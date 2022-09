Te rompes un dedo y con una mano: friegas, te aseas, tiendes la ropa, saludas con agrado y haces todo, todo lo que puedes hacer y no depende de otros. Te rompes un dedo e instalas tu plataforma de salida en la estación de autobuses. ¿Por qué en autobús? No hay más posibilidad. ¡No exijan que solo estamos en el siglo XXI! ¡Cuánto mal ha hecho el cine americano! ¿Trenes? No, trenes no hay en esta Región. Creo que andamos faltos de madera. Mi ida y vuelta, son tres horas de trayecto. Gracias. Gracias porque estoy descubriendo rinconcicos insospechadamente bellos y supongo que ni apreciados por muchos. El bar de la plaza de Librilla, la parada en la plaza de Abastos de Alhama de Murcia, la plaza de los Tubos de Totana, El Porvenir… rincones con encanto. ¡De los que se fabrican en esta tierra! La verdad es, que te rompes un dedo y en lugar de perder, ganas y ganas amor, pero avancemos,señores, que nos quedamos a la cola del mundo. La Región de Murcia es demasiado bonita para que solo la disfrutemos nosotros y mirando nuestro ombligo. Siglo XXI, la era de los cero punto infinitos. Aprieten, señores, el botón y quiten la pausa, que con eso no se rompen los dedos.