Para los amantes del tenis como una variante del ballet, Roger Federer ocupa un trono incontestable por estadística alguna, y Rafael Nadal señala la victoria del impostor descarado. Quienes equiparan el arte de la raqueta a un combate brutal, no tienen tiempo para las sutilezas del suizo, y se apuntan a las batallas libradas por el mallorquín hasta el último aliento. De este modo, el ahora jubilado supone más tenis pero menos espectadores, en tanto que el líder mundial en Grand Slams multiplica las audiencias a cambio de popularizar la disciplina. De vulgarizarla, en el veredicto rabioso de los exquisitos. Y no, no puede olvidarse a un Djokovic que en plenitud mejora a sus dos predecesores.

