A edades tempranas, a los escolares se les manda al rincón de pensar cuando hacen alguna fechoría como medida pedagógica, una reeducación bastante discutida en estos tiempos por algunos docentes que consideran que los pequeños pueden asociar como castigo el pensar. Si consideramos que el Gobierno local de la Glorieta y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están en manos adultas, no es descabellado mandarlos a reflexionar sobre la ordenanza de Publicidad No Sexista, que ha recibido un varapalo de los abogados municipales y la ha dejado en punto muerto, provocando que las vallas de prostíbulos que atentan contra la dignidad de las mujeres y perpetúan los estereotipos, sigan campando a sus anchas en este municipio.

En Murcia no hay un rincón de pensar como en las clases de los escolares, pero sí hay un banco rojo, inaugurado en marzo pasado por el alcalde, José Antonio Serrano y por concejalas de su equipo, entre ellas Teresa Franco, concejala de Igualdad. Un banco promovido por el Conservatorio Superior de Danza de Murcia para la de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género. El objetivo es que, a través de la instalación, se anime a la reflexión y a la concienciación sobre esta lacra.

Una lacra que sufren miles de mujeres en Murcia y que en nada ayudan los carteles de prostíbulos que quería prohibir la ordenanza que ahora se ha quedado en punto muerto.

La capital tiene cifras muy elevadas de violencia contra la mujer, e incluso de violaciones y abuso sexual, y esa ordenanza era uno de los proyectos estrella de la Concejalía de Igualdad, cuya titular se hizo una foto antaño en la zona de las vallas prometiendo que quitaría esos carteles. Un compromiso que en estos momentos se antoja de difícil cumplimiento.

Ni el Gobierno local ni los Servicios Jurídicos han aplicado la perspectiva de género, o como dirían las feministas, «no se han puesto las gafas violetas», muy necesarias en estos tiempos para no dar pasos atrás y por eso es necesario que se sienten en el banco rojo del Conservatorio. Echarle una pensada al asunto no les vendría nada mal para rectificar.

Al Ayuntamiento de Cartagena no le hizo falta el banco rojo para aprobar y tener en vigor (con resultados positivos pues, al parecer, ya han quitado vallas denigrantes para las mujeres) la dichosa ordenanza (el borrador de la de Murcia era prácticamente una copia de esa). Y además con el visto bueno de sus Servicios Jurídicos, que dieron informe positivo. No les importó, como a los de Murcia, que haya una ley de Igualdad regional a la que pudieran invadir competencias por un régimen sancionador. El objetivo está por encima de esos aspectos meramente burocráticos y allí lo han entendido

Quizá sea que Cartagena prácticamente en toda su historia reciente ha tenido a mujeres al frente de la alcaldía (Pilar Barreiro, Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo) y no así Murcia. ¿Ha llegado la hora de que la capital tenga una mujer alcaldesa para hacer gestión con otra sensibilidad y punto de vista? El propio alcalde respondió a esa pregunta en una jornada de la Plataforma Colombine de periodistas feministas con motivo del 8M de 2019 cuando ni siquiera tenía el bastón de mando y no se había presentado la moción de censura. Las periodistas invitaron a poner titulares futuros en un gran muro a todas las personas que quisieran hacerlo. El actual alcalde, que se comprometió a tener una Concejalía de Igualdad que no fuera una ‘maría’, puso como titular en el muro: «Serrano saluda a su sucesora, la primera alcaldesa de Murcia».

Por nadie pase.