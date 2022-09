Javier Marías, articulista

Cuando, a principios de los años 80, era un estudiante universitario en Madrid encontré (creo que en la librería Fuentetaja) un ejemplar de La Moneda de Hierro, una revista mínima y mítica, con tapas de cartulina, con apenas ocho páginas escritas con poesías. El ejemplar costaba poco dinero y estaba ahí, sorprendentemente, al alcance de mis posibilidades. Lo adquirí, como el que se hace con un objeto único y raro. Era la revista una leyenda ya entre nosotros, aprendices de poetas y constructores de tertulias. Aunque sería su primer o segundo número, si es que llegó a salir por segunda vez, La Moneda de Hierro tenía fama de ser el sello colectivo de los novísimos madrileños. De algunos de ellos solo conocía el nombre, como era el caso de Javier Marías, de quien alguna de mis amigas poetas había escrito y leído en tertulia algún verso panegírico dedicado a la belleza de su rostro.

En verdad, yo a quien había leído y mucho, desde mi adolescencia, era a su padre, el filósofo Julián Marías, autor de una Historia de la Filosofía, de un ensayo sobre el pensamiento de Miguel de Unamuno y, en los 70, de unos artículos dominicales sobre cine (muy bien escritos) que publicaba la revista Blanco y Negro, de Abc, y que esperaba con avidez cada fin de semana, en el único kiosko de prensa de mi pueblo: el de la estación de la Renfe. (Ya desaparecidos, estación y kiosco, como también han ido desapareciendo casi todos los kioscos de prensa y casi todas las estaciones de tren de pueblo).

Con el paso del tiempo me aficioné a leer, cada domingo, en los 90, el artículo de Javier Marías en El País. Durante ese tiempo y hasta hace cuatro o cinco años compraba el citado periódico «independiente» solo para leer a Marías. Su prosa, densa y a la vez fluida, culta y argumentada, que no rehuía la polémica sobre asuntos de actualidad ni se escondía tras la barrera de lo en cada caso políticamente correcto, y el talante y tono del escritor hacían de cada uno de sus artículos una pieza literaria plena de pensamiento y de sensibilidad, y, es más, sociológicamente, si se puede decir así, cada uno de los artículos de Javier Marías era, para este lector, un termómetro del grado de intolerancia y estupidez intelectual contra las que se enfrentaba el escritor (amablemente, casi siempre; otras, pocas veces, con cierta irritada molestia). En no pocas semanas, en los últimos años, respondían sus artículos a campañas, insultos, provocaciones soeces, dirigidas contra él, convertido en isla solitaria de independencia en el citado periódico.

Sus novelas apenas las he seguido, salvo dos que cayeron en mis manos. Lo que más recuerdo de una de ellas es que recrea con chispeante humor satírico la convivencia profesoral de los colleges británicos, en la novela, el oxoniense. Confieso que sus complejas tramas y alusiones eruditas me han alejado del posible encanto de sus novelas. He seguido más al Javier Marías articulista (1) que al Marías novelista; y quién sabe si en el futuro podré corregir esta falta.

No es estímulo para ello el disparatado incienso póstumo que le ha empezado a llover, algunos poniéndolo ipso facto a la altura de un premio Nobel. Por seguir el politicismo bifronte en el que quieren encerrar y dividir también la literatura, esos interesados...

Espero encontrar modo de disfrutar de un prosista excelente, que nos ha dejado de forma inesperada, con obra que sin duda merece una mejor lectura pausada.

Gracias por tu vida y tus obras, Javier Marías. Descansa en tu Soria del alma, en paz.