme un poco del día a día informativo; cosa que los periodistas nunca conseguimos del todo porque, estemos donde estemos, nuestra curiosidad por lo que ocurre a nuestro alrededor no cambia con las estaciones del año. Sobre todo, si el lugar que elegimos para pasar el estío parece vivir de espaldas al mismo (quizás su atractivo esté en eso, no sé), y todo se hace con mucha pausa y poco ritmo.

Estoy hablando del Puerto de Mazarrón, donde vamos los más fieles, año tras año, inaccesibles al desaliento que nos produce la ejecución cansina de las obras que deberían de ejecutarse con prontitud y presteza ( y sobre todo fuera de los meses de verano), para tener unas vacaciones que no sean el reflejo del mal trato que, al parecer, los regidores de ese municipio dedican al turismo, sin querer enterarse de que, aunque en este campo, la Región de Murcia se encuentra muy lejos de las comunidades vecinas de Valencia y Andalucia, lo cierto es que los meses de julio y agosto, que acaban de terminar, se cerraron aquí con el mejor registro de turistas, desde que se tienen datos en la Consejería de Turismo: los establecimientos hoteleros registraron casi 157.000 visitantes, unos 40.000 más que en el mismo periodo de 2021. Y mientras que estos dos meses transcurrían, los visitantes y vecinos de la cuesta que sube al Faro (uno de los atractivos turísticos de El Puerto), tuvieron que soportar los efectos del polvo que entraba en las casas, haciendo imposible su limpieza (abrir las ventanas de los apartamentos era un ejercicio de irresponsabilidad), porque el Ayuntamiento, que tuvo todo el año para arreglar esa carretera, que prometió a los afectados que estaría solucionado antes de Semana Santa del año 2021, ha esperado a los meses de julio y agosto, del 2022, para iniciar un arreglo que parece infinito. Dos meses, sí, donde, para más inri, los vecinos de esas calles no conocieron los servicios de limpieza en todo el mes de julio: tres veces el mes de agosto. Dos meses extraños durante los cuales los turistas han tenido que soportar que en agosto, sí, en agosto, el Ayuntamiento interfiriese en la vida normal de la gente procediendo a la poda de las palmeras que adornan la céntrica avenida Tierno Galván, con el corte de una parte de esa vía, de gran trasiego de coches, cuando según los expertos, «el momento óptimo para la poda de palmeras será durante el periodo vegetativo, en primavera, verano y otoño». Es decir, durante la primavera y el otoño se puede llevar a cabo esa labor, no necesariamente en verano. Pero miren por donde, es en agosto, cuando hay más visitantes, que se les ocurre limpiar las palmeras de esa céntrica avenida. Absolutamente indignante. Una invitación a estudiar las capacidades de los que rigen los destinos del turismo en el Puerto de Mazarrón, que parecen hacerlo todo al revés. Tienen todo el año para podar las palmeras, pero lo hacen en agosto. Cuentan con todos los meses del año para arreglar la dichosa carretera que tiene en un sinvivir a los vecinos, pero esperan que lleguen los meses de julio y agosto para hacerlo: ni estudiando cómo mortificar al personal se pueden conseguir mejores logros. Hace un tiempo, el Gobierno regional presentaba el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que, según dice, «va a movilizar en los próximos diez años 210 millones de euros para transformar el modelo turístico, consolidar al destino en los mercados internacionales, así como para lograr visitantes todo el año y en toda la Región». Y digo yo: ¿no seria perentorio que impartiesen un curso acelerado a los responsables de turismo de Ayuntamientos como el de Mazarrón, por ejemplo, para que aprendan a gestionar una industria a la que no acaban de ‘cogerle el tranquillo’?