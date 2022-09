¿Isla ferroviaria de Sánchez o Pacto por las infraestructuras de López miras?

El presidente Fernando López Miras suele decir que las infraestructuras son las arterias por las que discurren las oportunidades. Y es cierto. Sin infraestructuras una comunidad no puede crecer ni desarrollarse económicamente, y ni mucho menos competir con otras comunidades y destinos mejor posicionados. Las infraestructuras de transporte son un instrumento esencial para garantizar la prosperidad de la Región de Murcia. Sin embargo, en nuestra Comunidad Autónoma se muestran claramente insuficientes por el Gobierno irresponsable de Pedro Sánchez. Atascos, obras y restricción de los servicios dificultan la actividad diaria de personas y empresas y amenazan nuestro crecimiento futuro. Si hablamos en concreto de infraestructuras ferroviarias, Pedro Sánchez tiene el récord de ataques a nuestra tierra y a nuestros ciudadanos: ha convertido a la Región en una isla ferroviaria. Nos ha dejado sin trenes. Somos un desierto ferroviario, una isla. Sin AVE todavía, nos ha dejado sin un solo tren directo que conecte la Región con Madrid y sin trenes de cercanías. Con el PSOE de Pedro Sánchez el AVE ha sufrido los retrasos más sangrantes que se recuerdan con un Gobierno central.

La situación en las carreteras es igualmente lamentable: ni una sola inversión del Gobierno del PSOE. Sin noticias del tercer carril de la A7, ni del Arco Norte ni del Arco Noroeste, el nudo de Espinardo sigue siendo un calvario para los que diariamente tienen que coger el vehículo para ir a trabajar. Hasta el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, por el mero hecho de que se llame ‘Juan de la Cierva’ (mal que les pese por su sectarismo), ha sufrido burdos ataques de la izquierda sin que el PSOE de la Región haya dicho esta boca es mía a pesar de ser un insulto a uno de los murcianos más ilustres y universales que ha dado nuestra tierra, y por tanto un insulto a todos nosotros. Estar sin AVE y sin trenes directos a Madrid supone una pérdida inasumible para la Región. Pierde la economía, pierde el turismo, pierden las empresas y pierde la Región. Todo por el capricho del PSOE de Sánchez. Según un informe de la UPCT, cada año sin AVE la Región deja de percibir 300 millones de euros y pierde más de 2000 puestos de trabajo.

Es por ello que el Gobierno del presidente Fernando López Miras impulsó un gran Pacto Regional por las Infraestructuras, que cuenta con el respaldo de la sociedad civil. Más de cincuenta entidades, de las más representativas y de reconocido prestigio de nuestra comunidad, firmaron este pacto y se adhirieron al mismo. Sin embargo, el delegado de Sánchez en la Región, el comisario político Vélez, hizo un ridículo espantoso calificándolo de vergüenza. Un insulto para todas las entidades que han trabajado en el texto. Cuando el PSOE da la espalda a este pacto da la espalda a todos los ciudadanos. ¿Se equivoca CROEM? ¿Se equivoca la UMU y la UPCT? ¿Se equivocan las Cámaras de Comercio? ¿Se equivocan AJE, COEC, FROET, FERRMED, CCOO, UGT, la Autoridad Portuaria, los Colegios Profesionales, FRECOM, FREMM , APIRM, CTCON, Thader Consumo, Consumur, CERMI...? Estar en contra de un pacto solo porque sí, sin dar explicación ni fundamento, deja desnuda de argumentos a la izquierda. ¿Nos podría decir alguien del PSOE qué es lo que no le parece bien de este pacto? ¿No le parece bien potenciar el Puerto de Cartagena o el Aeropuerto internacional de la Región de Murcia? ¿No le parece bien impulsar el tercer carril de la A-7, el Arco Norte, Noroeste, la autovía de Beniel, culminar la autovía del Reguerón o la del Altiplano, mejorar los accesos desde la autovía a Jumilla, Caravaca y Alguazas?

¿No está de acuerdo con que el Corredor Mediterráneo llegue cuanto antes o que la Alta Velocidad no sufra más retrasos? Decir no a este Pacto Regional por las Infraestructuras es decir no a todas las entidades que lo han firmado y que representan el grueso de la sociedad civil. Pero, sobre todo, decir no a este Pacto es dar la espalda a la Región de Murcia y no respetar la voluntad de todos y el futuro de los ciudadanos de esta Región.