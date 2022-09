Patrimonio desconocido, patrimonio abandonado

A la Liga Rural del Campo de Cartagena, La Asociación Molinos de Viento de Torre Pacheco, a otros colectivos culturales y patrimoniales y a muchos vecinos de la Comarca del Campo de Cartagena no ha gustado que la Consejería de Turismo de la Región no sepa distinguir un molino de viento holandés, con sus palos con aspas, de uno de los nuestros, con las típicas velas latinas usadas desde estos lares al otro confín del Mediterráneo, desde el Levante español a las islas griegas. Vayamos por partes:

Resulta que la Universidad Popular de Cartagena (UP) ha celebrado, durante un año, toda una serie de actividades para conmemorar el 40 aniversario de su refundación. Ya escribí sobre ello y sobre el éxito de público y la maravilla de actos, conciertos, rutas, talleres, exposiciones, fiestas, encuentros artesanos y gastronómicos y un sinfín de actividades en torno a la cultura popular, tradicional y rural. Todo un acierto en el amplio municipio de Cartagena donde los pueblos y diputaciones arrastran decenios de olvido y cuya cultura y patrimonio siempre han quedado relegados ante la importancia de la ciudad y su ‘trimilenaria’ historia tal como atestiguan importantes vestigios arqueológicos como el teatro romano, el anfiteatro, el cerro del molinete y numerosos otros yacimientos que se están poniendo en valor.

La UP y la Concejalía de Cultura de Cartagena han sabido, por fin, poner el foco en lo que también es un patrimonio fundamental, arqueológico, urbanístico, inmaterial y paisajístico: molinos de viento, casonas, aljibes, norias, tradiciones festivas, cuadrillas, artesanía del esparto y otras, agrupaciones musicales, gastronomía popular, etc. Pues bien, resulta que Turismo Regional ha querido asumir este proyecto y organizar, con la misma fórmula, la I Feria del Mar Menor, que se realizará del 23 de septiembre al 16 de octubre en las localidades de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y la zona de Cartagena (El Algar, Los Urrutias, Los Nietos, Cabo de Palos y La Manga). Hasta aquí todo estupendo, sobre todo si en la organización están personas como Pilar Marcos, alma máter de las jornadas de la UP.

EL CARTEL DE LA DISCORDIA. El problema ha surgido cuando se ha hecho público el cartel, cuya autoría desconozco, que anuncia estas jornadas marmenorenses. No viene al caso aquí hablar de su calidad, originalidad y colorido, lo importante es que ha generado toda una controversia en las redes sociales y en varias asociaciones y entidades culturales y de patrimonio porque entre los elementos lógicos: los dos mares, La Manga, gente haciendo deporte, tocando música, haciendo artesanía, unas narajas, artistas pintando, etc. aparece, en lugar destacado un molino de viento holandés, en lugar de uno de la zona. Y aquí es donde yo, en línea de lo hecho público por la Liga Rural del Campo de Cartagena, les voy a hacer unas apreciaciones que, ojalá, fueran innecesarias de aquí en adelante.

Aunque existen algunas ilustraciones antiguas en las que se ve la silueta de la ciudad de Cartagena con unos molinos de aspas en el cerro del Molinete, suponiendo que ello no fuera error del grabador, que dibujó de memoria, lo cierto es que, desde hace siglos, los molinos de viento de toda la Comarca del Campo de Cartagena, que comprende varios municipios, incluido el de Murcia, La Unión, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo o Mazarrón son de vela latina, al igual que los molinos de toda la zona del levante español, incluida la provincia de Almería o Alicante, por ejemplo y abundando por todo el Mediterráneo hasta la isla de Mikonos y Grecia, yéndonos al otro confín. La vela latina, como los propios molinos, son un Bien de Interés Cultural, son nuestro patrimonio que hemos de conocer, cuidar y poner en valor.

