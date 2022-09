El PSOE murciano no quiere gobernar

Las encuestas, y más allá de las encuestas, la intuición generalizada, prevén que la izquierda, y muy especialmente el PSOE, carecerá de oportunidad alguna en las próximas elecciones autonómicas, a las que ya está abocada toda la política regional. Esta vez, además, sin la esperanza de que alguna ‘fuerza transversal’ pudiera contribuir a nivelar la balanza en la que se pesan los bloques de la izquierda y la derecha en un inamovible 40%/60% desde mediados de los 90 del pasado siglo.

A la vista de la última década de gestión del PP, bien con mayoría, bien en coalición con Cs o bien mediopensionista en el último tramo, cabría preguntarse si la parálisis socialista obedece a algún determinismo de los dioses olímpicos, pues los populares no han presentado, por desgracia para la Región, ningún resultado estructuralmente fructífero. Sin embargo, el electorado parece conformarse con lo malo conocido (y es más, parece preferir una vuelta de tuerca más a la derecha a juzgar por el respaldo a Vox) antes que querer ensayar lo que podría significar un cambio al cabo de casi treinta años de monotonía de lluvia tras los cristales, que decía el poeta.

Como en la vida política no podemos apelar al Destino, y visto que los méritos del PP no son arrebatadores, tendremos que sospechar que la situación de invitados a la fiesta por la puerta del servicio que sufren los socialistas compete exclusivamente a ellos mismos. No sería tan grave ser Salieri si el Gobierno del PP fuera Mozart, pero mostrar impotencia ante quien aprendía a tocar la flauta mientras sus antecesores desprotegían el Mar Menor es de nota.

Y el caso, hay que anotar en justicia, es que el PSOE ganó las últimas elecciones autonómicas (obtuvo los mejores resultados de su larga etapa en la oposición) y dio un baño al PP en las municipales. Incluso hizo vislumbrar a un líder, Diego Conesa, con un perfil de futuro, hasta que se despeñó tras una ingenua cadena de errores enmedio de sobreactuaciones innecesarias. Una matica que no echó, pero que, a juzgar por las previsiones, devolvió a su partido al primer punto de partida, allá lejos de donde se decide el poder.

De modo que hoy, a la puerta de unas elecciones primarias para decidir la candidatura a la presidencia de la Comunidad, tenemos un PSOE lastrado por problemas que podríamos resumir en unos pocos epígrafes.

José Vélez es un líder orgánico, el prototipo de un eficaz secretario de Organización, tal vez demasiado prototípico, pues impone la mano dura y la disciplina interna no tanto al partido como a la dirigencia coyuntural del partido, que en este caso ejerce él mismo. El tiempo en que viene apareciendo en primer plano no ha denotado que disponga de habilidades para una proyección social fuera de los espacios estrictamente partidarios. Su condición de delegado del Gobierno, que aparentemente debería ser una plataforma, se ha convertido en una limitación, pues le resta independencia y le impide matizar decisiones y declaraciones del Ejecutivo central que no se acompasan con posiciones y reivindicaciones que corresponderían territorialmente a su partido, con independencia del color del Gobierno de España. Por otro lado, a veces exhibe un instinto bronco muy alejado de la complejidad dialéctica que hoy exige el debate político, por muy simplonas o cínicas que sean las interacciones. El desahogo ideológico conduce a la marginalidad.

El discurso del PSOE carece de impacto, no llega, porque es el reverso del que dicta el PP. Viene a ser una réplica, lo que conduce a que los populares lleven la iniciativa, y lo que se escucha desde la oposición sea un eco gruñón. Quien se resigna a ser replicante lo que hace en realidad es ampliar el discurso a que replica. Podemos aceptar que la política del Gobierno popular carece de marco, en ningún lugar hay diseñado un proyecto, pero ¿dónde está el proyecto socialista? En el último debate sobre el estado de la Región lo intentaron con el ingenio de un ‘contrato social’ que se limitaba a reproducir tópicos, pues todavía parece que los socialistas no se han enterado de que el PP es también garante del Estado del Bienestar, por la cuenta que le trae. Cabe reprocharle, sin duda, los ‘recortes’, pero cuando después de casi treinta años hay todavía algo de lo que recortar, significa que mantienen la mayor, y en determinadas etapas hasta amplían los soportes sociales, si bien con mayor o menor éxito de gestión. Limitar la política de oposición a los prejuicios, sin más, contribuye a dar alas al Gobierno.

