Tardes de toros

Ernest Hemingway se dejó caer por Murcia en el septiembre de 1959. Devoto del torero Antonio Ordóñez, solía seguirlo de plaza en plaza. En la feria taurina de aquel año ocupó una barrera en el coso de La Condomina, no sin antes dar una vuelta por la Feria de Muestras (luego pasaría a ser la FICA) de aquel año, celebrada en septiembre. En lo de las fechas de celebración del llorado certamen tenía mucho que ver la climatología. Si la ponían en primavera, diluviaba, y si se celebraba en septiembre, igualmente llovía a cántaros.

Hemingway visitó la feria teniendo como ‘cicerone’ a mi querido Carlos Valcárcel Mavor, quien posteriormente a la visita ferial le dio una vuelta por Murcia con parada y fonda en la calle de las Mulas. Harto el premio Nobel de agasajos con vino de Rioja, exigió que le sirvieran vino de Jumilla, en concreto Oro Viejo de las bodegas Bleda, un vino duro y fuerte, haciendo gala el plumilla de aguante ante el caldo que le sirvieron con la obligada cascaruja. No ha pasado a la posteridad si se durmió, después del bebercio, en la barrera del coso murciano aquella tarde de toros, pero sí que disfrutó como un poseso por el trato recibido por la gente de aquí.

Lo de Stewart Granger fue muy distinto. El actor americano acudió a la plaza de toros prácticamente de incógnito. Se hospedaba en el extinto Rincón de Raimundo González Frutos, venía de paso de algún rodaje y aprovechó para disfrutar de una corrida de toros y así matar el tiempo. La cámara de Tomás lo venía siguiendo desde su alojamiento. El protagonista de Beau Brumell, aquel que enseñó a vestirse al Príncipe de Gales y revolucionó la moda inglesa en inolvidable película, y otras de aventuras como El prisionero de Zenda o Todos los hermanos eran valientes; aquel señor que daba besos de tornillo en la pantalla y embelesaba a las jovencitas de la época, despertó la curiosidad de quienes ocupaban el tendido: «A mí esa cara me suena…», decían algunos. Otros quisieron ver al apuesto galán de sienes plateadas, tratando de recordar si era algún dependiente de La Alegría de la Huerta o en su defecto del Mostrador de Piedra. Hubo quienes, con más ojo clínico, descubrieron al personaje preguntándose si era o no era, lo que quedó de manifiesto al ver a los reporteros gráficos de entonces centrar sus fogonazos en el astro de Hollywood. Lo cierto es que el señor Granger se convirtió sin buscarlo, una vez más, en protagonista de aquella tarde de toros, y eso sí, lo hizo sin merienda, algo que no fue obstáculo dada la generosidad de los aficionados que lo colmaron de pasteles de carne de Bonache, bota de vino peleón, empanadas de la recordada confitería Barba y otras galguerías.

Los amigos de los programas dobles de cine en el Teatro Circo y del Popular, vieron satisfechas sus ilusiones al volver a casa con el autógrafo de tan significado artista de la gran pantalla en aquella lejana tarde de toros en el coso de La Condomina.