La pregunta es si, con la que está cayendo, hemos de ponernos tiquismiquis con este tema o hemos de decir, como han dicho los responsables de turismo regional: «¿Qué más da si al fin y al cabo es un molino de viento?».

Los molinos de viento más famosos del mundo, hemos de reconocerlo, son los que hizo famosos Cervantes con su caballero andante Don Quijote y aquella lucha cuando los creyó gigantes. Los molinos manchegos se parecen a los nuestros, pero no tienen la vela latina que también han utilizado durante siglos las embarcaciones pesqueras de nuestros mares, Menor y Mediterráneo, sino unas aspas sobre las que se desenlían unas telas. Lo que también comparten es un tejado en forma de cono, llamados chapitel. Por otro lado, también hay molinos de viento en otros muchos países de Europa, yo los he visto en Francia, en Italia y en Suecia, y son famosos los de Holanda, también de aspas y que, sin embargo, no tienen un chapitel cónico sino un tejado más redondeado, en forma parecida a una cúpula.

Aunque esta ‘agua de mi aljibe’ lleva el subtítulo de ‘crónica desde Cartagena’ y aunque yo siempre presumo de cartagenero donde voy y de galileo cuando estoy en mi ciudad, he de decir que este no es un tema en absoluto ‘nacionalista’ ni de defensa del terruño. Es cierto que a la tipología de nuestros molinos se les suele llamar ‘molino cartagenero’, pero ello no significa que sean exclusivos de este término municipal ni de la propia comarca natural que lleva su nombre, tal como he dicho arriba.

Les podéis llamar molinos levantinos o molinos mediterráneos, si os place, pero todo el mundo debería conocerlos y hasta los niños saber dibujarlos en clase. Detrás de estos ingenios hay muchos siglos de historia y son uno de los inventos más decisivos para la humanidad, que no habría llegado hasta donde estamos si no fuera por su ayuda para moler el cereal y hacer harinas para alimentar a la gente y a los animales, o sacar agua para beber y regar las tierras y posibilitar la agricultura en las zonas áridas, o picar el esparto para tejer utensilios, calzados, bolsas, etc. o trasegar agua y moler para refinar la sal, tan necesaria que, como sabéis, hasta el sueldo se llamó salario.

He dicho estos días que nadie aceptaría un cartel de las fiestas de Murcia si en lugar de poner a la Virgen de la Fuensanta pusieran a la de Monserrat, y si alguien osase decir: «Qué más da, si al fin y al cabo es una Virgen», lo único que conseguiría sería exaltar más los ánimos. Y lo mismo pasaría si el cartel de Moros y Cristianos llevase unos cascos romanos o carthagineses, o si los tambores de Mula se anunciaran con un dibujo de Nono García, que pusiera el Castillo de Aledo de fondo. Y no, no se trata de no herir a los cartageneros, porque los molinos de vela latina son, como mínimo, de toda nuestra Región. Con estas cosas hay que ser cuidadoso, sobre todo porque estamos hablando de algo nuestro, de todos, de patrimonio, de historia, de cultura, de ciencia. No costaba absolutamente nada haber retocado el cartel y haber añadido unas velas al molino, y me he informado y me consta que el Ayuntamiento de Cartagena ha intentado que así se cambiase. Si el diseñador es de nuestra Región, esto no es más que la prueba de que aún queda mucho que hacer en nuestros centros educativos. Pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es que los técnicos y los políticos que supervisan estos trabajos no se hayan enterado de que su función consiste en que estas cosas no pasen.

También es verdad, me podríais decir, que estas cosas pasan porque no hay donde ver un molino de viento con sus velas y, casi ninguno con los palos aún puestos. De los más de doscientos que están desmoronándose, ante nuestra mirada resignada, tan sólo quedan tres o cuatro, como el de Zabala o el de El Pasico, que siguen girando, majestuosos, haciéndonos llorar ante el espectáculo de su inmensa belleza. No lo consistamos.