El aparato socialista es férreo, no hay voces discrepantes, y las que hubiera están fuera; si alguna queda enganchada a una institución municipal será sustituida en la inmediata oportunidad. Han agotado a algunos de sus mejores referentes. Sorprende que un partido que tiene, por sus circunstancias electorales, la obligación de abrirse en abanico a la sociedad, sea tan cicatero con las voces internas que disponen de criterio propio. Hay personalidades políticas de alto valor inexplicablemente arrumbadas y no se ha ensayado ninguna apertura al potencial espectro social que pueda simpatizar con una alternativa socialista. Da la impresión de que cuanto menos partido haya es mejor, pues así es más manejable. El pecado es compartido: véase el último congreso del PP, pero las expectativas electorales de éste parece que pueden permitirle el enroque, o eso creen quienes lo dirigen. No es el caso del PSOE, para el que toda expansión y colaboración sería agua bendita.

Que el Gobierno central sea de la cuerda es, en teoría, el mejor valor añadido para impulsar al PSOE murciano. De entrada, permite que la Administración del Estado en la Región esté en manos de Vélez y que pueda estar representado en todos los actos y actividades institucionales. Pero depende, todo depende. Si la actuación del Gobierno central no es simpática para determinadas políticas autonómicas (y de marcar eso ya se encarga, con razón o sin ella según los casos, el Gobierno regional, que en realidad no tiene otra política que elevar a Madrid las razones de su propia incompetencia), la circunstancia, en vez de constituir un plus es un lastre.

Y la experiencia nos traslada que el PSOE murciano muestra escasa habilidad en instrumentar ese valor. Se lo traga todo. Carece de una política activa y bien ordenada para ‘vender’ las inversiones en Murcia del Gobierno central. Han permitido que todos los estigmas de Pedro Sánchez se encarnen en la opinión pública murciana, y así su defensa se convierte en un acto de sumisión o pleitesía. Esa guerra la tienen perdida por falta de inteligencia política. La mayoría de los murcianos clama contra el Gobierno Frankestein de España y se muestra indiferente ante el Gobierno Frankostin con los trepatrans en Murcia. Los socialistas, a pesar de todo, han contribuido a legitimar la anomalía democrática murciana sin tener respuesta efectiva para el descrédito de su Gobierno nacional en esta plaza. Esto significa, por encima de opiniones, un fracaso político que inutiliza el primer instrumento para la remontada política que los socialistas podían tener en esta etapa.

Dado que el PSOE ganó por goleada las elecciones municipales en la Región cabría suponer que se apoyaría en este hecho para fortalecer su posición en la mayoría de los municipios e intentar obtener rentas en 2023. Pero en Cartagena, núcleo electoral básico, pudo más el principio de disciplina que la estrategia política, y en Murcia, donde triunfó la moción de censura contra el PP y en teoría disponen del principal puntal de avance, aparecen lastrados por haber dejado atrás un sentimiento de agravio al justificar su iniciativa en una corrupción inexistente, por la falta de una política visiblemente diferenciada y efectiva, y por el arrastre de un socio tóxico e inoperante, la viva imagen de un Fouché, que contamina de impostura todo lo que toca. No han sido capaces ni de dar relevancia política a un alcalde, el de Lorca, que es la mejor imagen del PSOE regional, pues no procede de la cuerda orgánica del actual estatus. Casi parece que están haciendo todo lo posible para que el viento barra las flores del triunfo electoral de 2022.

No hay política más sagrada que la que apoya las viejas causas del feminismo o el ecologismo. Pero toda gran entrega a la justicia requiere de un objetivo claro. Cuando a algo noble y sensato, fundamental e imprescindible, se le da una vuelta de tornillo que rompe la rosca, generalmente se incurre en el ridículo. El PSOE, tal vez por impregnación de alguno de sus pares políticos de la izquierda, incurre a veces en algunas de sus iniciativas y gestos en extravagantes posiciones cuando no en apelaciones apocalípticas, que lo acaban separando de los sectores objetivos que reclaman políticas realmente adecuadas a la realidad, ajenas a relatos de ingeniería social. Cuando la política feminista, por ejemplo, entra en la zona del ‘las, los, les’, empieza la sensación de ridículo, y esto no es muy efectivo en la práctica para movilizar a las personas comprometidas con reivindicaciones básicas, y especialmente la mayoría de las mujeres. Cuando la ola de calor se pretexta para cancelar los trasvases salimos de la política para entrar en Cuarto Milenio, aun cuando seamos plenamente rigurosos con las exigencias del cambio climático. Las mejores causas de nuestro tiempo han de ser reivindicadas con seriedad o, en otro caso, se ofrece el pretexto perfecto para que sean satirizadas.

