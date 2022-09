Olvidar a destiempo

Hace tan solo unas semanas una buena amiga de una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de nuestra Región contactaba conmigo para darme una triste noticia. Una persona muy querida por ella había sido diagnosticada de demencia tipo Alzheimer. A pesar de la tristeza, la rabia y el shock de las fases iniciales de un duelo que había comenzado a realizar sin saberlo, aparentemente no parecía un episodio distinto a los que por mi profesión de enfermero estoy algo acostumbrado a contemplar de manera frecuente. Lo que me sorprendió fue la edad de la paciente, cincuenta y tres años. Esos son solo cuatro más de los que yo tengo, pensé inmediatamente.

también en centros de día específicos, aunque de estos hay bien pocos en la Región. Todos exigen un requisito cuando conciertan plazas con la administración: que los usuarios tengan más de sesenta años. Este inconveniente supone una dura condena a priori, tanto para la persona enferma como para sus familiares, consistente en sufragar los cuidados de la persona enferma con sus propios medios económicos y personales.

A la dura realidad de asumir que la madre de unos hijos, de no más de veintiún años el mayor y catorce la menor, y esposa de un agricultor de cincuenta y cinco que necesita los campos para vivir y estos a él para darles vida, se tiene que sumar la triste circunstancia de que en unos años la mujer no recordará ni sus caras ni sus nombres, ni siquiera que son sus seres más queridos, olvidando a destiempo. Cuánto dolor, cuánta tristeza anticipada, cuánta soledad acompañada sin que haya muerto nadie. Una maldita enfermedad que cabalga a caballo velozmente sobre miles de placas seniles y ovillos neurofibrilares, sin detenerse nunca, solo frenando un poco eventualmente, hasta acabar irremediablemente con los recuerdos de la persona. A todo ello se suma la imposibilidad de que pueda ingresar en un centro de día con plazas de dependencia con la misma facilidad y presteza con la que hasta cierto punto lo hacen los mayores de sesenta.

Casi nadie en las instituciones políticas del ámbito social recuerda que el primer caso descrito por Alois Alzheimer en 1907 se trataba de una persona de cincuenta y dos años, D. Auguste, que manifestaba ya cuando fue examinada graves delirios, alucinaciones, problemas ejecutivos y grandes disfunciones cognitivas. Desde la sociedad debemos volver la mirada a aquellas minorías dentro de las minorías. Hay miles de personas diagnosticadas de demencia que no llegan a los sesenta. No ser mayor, aunque con sesenta tampoco se es tal, no puede constituir un criterio excluyente para recibir recursos públicos.

Los apoyos a las familias tampoco son de la misma intensidad. Por duro que parezca la avanzada edad es un bastón sobre el que se apoyan los familiares de los ancianos con Alzheimer. «Si es que ya es muy mayor, es normal», me dicen habitualmente algunos familiares con el único ánimo de consolarse a sí mismos cuando, antes de irse llorando de la residencia, su padre, madre, abuela no les ha reconocido durante la visita. Es casi imposible procesar por parte de unos hijos que todavía necesitan a su madre, menor de sesenta años, pero enferma de Alzheimer, el hecho de que esta haya comenzado despedirse sin irse siquiera.

En todos estos casos aparece la sombra del pre-duelo. Un proceso de adaptación a una pérdida sin muerte, y por ello simbólica. La enfermedad arrastra a la oscuridad más insondable a la confidente, a la mediadora de conflictos entre padre e hijos, a la amiga que siempre estaba ahí, a la que representa el amor más sincero y profundo, a todo lo que una madre significa. El pre-duelo no es un duelo anticipado en el que te preparas para la pérdida física. En el pre-duelo vives el dolor de la perdida progresiva, lenta, a cuentagotas de la identidad del familiar.

No, no puede ser que los planes de cuidados de unos enfermos mayores sean los mismos que los de unos enfermos ‘jóvenes’. Debemos seguir trabajando por que se visibilicen como minoría dentro de la minoría de enfermos de Alzheimer. Pero debemos hacer más por cuidarles. No es justo que mueran ocultos tras la sombra de otros enfermos.