Hoy, día de San Cornelio (además de otros santos, como Cipriano, cuyo diminutivo ‘Cipri’ está catalogado cercenador de parte esencial del organismo humano), me pregunto que salvo que sea descendiente lejano, pero directo, de algún pretor romano ¿hay algún ser humano que desee poner a un hijo ese nombre propio, sin marcarle su futuro emocional en First Dates? Lo cierto es que estaría en su derecho, porque solamente están prohibidos los nombres que perjudiquen a la persona, los que hagan confusa su identificación, los que induzcan a error en cuanto al sexo, los diminutivos, las marcas comerciales, los nombres de personas famosas o personajes de fantasía y los nombres de frutas o de animales (y no todos).

Vayamos por partes. Perjudican objetivamente a la persona, aquellos nombres propios que por sí o en combinación con los apellidos resultan contrarios al decoro por ser humillantes, deshonrosos, denigrantes o lleven connotaciones negativas. Sería un ejemplo la denegación de colocar a tu hijo el nombre de Hitler, aunque curiosamente en España hay 33 Stalin admitidos. También si en combinación con los apellidos resulta denigrante. Como, por ejemplo, Dolores Fuertes de Barriga, Pascual Conejo Enamorado, Ana Mier de Cilla o Miren Amiano. Los que hacen confusa la identificación, como Río, o el cambio de María Trinidad por el de Trinidad Adrián, o Javier por África. Error en cuanto al sexo: aquí tengo que hacer una parada, pues considero que ya se puede poner cualquier nombre. Ya no existen dos sexos, masculino y femenino (o femenino y masculino) sino que, como ya es sabido, hay muchos más. Por lo que todo, toda o tode es posible, sin necesidad de confundir el sexo, que eso es lo de menos. En cuanto a los diminutivos, los nombres hipocorísticos y los apelativos familiares, cariñosos o coloquiales, tampoco están permitidos, salvo que hayan alcanzado popularidad, como por ejemplo Lola, Rosita, Pepe o Concha; sin embargo, fue rechazado por la dirección general de los Registros y del Notariado, Jaimito. Los nombres comerciales están vedados, como los de Coca Cola o Mc Donalds y, sin embargo, se admite como nombre a imponer el de Chanel. En cuanto a personas famosas, no te van a dejar colocar a tu hijo/a/e el nombre de Pau Gasol, pero sí el de Shakira, sobre todo para tocar las narices a Piqué. En cuanto a los personajes de ficción o de fantasía, extrañamente se han aceptado protagonistas ds El Señor de los Anillos, de Star Wars o de Dragon Ball. Respecto a frutas, aunque tu hija sea la pera o que tu hijo sea un melón, no creo te dejen que conste así oficialmente. Proclamo la admisión del nombre Mandarina, que cuando tenga una hija se lo pondré, si Dios quiere, y la llamaré mi gajito, hasta que sea mayor de edad o me lo permita. En cuanto a animales, la gama es sumamente curiosa. Por ejemplo, se admite el nombre de León, Paloma, Delfín, Alondra, e incluso se ha aceptado Lobo como nombre propio. Finalmente, he de reseñar que si ya tienes un hijo con un nombre no te van a dejar ponerle a otro el mismo, ni siquiera en otro idioma, salvo que haya fallecido. No se admite más de un nombre compuesto, ni más de dos simples, debiéndose separar con la preposición ‘de’ cuando el apellido también puede ser nombre (ejemplo Domingo). En mi opinión y conclusión, si quieren poner el santo del día, hoy 16 de septiembre, si es niño puede colocarle Principio que es muy bonito, aunque haya personas que no lo tengan, y otras que sí lo tienen, pero carecen de final. Y si es niña, Ludmila, para que ilumine tu camino, ‘broder’ (como diría cualquier colega de reality), pero nunca Abundio, por lo del coche, ni Cornelio, por si acaso. Y menos aún contraiga matrimonio este día, que lo carga el diablo.