No es muy coherente que Pedro Sánchez llegara al Gobierno mediante una moción de censura por la corrupción de Eme Punto Rajoy (quien a fin de cuentas solo recibió de Bárcenas unos sobresueltos de bolsillo y unas cajas de puros) y que ahora toda la plana socialista esté a favor de otorgar el indulto a Griñán, quien si bien no ingresó en sus cuentas un euro de dinero público, permitió por acción u omisión que cientos de millones de las arcas de la Junta de Andalucía sirvieran para crear una bolsa de votos a favor de su partido. ¿Es esto lo que nos esperaría en Murcia en caso de estar gobernados por los socialistas? ¿Nos pagarían los ERES aun sin derecho a ellos? Robar para sí está mal visto (y en el caso del Juan Carlos I, no del todo), pero si se roba para los intereses del partido, el Socialista en concreto, el reproche judicial se ha de compensar mediante el indulto. El PSOE debiera aclararse sobre qué es corrupción y qué no antes de denunciarla en partido ajeno. ¿No hay en la cúpula del PSOE murciano alguien que sea capaz de distanciarse de la ola de adhesiones en favor del ‘pobre Griñán’? No es por ponernos dramáticos, pero quien defiende a un chorizo es también un chorizo o aspira a serlo en sus circunstancias.

Al PSOE murciano le va mal porque carece de libertad e independencia (es más, no la pretende) y, en consecuencia, la inteligencia política se desvanece. Pero en la oposición, como han aprendido durante tantos años, se vive muy bien. Se cobran buenos sueldos, y la responsabilidad social es mínima. Así que adelante con los faroles.

Liarte tampoco votaría el 5%

Además de Vox, Fernando López Miras parece contar con otros agentes parlamentarios que le impedirán cambiar la Ley Electoral. Precisamente, los exVox que lidera Juan José Liarte. Éste y su núcleo podrían haberse apuntado al proyecto de Macarena Olona, resentida porque Abascal no la reintrodujo en el Congreso de los Diputados tras su fracasado periplo andaluz. De hecho, los exVox murcianos la acompañaron en su penitencial experiencia por el Camino de Santiago, pero ella no los distinguió con el privilegio de invitarlos a comer. Puede ser que Olona, que todavía espera un gesto de Abascal, no quiera exhibirse prematuramente con los disidentes murcianos. Pero en el caso de que se lanzara a competir con Vox, le vendría bien que la Ley Electoral mantuviera el tope de representación del 3%, como también a Liarte si, con Olona o sin ella, se decide a jugar a las elecciones por sus propios medios en caso de que el PP no lo acoja.

La credibilidad de López Miras

Es literal. Lo dijo el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante el órgano de dirección del PP murciano al que asistió el presidente nacional, Núñez Feijóo. Lean: «Las promesas hay que cumplirlas. En eso se basa la confianza, y en eso se basa la credibilidad». Estaba presente Patricia Fernández, a quien López Miras había ofrecido por escrito una representación paritaria en esa misma dirección, sin que después cumpliera su compromiso. Pongámonos en el lugar de la archenera: ¿qué pensaría en ese momento? ¿Y qué podemos pensar todos?

La Traviata en estéreo

La vicepresidenta, Isabel Franco, recurrió a Twitter a mitad de semana para justificar que el viernes anterior se hubiera convertido en consejera de Cultura, de Empresa y de Medio Ambiente para que su compañero Marcos Ortuño contrara para un concierto en Cartagena, a sus instancias, a la soprano Ángelica de la Riva, y convertirse en afitriona de ésta y de su marido, el empresario Marcos de Quinto, disidente como ella, pero no tránsfuga, de Cs, a quien paseó por el Mar Menor y los medios de comunicación, por lo que le debemos estar agradecidos todos los murcianos, ya que de ahí seguro que saldrá alguna inversión. No sabemos todavía en favor de quién.