De lo normal

Me gusta subir para arriba, entrar hacia dentro, caminar andando y correr corriendo. Cuando caigo, es hacia abajo y siempre cierro tapando. Me asoleo al sol y bebo, sorbiendo para dentro. Prefiero empastillarme con tus besos que con pastillas y siempre nado hasta la orilla, dando brazadas con mis brazos. Me apasiona el picante que pica y los refrescos que refrescan. Prefiero que lo rápido pase con rapidez y, primordial, que me calme la calma y sin pasarse, porque se puede convertir en tormento. ¡Calma, qué palabra más bonita! Me provoca sentir el sonido del viento cuando lo invierte en jugar con las hojas de los árboles y escribir, en una hoja de papel, que te quiero, un millón de veces y cada uno de ellos suene diferente. ¡Diferente! ¡Es la diferencia! Normal y tan normal. Beber líquidos, soñar sueños, acatar normas, asumir lo admitido, cantar una canción o bailar un baile. Recrearse en un espacio, saludar con un saludo, ser cortés por cortesía e incluso mostrar enfado por estar enfadada… Estar alegre por sentir alegría y amar amando. ¡Lógica! Y todo, sin olvidar que la inteligencia se activa utilizando el intelecto y, muy importante, que la vida es para vivirla. ¡Os invito!